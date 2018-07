Lidé z Drahošova týmu založili spolek, vede ho exdiplomat Kolář. Chtějí podpořit prozápadní politiky

Část členů nového politického spolku nazvaného "Občané pro" se rekrutuje z někdejšího volebního týmu neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Drahoš si přitom nedávno založil svůj vlastní, údajně apolitický spolek "Společně pro Česko".

Praha - Do veřejné debaty ohledně dalšího směřování Česka se chce zapojit nový politický spolek. Má název "Občané pro" a klade si za cíl udržení prozápadní orientaci země, posilování občanského sebevědomí a přirozené národní hrdosti. Také například obranu veřejnoprávních médií a odmítání všech forem extremismu, populismu a demagogie.

Spolek založilo v polovině června několik známých osobností v čele s bývalým velvyslancem ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku Petrem Kolářem. "Teď chystáme i webové stránky a už na podzim bychom se chtěli angažovat před senátními a komunálními volbami," řekl Kolář Aktuálně.cz k dalším plánům.

Připouští, že zakladatelé spolku původně zvažovali i přímý vstup do politiky prostřednictvím nové politické strany, nakonec prý ale usoudili, že není moudré ještě více tříštit již tak atomizované opoziční síly. Efektivnější cestu nyní vidí v podpoře konkrétních kandidátů, kteří sdílejí základní hodnoty obsažené v Desateru spolku Občané pro.

"Podpoříme samozřejmě jen ty, kteří o naši podporu budou stát," podotýká Kolář. Přednost vidí v tom, že spolek, který má zatím asi 30 členů, sdružuje osobnosti z nejrůznějších oborů, tudíž prý může kandidátům nabídnout i kompetentní odbornou pomoc.

Přestože spolek chce nejprve jen pomáhat prozápadně orientovaným politikům, organizovat různé besedy a také osvětovou činnost zaměřenou zvláště na mladé, Kolář připouští, že někteří ze členů mohou dříve či později do politiky sami vstoupit. Nevyloučil přitom, že se to může týkat i přímo jeho. "Ale není to rozhodně prvoplánovým cílem," dodává.

Desatero spolku Občané pro 1. Hlavním cílem spolku je posilování občanského sebevědomí a přirozené národní hrdosti, kterou jeho členové vnímají jako protiklad primitivního nacionalismu a laciného antievropanství. Spolek podporuje občanskou společnost a zodpovědné lidi, kteří nejsou lhostejní k dění v naší zemi, chtějí kriticky myslet a hájit svobodu a demokracii.

2. Spolek podporuje zdravé vlastenectví plynoucí z lásky k České republice, ne z nenávisti, strachu a nejistoty. Odmítá všechny formy extremismu, populismu a demagogie, odmítá nenávistné a nehumánní ideologie.

3. Spolek nese a šíří pozitivní zprávu, že svoboda není břímě, ale jedna z nejvyšších hodnot. Svoboda představuje mnoho příležitostí, ale také povinností, a především zodpovědnost za naše činy, naši budoucnost a budoucnost našich dětí.

4. Spolek podporuje vládu práva. Poukazuje na ohýbání a kritizuje porušování Ústavy ČR, právního řádu a mezinárodních závazků. Usiluje o to, aby zákony této země a její mezinárodní závazky byly nezpochybnitelné a všeobecně respektované. Spolek proto upozorňuje na nekvalitní legislativu a iniciuje debatu o zákonných možnostech její změny.

5. Spolek je přesvědčen o civilizačním sepětí České republiky se Západem, jehož další rozvoj plně podporuje. Členové se přičiní o to, aby byla Česká republika stabilním, hrdým, sebevědomým a respektovaným členem Evropské unie i Severoatlantické aliance a aktivní součástí rodiny evropských a světových demokracií. Sdílenou suverenitu nevnímá spolek jako omezení, ale jako posílení naší vlastní bezpečnosti, jako garanci svobody a zároveň výraz našeho bytostného zájmu podílet se na udržení míru a životní úrovně, jichž jsme díky členství v těchto organizacích získali v dosud nepoznané míře.

6. Zvláštní pozornost spolek věnuje způsobům, jimiž občané přijímají informace o dění u nás i ve světě. Nezávislá veřejnoprávní media chápe spolek jako nezbytnou hodnotovou a informační oporu demokratického právního státu a svobodné občanské společnosti, proto je brání. Spolek upozorňuje na zdroje záměrně šířící lži a dezinformace a podporuje vše, co posílí schopnost odolat jejich vlivu.

7. Spolek je připraven spolupracovat s demokratickými politiky a stranami vyznávajícími jeho hodnoty. Svým členům ponechává volnost v rozhodování, zda se budou chtít přímo angažovat na politickém dění.

8. Spolek vytváří prostor pro dialog mezi politiky, aktivními občany a významnými osobnostmi České republiky.

9. Spolek své aktivity směřuje zejména na politicko-osvětovou činnost, na pořádání debat mezi členy spolku, účastní se diskusních fór s občany po celé České republice a podílí se i na dalších kulturně-společenských a vzdělávacích akcích zaměřených na podporu demokracie, kritického myšlení, občanského sebevědomí a odpovědnosti.

10. Členové spolku se ztotožňují s tímto desaterem i s obecně uznávanými hodnotami a principy demokratické a svobodné společnosti a svou činnost chápou jako službu veřejnosti.

Za sblížení demokratických sil

Vstup do politiky přitom týká Mikuláše Beka, rektora brněnské Masarykovy univerzity a jednoho z místopředsedů spolku. Bek už v únoru oznámil kandidaturu do Senátu. Tvrdí ale, že obě jeho politické aktivity spolu souvisí jen nepřímo.

"Společným rysem je úsilí o sblížení demokratických sil. Tak jako se při volbě do Senátu chci opírat o podporu vícero stran, tak i ve spolku vidím platformu k dialogu zvláště středopravé části politického spektra. Doufám, že to napomůže k identifikaci společných zájmů i k jejich veřejné artikulaci. Uvidíme, jak se spolek osvědčí, zatím to nelze předvídat," nechává Mikuláš Bek budoucnost otevřenou.

Kromě Beka a Koláře zasedla v orgánech spolku Občané pro Jana Vohralíková, nyní kvestorka České zemědělské univerzity (v minulosti pracovala i ve státní správě), advokát Karel Šturm, ředitelka pražského Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková či dramatik a scénárista Jan Drbohlav.

Mezi členy lze nalézt také Kolářova bratra Pavla, který v minulosti pracoval mimo jiné ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu, též syna Ondřeje Koláře, který je nyní starostou Prahy 6. Mezi zakladateli spolku je i známý "headhunter" Jan Bubeník, jakož i Libor Grubhoffer, jenž v minulých letech z pozice rektora řídil v Jihočeskou univerzitu, nyní v Českých Budějovicích vede Biologické centrum AV ČR.

Není to rozkol v Drahošově týmu, říká Kolář

Není bez zajímavosti, že řada lidí z nového spolku se v minulých měsících angažovala v prezidentské kampani Jiřího Drahoše, který až v samotném finále těsně podlehl Miloši Zemanovi. To se týká obou bratrů Kolářových a také Kateřiny Procházkové, někdejší redaktorky Českého rozhlasu a České televize, která koordinovala Drahošovy mediální aktivity. Nyní v podobné roli pracuje i pro spolek.

Neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, kandidující též do Senátu, si přitom v květnu založil svůj vlastní spolek. Nese název Společně pro Česko a má se zabývat tématy, která "trápí českou společnost". V jeho orgánech je i Jakub Kleindienst, koordinátor Drahošovy kampaně a zároveň osoba, s níž se pojí některé sporné podnikatelské aktivity. Zatímco Drahoš svůj spolek označuje za apolitický, Kolář zdůrazňuje, že Občané pro jsou spolkem veskrze politickým.

Bývalý diplomat nicméně odmítá, že by mezi bývalými "drahošovci" došlo k rozkolu. Spolek Občané pro je prý v senátních volbách rozhodnut podpořit i Jiřího Drahoše, který bude kandidovat v Praze 4.

"Nic samozřejmě nebrání tomu, abychom spolupracovali s dalšími spolky a think-tanky, které si kladou obdobné cíle. Chceme pomáhat zakopávat příkopy, nechceme je vykopávat. Je nám jedno, když se naši politici přou třeba o důchodovou reformu - to je naprosto přirozené a také správné -, ale není možné zpochybňovat naše ukotvení na Západě, liberální demokracii a politickou pluralitu," dodává Kolář, kde vidí nepřekročitelné mantinely.

Nezpochybňuje význam demonstrací v ulicích, které v posledních měsících nabraly na intenzitě, ale klíčové je podle něj "nalezení pozitivního východiska".

Petr Kolář v prezidentských volbách podporoval Jiřího Drahoše: