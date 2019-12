Letná ani spory Pirátů preference moc nezměnily. Ve volbách by uspělo devět stran

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů voličů. O druhé místo by se dělili Piráti a ODS se shodným ziskem 12,5 procenta. Do dolní komory by se dostalo všech devět parlamentních stran. Ukázal to listopadový průzkum agentury Median.

Hnutí ANO by podle Medianu získalo stejné procento hlasů voličů jako v říjnu, a to i přes rozsáhlé protesty proti předsedovi Andreji Babišovi, které se v polovině listopadu konaly na pražské Letné. Shodný procentní zisk určil průzkum také Pirátům, ani jim tedy nedávné problémy způsobené medializovaným sporem okolo osoby místopředsedy strany Jakuba Michálka nijak neuškodily. ODS získala oproti minulému průzkumu jedno procento navíc a vyrovnala se tak Pirátům na druhém místě. Jako obvykle si občanští demokraté získali hlasy živnostníků, zatímco Piráty by volili zejména mladí lidé. Na čtvrtém, pátém a šestém místě by se podle Medianu umístilo hnutí SPD, ČSSD a komunisté se shodným ziskem 7,5 procenta. Nad hranicí vstupu do sněmovny se udrželi také Starostové a nezávislí s 6 procenty a TOP 09 s 5,5 procenty. Oproti minulému průzkumu by mandáty v dolní komoře získali také lidovci, kteří si polepšili o půl procenta a získali 5 procent. Stejným dílem si polepšilo také hnutí Trikolóra, které získalo v průzkumu podporu 2 procent voličů. Průzkum probíhal mezi 29. říjnem a 30. listopadem mezi 1126 respondenty ve věku 18 a více let.