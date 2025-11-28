Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

Velkého odlivu lidí z občanské demokracie po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští stranu a založí nové hnutí, se představitelé regionálních uskupení neobávají. Jaký dopad bude mít Kubův krok na stranu, podle nich ale ukáže až čas.
"Naším prvním cílem jsou opravdu komunální volby. Myslím si, že na jihu Čech je řada politiků, kteří se k hnutí budou chtít přidat a usilovat o pozici starostů na jeho kandidátní listině. Už se mi ozvala řada lidí, pro něž by bylo připravované hnutí lákavá možnost. Zájem je vysoký a jsem příjemně překvapený," uvedl Kuba.
Hejtman ve čtvrtek oznámil, že opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová, že rovněž stranu opouští. Stejně tak učinil její první náměstek Petr Maroš. Oba se chtějí stát členy Kubova hnutí.
"Vše připravujeme postupně a není možné, abych po pár hodinách, kdy jsem informaci o konci v ODS zveřejnil, vyjmenoval, kdo všechno bude členem nového hnutí. Celá situace se vyvíjí, což se bude dít ještě několik dní," řekl Kuba.
O konci v ODS mluvilo od čtvrtečního večera několik členů. Kromě Kuby, Škodové Parmové a Maroše, například také náměstci hejtmana Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová nebo bývalý hejtman a poslanec Jan Zahradník. Zatím však nikdo z nich členství ve straně neukončil. Řekl to krajský manažer ODS Jan Pešek. Dodal, že k vystoupení ze strany stačí například jen písemné prohlášení zájemce.
Krajský regionální sněm ODS bude 12. ledna. Na něm si členové zvolí nové vedení jihočeských občanských demokratů. Nyní stranu formálně povedou místopředsedové, mezi nimiž jsou například prachatický starosta Jan Bauer nebo senátor Tomáš Jirsa. Oba už potvrdili, že v ODS zůstanou.