Politika

Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

ČTK ČTK
Aktualizováno před 8 minutami
Hnutí, které připravuje jihočeský hejtman Martin Kuba, jenž oznámil, že opouští ODS, chce kandidovat příští rok na podzim v komunálních volbách. Další podrobnosti k projektu Kuba představí v příštím roce. Týká se to i názvu politického subjektu.
Jihočeský hejtman Martin Kuba.
Jihočeský hejtman Martin Kuba. | Foto: Matej Slávik

Velkého odlivu lidí z občanské demokracie po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští stranu a založí nové hnutí, se představitelé regionálních uskupení neobávají. Jaký dopad bude mít Kubův krok na stranu, podle nich ale ukáže až čas.

"Naším prvním cílem jsou opravdu komunální volby. Myslím si, že na jihu Čech je řada politiků, kteří se k hnutí budou chtít přidat a usilovat o pozici starostů na jeho kandidátní listině. Už se mi ozvala řada lidí, pro něž by bylo připravované hnutí lákavá možnost. Zájem je vysoký a jsem příjemně překvapený," uvedl Kuba.

Související

Pět jmen z tabla poražených: Babiš nechal za sebou své věrné a "věčné čekatele"

Andrej Babiš, hnutí ANO, premiér, Pražský hrad

Hejtman ve čtvrtek oznámil, že opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová, že rovněž stranu opouští. Stejně tak učinil její první náměstek Petr Maroš. Oba se chtějí stát členy Kubova hnutí.

"Vše připravujeme postupně a není možné, abych po pár hodinách, kdy jsem informaci o konci v ODS zveřejnil, vyjmenoval, kdo všechno bude členem nového hnutí. Celá situace se vyvíjí, což se bude dít ještě několik dní," řekl Kuba.

O konci v ODS mluvilo od čtvrtečního večera několik členů. Kromě Kuby, Škodové Parmové a Maroše, například také náměstci hejtmana Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová nebo bývalý hejtman a poslanec Jan Zahradník. Zatím však nikdo z nich členství ve straně neukončil. Řekl to krajský manažer ODS Jan Pešek. Dodal, že k vystoupení ze strany stačí například jen písemné prohlášení zájemce.

Krajský regionální sněm ODS bude 12. ledna. Na něm si členové zvolí nové vedení jihočeských občanských demokratů. Nyní stranu formálně povedou místopředsedové, mezi nimiž jsou například prachatický starosta Jan Bauer nebo senátor Tomáš Jirsa. Oba už potvrdili, že v ODS zůstanou.

 
Mohlo by vás zajímat

Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

Pět jmen z tabla poražených: Babiš nechal za sebou své věrné a "věčné čekatele"

Pět jmen z tabla poražených: Babiš nechal za sebou své věrné a "věčné čekatele"

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil

Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil
domácí politika Aktuálně.cz Obsah ODS hnutí

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

Kubovo hnutí chce kandidovat na podzim příštího roku v komunálních volbách

Další podrobnosti k projektu Kuba představí v příštím roce. Týká se to i názvu politického subjektu. 
před 11 minutami
Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

Svoboda následně sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
před 21 minutami
Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Návrat jako hrom. Uzdravený Šulc opět okouzlil statistiky Lyonu a ukázal novou zbraň

Český fotbalový záložník Pavel Šulc se ve čtvrtečním utkání proti Maccabi Tel Aviv blýskl v dresu Lyonu dvěma asistencemi a vybojovanou penaltou.
před 35 minutami
Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Stovky dětí v Súdánu zůstaly po útěku z města Fášir bez rodičů

Jejich rodiče buď zmizeli, nebo byli zabiti při útěku. Opuštěné děti po stovkách přicházejí každý den do uprchlického tábora v sousedním městě Tavíla.
Aktualizováno před 37 minutami
Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Nemohli být rozdílnější, a přesto (nebo možná právě proto) spolu prožili devět strhujících let. Sandová ale geniálnímu hudebníkovi na pohřeb nepřišla.
před 41 minutami
Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump oznámil, že zastaví přijímaní migrantů ze všech zemí třetího světa

Trump chce také přestat vyplácet jakoukoli federální podporu lidem, kteří nejsou občany USA.
Aktualizováno před 46 minutami
Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Americký prezident v reakci na smrt gardistky oznámil, že zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států.
Další zprávy