Komunisté, SPD a piráti projednají s ANO zákon o referendu. Má řešit i zahraniční témata, říká Filip

před 3 hodinami

Zástupci několika parlamentních stran usilujících o zavedení referenda v úterý jednají s hnutím ANO o potenciálním vzniku zákona o všelidovém hlasování.

Praha - Vyřazovat zahraničněpolitická témata z rozhodování v referendu je podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa neodůvodněné. Uvedl to před úterní schůzkou, na které mají představitelé KSČM, hnutí ANO, SPD a pirátů probírat pod vedením bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) návrh zákona o obecném referendu. Podle hnutí ANO, které usiluje o získání podpory pro druhý kabinet svého šéfa Andreje Babiše, by všelidové hlasování o zahraničněpolitických tématech, například vystoupení z EU, neměl zákon připustit.

Prosazení možnosti všeobecného hlasování o vystoupení z EU je jednou z priorit hnutí SPD, jehož hlasy by Babišovi mohly pomoct získat důvěru sněmovny. Podle Filipa by na toto téma ale mohl vzniknout vedle normy pro obecné referendum samostatný zákon. Jakou podobu by mohl mít zákon o obecném referendu, podle něj ukážou další jednání. "K jakému kompromisu dojde, je otázka jednání," uvedl.

"Které okruhy nejsou předmětem referenda? Jsou to otázky základních lidských práv, nemůže tam být daňový systém a soudnictví, všechny ostatní otázky by měly být diskutovány, případně rozhodovány v referendu," řekl Filip.

Úterní schůzky se nebudou ze stran, které se přihlásily k zájmu o prosazení zákona, účastnit zástupci ČSSD, u nichž hnutí ANO čeká na výsledek volebního sjezdu. Filip nicméně počítá s jejich podporou v případném hlasování, k přijetí zákona bude třeba ústavní většina. "Pochybuji, že se ČSSD vzdá takového tématu, jako je referendum, to si kope hrob," uvedl.

Případnou toleranci Babišova kabinetu podmiňují komunisté dalšími programovými shodami s hnutím ANO. Filip uvedl, že v postupu jsou strany sjednoceny po roztržce kolem možností těžby lithia z minulého týdne. Jednat budou experti ANO a KSČM také o daňové politice. "Když by nebyla progresivní daň, pokusíme se oživit námět na sektorovou daň," uvedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Experti by měli podle Filipa přijít s návrhy řešení i v dalších oblastech, jako je voda a ochrana půdy.