Věřím, že se mi podaří dostat naše voliče k urnám, říká lídr pirátů do eurovoleb

Marcel Kolaja, lídr pirátů do voleb do Evropského parlamentu | Foto: ČTK

Před pěti lety byl dvojkou pirátské eurokandidátky, letos ho spolustraníci zvolili lídrem. Osmatřicetiletý absolvent informatiky Marcel Kolaja věří, že se mu do květnových voleb podaří všem voličům pirátů vysvětlit důležitost Evropské unie a přimět je, aby přišli k urnám. Strana chce totiž získat alespoň 20 procent hlasů.

Proč jste se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu? Proč ne třeba do Poslanecké sněmovny?

Osobně mě nejvíc zajímá komunální politika, ve které se angažuji, protože ta se nejvíc dotýká toho, kde člověk žije. Pak mě zajímá politika Evropské unie, protože ovlivňuje témata, která jsou mi blízká. Témata jako společná digitální agenda, postupy v technologickém rozvoji, informační technologie nebo jak digitální doba mění občanská práva - to vše není prakticky možné řešit někde jinde.

Proto jsem se rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu. Ale rozhodl jsem se už před pěti lety, kdy mě strana nominovala na druhé místo kandidátní listiny (piráti získali pod pět procent a do europarlamentu se nedostali, pozn. red.).

Vás předseda Ivan Bartoš prohlásil, že piráti chtějí získat 20 procent hlasů. Věříte tomu, že vaši voliči jsou disciplinovaní a přijdou k volbám do europarlamentu, které přitom nepatří mezi ty "nejoblíbenější"?

My máme určitou výhodu u mladších voličů. Vznikali jsme na internetu, protože to byl pro nás jediný způsob, jak fungovat. Nikdo nás totiž nefinancoval. To, zda jsme schopni dostat voliče k urnám, tak to bude vyplývat z toho, zda jim vysvětlíme, jak je Evropská unie prospěšná. Když si vezmu ten dosah, který na internetu máme, tak věřím, že se nám to podaří.

Už víte, k jaké evropské politické frakci byste se přiklonil?

To je poměrně komplikovaná otázka, protože po volbách se budou měnit podle toho, jak která politická uskupení uspějí. Chceme se připojit do frakce takové, kde budeme mít možnost co nejvíc uplatňovat svůj program a nebudeme přicházet do konfliktu s některými uskupeními, která stojí na obrácené straně spektra, třeba nacionalisté, kteří chtějí rozbít Evropskou unii.

Jakými oblastmi byste se chtěl konkrétně v Evropském parlamentu zabývat?

Rád bych pracoval ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a ve výboru pro občanská práva, spravedlnost a vnitřní věci. Touto prací ve výborech a vyjednáváním ve frakci chci utvářet legislativu.

Jste softwarový specialista. S čím můžete podle vás s těmito technologickými znalostmi Evropské unii pomoct?

Pokud si vezmete téma technologický rozvoj a rozeberete si ho, zjistíte, že to téma má velký vliv na ekonomický růst v Evropě a udržení životní úrovně. Pokud technologie ovládnou jiné mocnosti, může se jednoduše stát, že ten blahobyt, který v Evropské unii máme, půjde směrem dolů. Já to chápu jako důležité téma.

Ve světle určitých momentálních politických tlaků, které vznikají v Evropské unii, jako různé populistické a nacionalistické skupiny, které chtějí Evropskou unii rozbít, je důležité komunikovat, čím je Evropská unie prospěšná. A věřím, že tomu voliči budou rozumět, pokud se jim politici budou věnovat a vysvětlí jim to.