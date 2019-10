Je lepší s prezidentem mluvit než se s ním potkat u soudu, tvrdí Valachová z ČSSD

Kateřina Valachová (ČSSD), která vede v Poslanecké sněmovně komisi pro změny ústavy, se v úterý odpoledne setkala s prezidentem Milošem Zemanem. Ještě předtím poskytla Aktuálně.cz rozhovor, ve kterém mimo jiné vysvětluje, proč nepodpořila žalobu na něj. "Lepší je s prezidentem mluvit," tvrdí Valachová, která nedávno oznámila, že chce být lídryní ČSSD v krajských volbách na jihu Moravy.

Proč jste požádala o přijetí u prezidenta? O čem jste s ním chtěla mluvit?

Ráda bych s ním mluvila jako předsedkyně stálé poslanecké komise pro ústavu, protože si myslím, že ústavní aktéři mají vést nejdříve dialog. Je to pro mě podstatné, měli bychom občanům ukazovat, že nejprve vedeme dialog, protože jsme demokrati. Určitě je to lepší než se scházet s prezidentem u soudu.

Podle převažujícího počtu ústavních právníků máme prezidenta, který patrně porušil ústavu, když nejmenoval vašeho kandidáta na ministra. Mají podle vás pravdu?

Už dříve jsem říkala, že sociální demokracii se jeho postup nelíbil, a proto prosazujeme, aby ústava byla zpřesněna a bylo jasně řečeno, co prezident může a nemůže.

Vyjasnění bylo možné dosáhnout tím, že by sněmovna souhlasila se žalobou Senátu na prezidenta, a Ústavní soud by tak následně vymezil rozsudkem pravomoci prezidenta. Proč jste společně s dalšími poslanci ČSSD žalobu nepodpořila?

Určitě nebylo důvodem, proč jsem nepodpořila žalobu, to, že bych měla jakýkoliv strach či obavu z prezidenta. Podle nás ale nebylo správné hnát celý spor do takových krajností.

Proč?

Protože žaloba je až poslední prostředek. Prezident Miloš Zeman prostě svou politiku vykonává "krokodýlím" způsobem, a to už desítky let. Ať je premiér, nebo prezident, vždy maximalizuje svůj mocenský a politický vliv a využívá politický prostor.

Co je "krokodýlí způsob"?

Nepochybujte ani na vteřinu, že pokud by byl předsedou vlády Miloš Zeman, tak by svou vůli premiéra prosadil. Koneckonců se to tak i stalo v případě výměny názorů Miloš Zeman versus Václav Havel.

Vzhledem k tomu všemu, co se odehrálo mezi prezidentem a ČSSD, bylo správné, jak vřele váš předseda Jan Hamáček blahopřál prezidentovi k jeho narozeninám?

Podívejte, to, že prezident jmenoval Luboše Zaorálka ministrem kultury, rozhodně ČSSD neuškodilo, což je už teď zřejmé a bude to ještě více jasné v dalších měsících. To znamená, že výsledek celé akce "změna ministra kultury" je nakonec pragmatický a pro ČSSD to nebyla v tomto směru prohra.

"Dovol, abych ti poslal malý dárek. Zeleninu tak, jak ji máš rád, transformovanou do vepřového," vzkázal předseda ČSSD Jan Hamáček prezidentovi během blahopřání k narozeninám na Facebooku:

Takže ČSSD by se měla chovat k prezidentovi jako vděčný gratulant?

Vůbec nebudu komentovat přání našeho předsedy prezidentovi, chápala jsem to jako jeho osobní přání s nějakým osobním rozměrem. Tím bych to uzavřela.

U Čapího hnízda nešlo o žádný komplot

Jaký pocit ve vás vzbudilo rozhodnutí žalobců zastavit po několika letech trestní stíhání premiéra Andreje Babiše?

Můj pocit je takový, že žijeme v době, kdy se ukáže, jak silnou demokracii jsme si vybudovali po roce 1989.

A podle čeho si vy řeknete, že naše demokracie je či není silná?

Rozhodně to není tak, že bychom mohli po třiceti letech spát na vavřínech, to ne. Ale nepochybuji o tom, že ústava, soudy a státní zástupci v této zemi fungují, jak mají. Já silně věřím ve vládu práva a v to, že máme občanskou společnost.

Část této občanské společnosti ale dává najevo, že není se stavem demokracie třicet let od listopadu 1989 spokojena. Vy nějaký pocit znepokojení necítíte?

To, že byla před prázdninami plná náměstí, považuji za důkaz demokracie, můžeme říkat svobodně své názory, můžeme se shromažďovat, můžeme kritizovat předsedu vlády i prezidenta republiky nebo třeba ministryni spravedlnosti. Můžeme tedy svobodně vyjadřovat své obavy a jako v každé demokracii nakonec rozhodnou svobodné volby.

V případě zastavení trestního stíhání premiéra a dalších lidí máte nějaké pochybnosti či otázky, nebo souhlasíte s těmi, kteří tvrdí, že nebyly důkazy pro obžalobu?

Beru tuto záležitost jako důkaz o síle práva. I přes atmosféru v médiích se státní zástupce rozhodl stíhání zastavit, jeho nadřízený s tím souhlasil, nyní probíhá přezkoumání, takže podle mě vše běží zcela podle práva. Vláda práva neznamená, že se nám nějaké rozhodnutí musí líbit, vláda práva znamená, že pravidla fungují, jak mají, a to pro všechny.

Což se podle vás děje?

Přesně tak, pravidla fungují pro všechny včetně předsedy vlády.

Pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po přezkoumání řekl, že celá věc by měla jít k soudu, budete s ním souhlasit?

Ať dojde k jakémukoli závěru, tak to budu respektovat. Abyste mi rozuměl, já jako politik nemůžu posuzovat jednotlivé právní důvody, já musím respektovat rozhodování těch, kteří zastupují právo v této zemi. Jinak to prostě nejde.

Babišovy výroky už mě nerozčilují

Myslíte, že s odstupem pěti deseti dvaceti let bude v této zemi převládat názor, že sociální demokracie prospěla Česku podporou ANO?

Jsem přesvědčená, že časem budeme mluvit hlavně o tom, v jak významné době jsme žili. Můj velký právní i politický vzor je Edvard Beneš, který žil v době, kdy měl často na výběr jen ze dvou špatných řešení, a já mám pocit, že i v dnešní době jsou často k dispozici jen taková řešení. Byť jeho doba byla v mnohém od naší odlišná.

Jsem přesvědčena, že až budou lidé "soudit" v budoucnosti ČSSD, tak nikdo nezpochybní, že jsme museli dělat naše rozhodnutí ve velmi těžké době a že jsme se snažili bojovat za hodnoty, které hájíme už mnoho let. Navzdory tomu, že jsme za to dostávali a dostáváme rány. Přesto stále prosazujeme hodnoty spravedlnosti, svobody i soudržné společnosti.

Co říkáte tomu, že vás podporuje stále méně voličů?

Když se podíváme na historii ČSSD, tak vidíme, že existujeme stále navzdory tomu, že nás jednou srazili fašisti a jindy komunisti. Nepochybuji, že budeme existovat nadále a budeme mít i hodně voličů.

Proč je ale teď ČSSD tam, kde je?

My se musíme vymanit z role otloukánka, za kterého jsme stále označovaní. Musíme už ve straně přestat debatovat dva roky po prohraných volbách, jestli jsme něco udělali správně či špatně, musíme se soustředit na práci pro voliče a myslet na vítězství ve volbách.

Myslíte si, že k úspěchu vám pomůže účast ve vládě s ANO?

Otevřeně přiznávám, že poslední čtyři měsíce jsem velmi přemýšlela nad tím, jestli mé dřívější rozhodnutí podpořit vznik vlády ČSSD s hnutím ANO Andreje Babiše bylo správné. Znovu jsme si vzala všechna pro a proti. A nakonec si řekla, že to bylo správné rozhodnutí. Protože my navazujeme kontinuálně na to, co dělala pro lidi naše vláda v letech 2013 až 2017. Díky sociální demokracii máme již šest let stabilní vládu.

Jenže po konci této vlády získala ČSSD od voličů jen 13 poslaneckých mandátů. Pamatuji doby, kdy jsem potkával ve sněmovně několik desítek poslanců za vaši stranu. Co děláte špatně?

Naše odvaha, síla a práce musí být ještě mnohem razantněji vidět. Musíme být také mnohem soudržnější. My se nesmíme bavit o tom, s kým bychom tak mohli jít po volbách v roce 2021 do vlády nebo pro koho se budeme obětovat, ale musíme mluvit o tom, jak tyto volby vyhrát a realizovat svobodně a bez omezení náš program.

Nebylo by vám lépe v opozici? Kdybyste odešli z vlády poté, co prezident nejmenoval Michala Šmardu?

Jsem asi poslední, kdo by se bál opozičních řad. Myslím si dokonce, že mému naturelu spíš vyhovuje opoziční práce, věřím, že bych potom měla i více příznivců. Ale v ČSSD se rozhodujeme, co je lepší pro tuto zemi, ne pro nějaké naše osobní kariéry.

Podle premiéra ale jde sociálním demokratům často právě o kariéry. Proto je přesvědčený, že ČSSD nikdy z vlády neodejde - protože, jak říká, co byste dělali se spoustou svých lidí, které zaměstnává státní správa?

Sleduji všechna jeho vyjádření a často si říkám, co tím kterým slovem vlastně sleduje. Po sedmi letech mě ale nemohou výroky Andreje Babiše překvapit a ani mě už nijak nerozčilují, on postavil svou přízeň voličů na kritice tradičních politických stran. Spíš mám trochu problém s tím, že si říkám, proč se my jako sociální demokraté při jednáních z očí do očí proti jeho výrokům dostatečně razantně neohradíme.

A má, nebo nemá pravdu, že řada sociálních demokratů na mnoha pozicích je díky vládní pozici placena státem?

Mě děsí možné "stranické" kádrování úředníků. Ústava zaručuje lidem mít politický názor, být členem politické strany a zároveň například státním zaměstnancem. To je demokracie. Pokud má kdokoliv informace, že nějaký státní zaměstnanec nehájí zájmy státu a snad nějaké politické strany, ať předloží důkazy a budeme to řešit. Zákon o státní službě, který sociální demokracie sama prosadila, jasně říká, jak v takovém případě postupovat. Jinak je lépe mlčet.