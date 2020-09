Kandidát Trikolóry hraje v klipu zakladatele neonacistického hnutí Národní odpor

Kandidaturu thaiboxera Ondřeje Hutníka v krajských volbách za Trikolóru propagoval šéf hnutí Václav Klaus ml. V den, kdy se Hutník fotil na Facebook Trikolóry, zveřejnil svůj hudební klip zakladatel hnutí Národní odpor, které BIS označila za neonacistický. "Čechy Čechům," zní ve videu, v němž s ním účinkuje právě Hutník. Další známá postava extremistické scény za hnutí přímo kandiduje.

Ondřeje "Spejbla" Hutníka doteď znali hlavně fanoušci thaiboxu díky jeho vítězným zápasům v ringu. Hutník se ale nyní vrhl do politiky. V krajských volbách kandiduje na devatenáctém místě středočeské Trikolóry a dělá místopředsedu její organizace v Líbeznicích.

Jeho kandidaturu v červnu na Facebooku avizoval i samotný šéf hnutí Václav Klaus ml. Zveřejnil fotografii, na které je Hutník v boxerských rukavicích společně se středočeskou dvojkou Trikolóry Natálií Vachatovou.

Ve stejný den Hutník na internetu začal účinkovat ještě ve videu. Svůj hudební klip zveřejnil Filip Vávra - zakladatel organizace Národní odpor. Hnutí bylo nejvýraznějším subjektem české neonacistické scény v první dekádě po roce 2000, ve výročních zprávách BIS se pravidelně objevovalo v letech 2006 až 2009. Národní odpor ve své organizované podobě zanikl roku 2010.

Vávra přivezl do Prahy šéfa Ku-klux-klanu

Hnutí hlásalo nadřazenost bílé rasy a antisemitismus. Hlásil se k ideologii nacionálního socialismu a používal znaky a barvy připomínající symboliku hitlerovského Německa. Hutník je v klipu jedním z dvojice ranařů, kteří za tónů hudby a zpěvu procházejí Prahou. Ve více než půlminutovém vystoupení na kameru předvádí bojové údery, což provází vizuální efekt rozbíjeného skla. V jednom záběru přímo do kamery zatne pěst.

"Jsme vlastenci, měli bychom se starat o Českou republiku než řešit věci globálně. Dvacet let jsem byl jeden z nejlepších bojovníků, reprezentoval jsem na nejvyšší úrovni a vždy jsem bojoval za slávu našeho národa. Filip Vávra sledoval nejspíš moji sportovní činnost, tak mě oslovil. Přečetl jsem si text písně a nezdálo se mi na tom nic závadného, tak jsem mu vyhověl. Jeho minulost mě nezajímá," řekl Aktuálně.cz Hutník.

Spojil tak svou osobu s jedním z nejznámějších pravicových extremistů v Česku. V dubnu 2009 například Vávra přivezl do Prahy amerického aktivistu a bývalého vůdce Ku-klux-klanu Davida Dukea, který měl na Univerzitě Karlově diskutovat se studenty. Policie ale Dukea zatkla a následně vyhostila. Vávra stanul za podporu neonacismu i před soudem, jenž po 10 letech vleklých sporů jeho stíhání zastavil. Kauzu ale znovu otevřel Nejvyšší soud.

Od ultrapravice se distancuji

"Z hlediska propojení organizační, intelektuální a propagandistické aktivity byl nejvlivnější osobností české neonacistické scény," řekl Aktuálně.cz politolog Jan Charvát, který je expert na český extremismus. "Pro řadu lidí z tradiční krajní pravice, kteří si Filipa Vávru pamatují, je to člověk, k němuž mají určitý respekt. Na druhou stranu ho nemusí brát vážně úplně, protože má za sebou veganství a přechody z jedné subkultury do druhé," dodal.

Dnes Vávra provozuje web Středoevropan.cz, který dle serveru Manipulátoři.cz v minulosti šířil dezinformace a manipulace. Středoevropan například nepravdivě psal o znásilnění psa, který byl prý nalezen mrtvý v uprchlickém táboře v Řecku. Jedno z videí s polským konzervativcem, který se vymezuje proti migraci, jež z portálu pochází, v minulosti na svém Facebooku sdílel i Václav Klaus mladší.

"Je to forma propagandy zaměřená na otázky Black Lives Matter, současných demonstrací v USA a podporu Donalda Trumpa," soudí o webu politolog Charvát. Podle něj Vávra nepřehodnotil své postoje, jen si dává pozor na tón, jímž o nich píše. "Témata, která ho zajímají, jsou pořád ta samá. Ale vyhýbá se explicitním záležitostem týkajících se židovské populace, aby se vyhnul nařčení, že je antisemita," podotkl.

Právě díky webu Hutník před lety Filipa Vávru zaregistroval, podle svých slov jeho výstupy považuje za zajímavé. Vylučuje ale, že by mu pohled na svět prezentovaný Národním odporem byl blízký. "Absolutně se distancuju od ultrapravicového smýšlení, názorů a aktivit," ujistil. Důvod, proč tedy vystupoval ve zmiňovaném klipu, vysvětluje následovně: "Byl jsem v klipech už několika umělců, každý byl přitom z jiné scény. Je to forma prezentace."

Klaus: Každého nekádruji

Předseda strany Václav Klaus v účinkování svého kandidáta v klipu Filipa Vávry nevidí problém. O Hutníkovi mluví jako o otci od rodiny, který je úspěšný sportovec. "Řekl jsem, ať si na ty věci dává pozor, že se to použije proti nám. Ale když ho někdo poprosí, aby na vteřinu figuroval v nějakém klipu, a on řekne, že jo, tak já jsem si taky na náměstí potřásl rukou se spoustou lidí a každého nekádruju," sdělil Aktuálně.cz Klaus.

Za Trikolóru přímo kandiduje další někdejší prominentní osobnost extremistické scény, kterého v roce 2017 konkurenční SPD Tomia Okamury pro extremistické názory vyloučila. Jan Kopal byl šéfem ultrapravicové skupiny Národně sociální blok, založil Národní domobranu či působil v Národní straně nebo Vlastenecké frontě. Všechny se za doby své existence mezi lety 2000 a 2010 objevovaly ve zprávách ministerstva vnitra o extremismu.

Pražské barikády Filip Vávra v písni zpívá o klíčových střetech v českých zemích, připomíná vpád Švédů ve třicetileté válce, povstání proti rakouské monarchii roku 1848 nebo Pražské povstání na konci 2. světové války. V textu se objevuje i volání Čechy Čechům, které používala krajní pravice. "Most a kluků pár, studentských, Švédy dál nepustí přes most

K nám, Karlův most, Legie studentská, Staré město brání

Věž mostecká, Pražané, na mostě barikádu staví

Boj vítězný, v hospodách konec války se dneska slaví Procházíš Prahou, kráčíš v ulicích, a myslíš na ty co tenkrát

Uprostřed boje po boku předků svých bojovat chtěl bys hrozně rád

Jdeš městem svým a vidíš je tu stát, jsou všude, jsou vzpomínkou zašlých dnů Iluze starých pražských barikád Gardy národní, poddanství rakouské tři sta let už trvá

Pryč s vídeňskou nadvládou, Čechy Čechům tvé srdce volá

Boj v ulicích, do Prahy, ze všech koutů čeští muži proudí Děl, palba zlá, červnové povstání se v krvi padlých hroutí (úryvek textu)."

Policie Kopala stíhala kvůli schvalování teroristických útoků v USA 11. září 2001. Jeho stíhání ale po čase zastavila. V roce 2001 Kopal mimo jiné kandidoval na místo ředitele ČT s programem "vyházet rebely a zrušit pořady pro cikány". Aktuálně.cz mu poslalo několik dotazů, jak svou minulost zpětně vnímá a zda se hodnotově posunul. Kopal reagoval, že smyslem otázek je skandalizovat ho a poškodit hnutí Trikolóra.

"Očekával bych od vás, že se mně budete ptát, co jsem dělal v minulých dvaceti letech, a ne jaké jsem měl názory před dvaceti lety," napsal Aktuálně.cz. Na otázku, zda smýšlí stejně jako v době svého působení v Národně sociálním bloku, odpověděl, že to byla slepá cesta. "Jestli jsem v mládí pochybil, tak jsem to v následujícím období napravil."

Hlásil jsem se k odkazu legionářů

Kopal se podle svých slov už roky hlásí k odkazu "českých vlastenců a národovců" a připomíná si hrdinství československých legionářů a letců. "Můj zájem o historii, o odkaz hrdinů mě přivedl až do řad Českého svazu bojovníků za svobodu, kam jsem před časem vstoupil," dodal. Také prý za poslední dvě dekády vzdělával děti a odsouzené, v současnosti působí ve státní správě a absolvuje doktorské studium.

Když si dal loni na svůj Facebook fotografii s šéfem hnutí Klausem - pořízenou na oslavě Klausových padesátin - ten pro server Hlídacípes.org prohlásil, že ho nezná. Teď Kopal za jeho hnutí kandiduje v Libereckém kraji na čtrnáctém místě kandidátky a prohlašuje se za místopředsedu tamní bezpečnostní komise Trikolóry.

Kopal má blízko k politickým projektům spojených s Klausovými dlouhodobě. Ve sněmovních volbách v roce 2013 kandidoval na pátém místě volebního bloku Hlavu vzhůru v Libereckém kraji. Sám bývalý prezident vystoupil na mítinku tohoto hnutí, objevil se i na jeho billboardech.

Kandidátem bývalý místopředseda DSSS

Deník N tento týden upozornil, že za Trikolóru v Karlovarském kraji kandiduje bývalý místopředseda extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Jiří Froněk. Jak poukázal Aktuálně.cz politolog Charvát, Froněk se angažoval i v hnutí Národní odpor. Že se lidé jako Kopal nebo Froněk objevují ve volební sestavě Trikolóry, vysvětluje Charvát tím, že je pro ně Klausovo hnutí na politické scéně přirozeným prostředím.

"Není to náhoda. Trikolóra není extremistická strana a v pravém slova smyslu ani populistická, ale některé z těchto prvků se tam objevují. Stojí na pravém okraji etablovaného systému, tím pádem má nejblíž těmto skupinám spjatých z krajní pravicí. Je to pro ně logická volba." Froněk by měl přitom z kandidátky odejít, vyzval ho k tomu předseda Trikolóry na Karlovarsku Matěj Drbohlav. O Froňkově minulosti prý nevěděl.

Václav Klaus ml. zdůrazňuje, že jeho hnutí jsou myšlenky krajní pravice cizí. Na druhou stranu nevidí důvod, proč by měl bývalé extremisty, kteří nebyli pravomocně odsouzeni, ostrakizovat. "Nejsou to lidé druhé kategorie, každý za mlada něco dělal a prošel si nějakým přerodem. Proč by měli kvůli tomu zůstat navěky ušpinění? Nechci každého prokádrovávat do bezvědomí," řekl.

Gesto nadřazenosti bílé rasy

Vazbu na extremisty má i další kandidát Trikolóry. Místopředseda jihomoravské buňky hnutí Aleš Karásek se vyfotil s kickboxerem Zdeňkem Pernicou. To je lídr brněnského hnutí Slušní lidé, které ve své zprávě za rok 2017 ministerstvo vnitra označilo za extremistické. "Personální substrát skupiny Slušní lidé tvoří mimo jiné i osoby s neonacistickou či chuligánskou minulostí," napsali experti.

Pernica i Karásek mají na fotografii prsty poskládané tak, že to připomíná gesto "white power". To v posledních letech začali používat příznivci nadřazenosti bílé rasy. Před kamerami ho například vloni ukázal střelec, který zabil 50 lidí v mešitě na Novém Zélandu. Letos při svém procesu stejné gesto kombinoval s hajlováním i pachatel střelby, která se vloni odehrála v mešitě na předměstí norského Osla.

Karáskův kolega a brněnský advokát Richard Novák, který kandiduje v Brně do senátu, tak rovnou činí s podporou hnutí Slušní lidé. Pernica mu vyjádřil podporu na Facebooku. "Tady je náš kandidát do senátu. Není co řešit. Richard Novák je slušný člověk," uvedl. Ještě v roce 2019 Nováka Slušní lidé označovali za místopředsedu a Pernica společně s ním byl na kandidátce hnutí Alternativa pro Českou republiku ve volbách do Evropského parlamentu.

Vandasova podpora a fotky poslankyně s Ortelem

Už před rokem pak sympatie celé Trikolóře vyjádřil předseda ultrapravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. "Program, který Václav Klaus ml. představil, se s mými názory shoduje tak z 95 procent," uvedl Vandas. Klaus to tehdy pro LN odmítl komentovat.

I když jsem předsedou jiné politické strany, musím uznat, že program který @VaclavKlaus_ml představil, se s mými názory shoduje tak z 95 procent. https://t.co/KyyNLjjgbO — Tomáš Vandas (@tomas_vandas) June 10, 2019

A letos v srpnu se zástupci Trikolóry zúčastnili s Vandasem stejné akce - Vlasteneckého setkání na zámku Příčovy, kterému dal záštitu prezident Miloš Zeman. Na místě byl i kandidát na středočeského hejtmana Trikolóry Antonín Fryč se stánkem Trikolóry. "Je potřeba něco změnit i ve Středočeském kraji, a když se tam dostaneme, jako že se tam dostaneme, tak to také změníme," vykládal Fryč. Přítomen byl i Kopal.

Už v červenci pak poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z Trikolóry na svou facebookovou stránku umístila fotografii, na které pózuje s kapelou Ortel. Ta je kvůli svým politicky radikálním, antiislamistickým a nenávistným textům označována za xenofobní. Značné popularitě se Ortel těší u neonacistů. Pro svůj nedávný koncert v Krušných horách kapela použila plakát s časem odkazujícím k nacistické symbolice.