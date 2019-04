Starostové si zvolili za nového předsedu Rakušana, ve funkci střídá Gazdíka

Vít Rakušan poté, co byl zvolen novým předsedou Starostů a nezávislých. | Foto: Radek Bartoníček

Starostové a nezávislí si zvolili nové vedení, ve kterém vystřídal starosta Kolína Vít Rakušan končícího předsedu Petra Gazdíka. Ten při loučení označil STAN za nejpodceňovanější politickou stranu v zemi s tím, že právě toto hnutí má šanci vyhrát krajské volby v příštím roce a uspět také ve volbách do sněmovny.

Delegáti sobotního sněmu v Praze jej zvolili naprostou většinou hlasů. Rakušan byl jediným kandidátem na předsedu.

"Chci být v mnoha věcech stejný jako Petr Gazdík," přihlásil se Rakušan jasně ke svému předchůdci. Podle něj Gazdík dokázal, že původně malé hnutí proniklo do všech politických vrstev České republiky. "Který projekt vznikl takto zespoda? My jsme vznikli v regionech," tvrdil Rakušan, který požádal Gazdíka, aby přijal kandidaturu na místopředsedu. "Když máme někoho za zády, nepřemýšlíme, že by nám podrazil nohy. Ale že se o něj můžeme opřít. A o koho bych se měl opírat, než o člověka, který hnutí vybudoval a každého tady zná?" ptal se Rakušan.

Zároveň se vyslovil, podobně jako Gazdík, pro to, aby STAN byl co nejvíce otevřený nezávislým osobnostem. "Musíme být platformou pro osobnosti," řekl Rakušan s tím, že musí jít ale o osobnosti, které jsou proevropského smýšlení a prozápadního směřování.

Podle Rakušana Česká republika nevzkvétá. "Nevyužíváme lidského a ekonomického potenciálu," stěžoval si Rakušan a představil pět inovací pro budoucnost země. "Našim základním tématem je vzdělání. Chceme inovaci vzdělávacího systému. Dnes vychováváme děti pro 20. století, ale ne pro 21. století," tvrdil Rakušan.

Jako další inovaci jmenoval reformu státní správy, kterou označil v některých věcech za zastaralou ještě z doby Rakouska - Uherska. Další reforma se musí podle něj týkat reformy sociálních dávek, chce, aby Česká republika byla zemí pobídek a ne toho, aby lidé čekali na úřadu práce na sociální dávky. Čtvrtá inovace se podle STAN musí týkat ochrany životního prostředí a pátá reformy daňového systému, včetně mnohem větší podpory vědy a výzkumu.

Rakušan během svého kandidátského projevu několikrát velmi ostře krktizoval nynější vládu Andreje Babiše. "Podívejme se, jakou personální nouzí tato vláda trpí. Nefunguje řízení státu jako firmy," prohlásil Rakušan s tím, že STAN podle něj takové osobnosti má. Vzápětí jmenovat řadu lidí, spojených se STAN, kteří by mohli pracovat ve vládě. "Musíme usilovat o to, abychom byli příští vládní silou, která bude hájit liberální směřování země a bude se zabývat reálnými problémy lidí," avizoval Rakušan, podle kterého by měl mít STAN příštího předsedu Senátu.

"Pokud jde o krajské volby, musíme mít ambice je vyhrát. Nominujme to nejlepší, co v našem hnutí máme. A nebojme se spolupracovat v krajích s jinými hnutími," vyzval Rakušan.

Zvolení Rakušana si velmi pochvaloval Gazdík, který se během sněmu pohybuje velmi často právě vedle Rakušana. "My jsme s Vítkem kamarádi, určitě si budeme rozumět i nadále," sdělil Aktuálně.cz o svém vztahu k Vítovi Rakušanovi. Když Gazdík následně mluvil u mikrofonu ke všem přítomným, jednoznačně Rakušana podpořil a několikrát opakoval, že věří v úspěchy STAN v krajských a parlamentních volbách.

Těsně před začátkem volebního sněmu hnutí STAN mluvili @Aktualnecz a @Hospodarky s končícím předsedou Petrem Gazdíkem. “Jsem pyšný, ze jsme vznikli z nadšeni, ze nás nezaložil žádný oligarcha,” říká Gazdik.. Informace ze sněmu najdete na @Aktualnecz a @Hospodarky, díky! pic.twitter.com/OGy5n7dess — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 13, 2019

Gazdíkovi měl mandát ve vedení Starostů původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že už letošní sněm bude volební. Gazdík již dříve řekl, že hnutí, které založil, potřebuje nový impulz.

Gazdík stojí v čele STAN od roku 2009. Funkce předsedy se už jednou vzdal a v březnu 2014 STAN převzal liberecký hejtman Martin Půta. V listopadu stejného roku ale Půta z funkce odešel kvůli podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a Gazdík jako místopředseda vedení Starostů znovu převzal, později byl opětovně zvolen předsedou. Rakušan o něm prohlásil, že hnutí vedl dobře a uspěl. "V mých očích zcela jistě obstál," uvedl.

STAN získal v roce 2017 v posledních sněmovních volbách 5,18 procenta hlasů a šest mandátů. V senátních volbách v roce 2016 i 2018 uspělo po šesti kandidátech Starostů, v horní komoře tak má hnutí s 18 členy nejsilnější klub spolu s ODS, jejíž klub má rovněž 18 členů. V komunálních volbách v roce 2018 se hnutí prosadilo do řady zastupitelstev včetně Prahy, celkově získalo 2601 zastupitelů.