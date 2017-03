Řeší tím jen svoje problémy, říká opozice o Babišově návrhu zdanit korunové dluhopisy

před 27 minutami

Ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš chce na úterním zasedání sněmovny navrhnout zdanění výnosů z takzvaných korunových dluhopisů. Přestože chce podle svých slov novelou zdanit hlavně sám sebe, podporu nemá ani v opozici ani v koalici. Je proto možné, že Babiš svým návrhem ohrozí daňové zvýhodnění lidí, kteří darují krev. Právě k tomuto schvalovanému zákonu chce svůj pozměňovací návrh takzvaně přilepit.

Praha - Zdanit výnosy z takzvaných korunových dluhopisů chce jejich nejznámější český majitel, ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten čelí už několik týdnů kritice za to, že nechal svoji firmu Agrofert v roce 2012 vydat dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny a následně si jich koupil za jednu a půl miliardy. Tím získal na deset let nezdaněný příjem ve výši devadesáti milionů korun ročně.

"Chci zdanit sám sebe," opakovaně uvádí Babiš ke svému návrhu. Jenomže nenachází oporu ani u svých koaličních partnerů, ani u opozice. Například předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek říká, že úpravu zákona, kterou se snaží Babiš prosadit, mu v minulosti experti jeho ministerstva nedoporučili. "Je to lex Babiš na druhou, ministr financí si tím řeší svou soukromou situaci a zneužívá vítanou snahu daňové úlevy pro dárce krve a dřeně," řekl Bělobrádek.

Právě k projednávané novele daňového zákona, která by umožnila dárcům krve či kostní dřeně vyšší daňové úlevy, chce Babiš svůj návrh na zdanění "sebe sama" přilepit. Tím však daňové úlevy pro dárce ohrožuje, protože ostatní strany odmítají takovou kombinaci schválit. "Považuji chování pana vicepremiéra za nemravné, že se snaží řešit svou osobní kauzu prostřednictvím opoziční předlohy. Mohl si to předložit samostatně nebo jako vládní návrh," řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 František Laudát.

Kalousek: Daňové podvody ministra Babiše

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dokonce sněmovně navrhl nový bod programu jednání: daňové podvody ministra Babiše. Reagoval tak na zprávy dvou auditorských firem, které Babiš zveřejnil v pátek. Ministr financí tím chtěl vyvrátit podezření, že na nákup dluhopisů za jednu a půl miliardy neměl v roce 2012 dost prostředků. Zprávy sice uváděly, že Babiš měl dostatek příjmů, současně však vznikly pochybnosti, zda celá transakce nesloužila jen k tomu, aby ministr financí získal nezdaněné příjmy. Kalousek se svým návrhem ve sněmovně uspěl a Babišovy záležitosti budou na programu ve středu.

Sněmovna na můj návrh zařadila na zítřejší program bod:"Daňové podvody ministra financí".Jsou zřetelné a PS PČR se jimi musí zabývat. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 14, 2017

"Informace jsou alarmující. Už jsme toho zažil hodně, ale ne, aby se člen vlády takto veřejně přiznal k podvodům," řekl na začátku schůze Poslanecké sněmovny. Poukázal na to, že Babiš prodal za velmi výhodnou cenu 748 milionů korun akcie tří firem své vlastní společnosti Agrofert. Následně do ní "nalil" peníze zpátky nákupem korunových dluhopisů, tím během deseti let ušetří na výnosech z šestiprocentního úroku 135 milionů korun, jeho firma Agrofert 171 milionů korun.

Podporu nenajde Andrej Babiš ani u největšího koaličního partnera. ČSSD poukazuje na to, že se Babiš "naboural" do již dohodnuté podpory dárcům krve a kostní dřeně a ohrozil tak její schválení. "Budí to v nás rozpaky. Obávám se, aby zákon kvůli tomu nakonec nebyl celý smeten," dodal předseda poslanců za vládní stranu Roman Sklenák.

autor: Martin Ťopek