Babiš by v boji proti epidemii neudělal nic jinak. Podle Hamáčka jsme zaspali začátek

Ve středu to byl měsíc od chvíle, co se potvrdily první případy nákazy koronavirem v Česku. Analýza deníku Aktuálně.cz mapuje, jak si dosud vláda v boji s nemocí vedla. Ukazuje se, že premiér Andrej Babiš příliš spoléhal na svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v zásobování Česka ochrannými pomůckami a naopak oddaloval kroky, které by pomohly ještě účinnějšímu boji proti koronaviru.

Změnil byste některé své rozhodnutí z posledního měsíce týkající se boje proti koronavirové epidemii? zeptal se deník Aktuálně.cz tento týden premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Ne, určitě ne. Já myslím, že jsme udělali všechno, co bylo potřeba. Nemáme se za co stydět. Nechci se samozřejmě chlubit, ale myslím, že hodnocení Česka v zahraničí byla jasná," odpověděl Babiš, na kterém coby předsedovi vlády leží hlavní zodpovědnost.

Určitá pochybení poté sice připustil, ale nijak je nespecifikoval. "Každý dělá chyby. My jsme také možná nějaké udělali. Ale podstata je, že postupujeme dopředu," ukončil debatu argumentem, že Česku se boj proti koronaviru daří, protože ve srovnání s jinými zeměmi má podstatně méně nakažených.

Z četných rozhovorů s politiky i klíčovými úředníky, které vedl deník Aktuálně.cz během analýzy toho, jak stát v boji s pandemií postupoval, ale vyplývá, že sporných rozhodnutí učinil Babiš, potažmo vláda několik.

Babiš neudělal nejlépe, když se rozhodl svěřit na začátku března strategický nákup životně důležitých ochranných pomůcek svému ministrovi zdravotnictví za ANO Adamu Vojtěchovi - učinil tak 3. března po jednání s řediteli nemocnic. "Chceme tomu dát nějaký řád a uspokojit poptávku po ochranných pomůckách, musíme to centrálně koordinovat," avizoval Babiš v tento den.

Neměl také váhat několik dní s vyhlášením nouzového stavu a neměl odsouvat založení Ústředního krizového štábu. A neměl ani bránit tomu, aby v jeho čele zasedl jeho politický konkurent a zároveň předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček - jak se nakonec stejně stalo.

Navzdory tomu si Česko skutečně nevede zatím ve srovnání s jinými zeměmi špatně, což se daří z řady důvodů. Kromě obrovského nasazení mnoha lidí na všech možných místech je důvodem to, že Babiš kritizovaná rozhodnutí napravil, ač se zpožděním - nouzový stav vyhlásil, krizový štáb vytvořil a nakonec do jeho čela jmenoval Hamáčka.

"Ukazuje se, že nám těchto deset dní chybí," posteskl si na pozdní vyhlášení nouzového stavu v neděli v Seznam Zprávách Hamáček a poukázal například na to, že tak nebylo možné dříve jednoduše a zrychleně nakupovat ochranné prostředky.

Nakupují špatně. A ještě za vyšší ceny

Česko skutečně ztratilo v boji proti epidemii několik dní, kdy se mimo jiné nedařilo do země přivézt ochranné pomůcky. Přestože prvního nakaženého člověka objevili v České republice zdravotníci v neděli 1. března, dodávka ochranných pomůcek, tak zásadní pro ochranu před nebezpečnou nákazou, se naplno rozběhla až v sobotu 20. března. Tehdy přistálo na letišti letadlo z Číny a začal tak fungovat letecký most, který trvá dodnes. Právě dlouhé čekání na velké zásilky z Číny přimělo premiéra Babiše k tomu, aby k nákupu ochranných pomůcek "pustil" kromě Vojtěcha od soboty 14. března také Jana Hamáčka.

Shodou okolností to bylo ve stejný den poté, kdy Babiš na upozornění Aktuálně.cz, že na mnoha místech země chybí ochranné prostředky, odvětil: "Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde a já jim to dnes osobně dovezu." Babiš se takřka vzápětí mohl podle reakcí veřejnosti přesvědčit, jak krutě se mýlil. Od té chvíle začal dávat Hamáčkovi stále větší prostor, až se v neděli 29. března rozhodl postavit ho do čela Ústředního krizového štábu.

"Kdy budou mít všichni ti, kteří potřebují ty ochranné pomůcky, dostatek materiálu, který opravdu potřebují k té práci. K té práci, při které budou riskovat své životy?"



"Já pevně věřím v to, že ta situace se zlepší v následujících třech týdnech." pic.twitter.com/f5ZK16yBk0 — Michal Kubal (@MichalKubal) March 12, 2020

Babiš dlouho věřil, že Vojtěchovi se podaří Česko ochrannými prostředky zaplnit. Ten ho o tom přesvědčoval už od února. "Zajišťujeme ochranné pomůcky pro zdravotníky, protože oni jsou ti v první linii a s největší pravděpodobností jako první přijdou do kontaktu s nakaženým člověkem. Dohlédneme na to, aby zdravotníci měli tyto pomůcky k dispozici, a to nejen v nemocnicích, ale i praktici v terénu," ujišťoval Vojtěch například 27. února. Jenže uspěl až Hamáček.

To neznamená, že Vojtěch a jeho lidé by se nesnažili, v prvních březnových dnech objednávali a rozváželi roušky, respirátory i další věci. "Na to, že jsme specializovaní na zdravotnictví a ne na obchod, tak jedeme!" radoval se na Twitteru Vojtěch, aby se o několik hodin později omlouval. "Vnímám vaše reakce, a vím, že to jde pomaleji, než bychom si představovali," přiznával. Veřejnost totiž jeho spokojenost nesdílela, lidí bez ochranných prostředků bylo příliš moc. Atmosféra se začínala postupně měnit až ve chvíli, kdy Hamáček vytvořil letecký most mezi Českem a Čínou.

V Hamáčkově úspěchu hrály nepochybně roli jeho politické konexe. Sám Hamáček Aktuálně.cz řekl, že díky čínské centrální a provinční vládě mohl mluvit přímo s výrobci ochranných pomůcek. Potvrdil také, že napsal 18. března dopis stranickému tajemníkovi Li Qiangovi. Prosil ho o pomoc a zmínil se také o velmi dobrém vztahu prezidenta Miloše Zemana k Číňanům. Pak se letadla společnosti China Eastern zvedla do vzduchu i s nákladem a létají takto směr Česká republika dodnes. Vedle jiných letadel, která přilétají s pomocí také z dalších zemí. Čína ale zůstává klíčová.

Mimochodem, velmi důležitá je ještě pomoc v rámci NATO. Česká republika totiž využívá k dopravě zboží velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si od Ukrajiny pronajímá právě NATO.

Letoun objednal také Hamáček, protože jako ministra vnitra s řadou zahraničních zkušeností věděl, že taková možnost výpomoci existuje. I z tohoto je patrné, proč uspěl při nakupování spíše on než ministr zdravotnictví. Hamáček poukazuje také na to, že zdravotnictví jednalo pouze s prostředníky výrobců ochranných pomůcek v Číně a neumělo ani domluvit přepravu. "Ukázalo se, že toto ministerstvo na to prostě není nastaveno, to je ministerstvo, které má na starosti metodické řízení zdravotnictví a další věci. Není to ministerstvo pro krizové řízení," řekl Hamáček Aktuálně.cz v sobotním rozhovoru. Tvrdí také, že z hlediska nákupu a objemu ministerstvo vnitra domluvilo a přivezlo mnohem větší množství zboží. A na nezkušenost zdravotnického týmu nepoukazuje pouze on.

Letecký most začíná. Letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek ráno. Přiveze 1,1 mil. respirátorů. V sobotu ráno cargo China Eastern s více než 7 mil. roušek, odpol. An-124 Ruslan s více než 100 tunami materiálu. Velké poděkováni Číně za pomoc #spolutozvladneme pic.twitter.com/lqRm21OSUB — Jan Hamáček (@jhamacek) March 18, 2020

Deník Aktuálně.cz mluvil hned s několika lidmi, kteří mají přehled o nakupování ministerstvem zdravotnictví, mají kontakty na nákupčí fakultních nemocnic i na firmy, které vyrábí ochranné prostředky v Česku. A všichni se shodovali v jednom - Vojtěchův tým strategického nákupu se velmi snaží a domlouvá zakázky prakticky den co den od rána do noci, ale zejména ze začátku se projevovalo to, že s něčím takovým většina týmu neměla zkušenosti.

"Neznali české a zahraniční výrobce ochranných pomůcek, nevěděli, jakým způsobem je nakupovat, netušili, co všechno je potřeba k dopravě do Česka," říká důvěryhodný zdroj z tohoto prostředí. Identitu nechce stejně jako další prozradit. Důvod? Nechtějí se dostat do žádného sporu s politiky a státními úředníky, protože je zároveň potřebují pro své aktivity.

Jan Hamáček poukazuje ještě na jednu závažnou věc. Podle něj jsou nákupní ceny zdravotnictví podezřele vysoké. "My jako vnitro rozhodně nekupujeme za předražené ceny, například respirátor třídy 95 kupujeme za 2,35 dolaru. Ministerstvo zdravotnictví nakupuje za úplně jiné ceny. Například vzpomínaný respirátor za 5,70 dolaru. Spočítejte si, kolik to dělá jen na jednom milionu respirátorů," prohlásil důrazně pro Aktuálně.cz v sobotu.

Začínali jsme od nuly, říká šéf nákupu na ministerstvu zdravotnictví

Deník Aktuálně.cz zjišťoval reakci ministerstva zdravotnictví u toho nejpovolanějšího - šéfa týmu strategického nákupu Miroslava Doležala. Bývalý diplomat a obchodník odpovídal na dotazy po celou dobu ve velmi optimistickém tónu, aniž by zmínil nějaké větší problémy. Navzdory tomu, že v médiích vyšlo v březnu mnoho článků, které popisovaly zoufalost zdravotníků a dalších lidí, kterým velmi citelně řadu dní chyběly ochranné prostředky a někde stále chybí.

I když během rozhovoru ze všeho nejvíce hodnotil práci svého týmu i přístup ministra Vojtěcha slovem "fantastický", sám řekl, že jeho tým začínal od nuly a ministerstvo zdravotnictví není instituce, která by za normální situace nakupovala zdravotnické produkty.

"Nastartovat byznys z nuly do momentu, kdy jste úspěšný, trvá podle komodity, země a momentální situace na trhu od půl roku do roku. Minimálně. A to v situaci, kdy máte přímé kontakty. Protože byznys je o osobních kontaktech, důvěře, o tom, že máte prst na tepu událostí. A náš tým musel začínat z nuly. Já jsem na své kolegy velmi hrdý," uvedl s tím, že mimo dnešní krizový stav si nakupují například samy fakultní nemocnice.

To, že jeho tým tráví nákupem mnoho času, ale nikdo nezpochybňuje, koneckonců i během rozhovoru pro Aktuálně.cz bylo v sedm hodin večer vidět, jak lidé v týmu stále pracují. Mimochodem, Doležal během tohoto interview děkoval dvěma studentkám z týmu, které odcházely domů. "Moc vám děkuji, pořádně si odpočiňte," loučil se s nimi s tím, že se ráno zase uvidí.

Jenže, co Doležal říká na ceny, za které nakupuje, viz slova Hamáčka, ale také některých dalších? "Za každých okolností chráníme peníze daňových poplatníků. Jak nám velí zákon a čest, snažíme se nakupovat za cenu obvyklou v místě a času," odpověděl na dotaz, zda nenakupuje za předražené částky. K tvrzení Hamáčka, že vnitro nakupuje za výrazně lepší ceny, tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví později sdělilo, že se k cenám vnitra nemůže vyjadřovat, protože je nezná. "V každém případě se naše smluvně vyjednané ceny pohybují na dolní hranici toho, co je na trhu tohoto zboží, resp. na mezinárodním i českém trhu, běžné v místě a čase," stojí v písemné odpovědi nepříliš konkrétně.

Babiš vyhlásil nouzový stav po deseti dnech

Napjatý vztah mezi resorty lze nicméně tiše sledovat i na sociálních sítích. Vyvrcholení jejich sporů mohli sledovat všichni uživatelé Twitteru v přímém přenosu tuto sobotu.

Důvodem byl nedostatek ochranných pomůcek v některých domovech pro seniory, kde byli nakaženi jak mnozí klienti, tak personál. Předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková si stěžovala, že v domovech nemají ochranné pomůcky, což "může být fatální problém".

Hasiči si dnes odvezli 200 000 respirátorů pro sociální služby. Teď už je to na @vnitro. My máme na základě rozhodnutí vlády primárně na starosti zásobování státních nemocnic, hygienických stanic a laboratoří. Pokud ale budeme mít zásoby, určitě znovu rádi pomůžeme. pic.twitter.com/AqGDqBwRTp — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 28, 2020

Ministr Vojtěch v reakci napsal, že zásobování těchto míst je především na Hamáčkově vnitru, protože na základě rozhodnutí vlády má zdravotnictví na starosti zásobování státních nemocnic, hygienických stanic a laboratoří. A ještě dodal, že "pokud budeme mít zásoby, určitě znovu rádi pomůžeme". To ovšem namíchlo Hamáčka, který si nepřímo stěžoval na to, že mohl mít o dva miliony respirátorů více pro "svá" zařízení, kdyby do letadla, které domluvil, nemusel místo toho naložit dva miliony Vojtěchových respirátorů pro jeho nemocniční zařízení.

Přestřelka byla ještě delší, podstatné je to, že velmi dobře ukázala absurditu "dvojí" distribuce, jak to sám nazval Hamáček. Pravděpodobně i toto přispělo k tomu, že premiér Babiš se rozhodl ještě více posílit pravomoci Hamáčka, který je fakticky hlavním dovozcem a distributorem ochranných pomůcek. Může k tomu přitom využít velmi zkušenou a propracovanou síť hasičů a dalších odborníků, které pod sebou na vnitru má.

Nebýt Babišových původních rozhodnutí, mohlo tomu tak být už řadu týdnů. Lidé v okolí premiéra Babiše ho hájí tím, že pro Vojtěcha jako toho, kdo bude mít na starosti strategický nákup, se rozhodl proto, že ministerstvo zdravotnictví letos v únoru zjišťovalo v nemocnicích i jinde, jak je Česko na tom s ochrannými pomůckami a dalšími potřebami. "A proto se premiér rozhodl, že bude logické, aby se věnoval i nákupu," řekl jeden z Babišových spolupracovníků.

Jenže premiér se podle mnohých dopustil ještě další chyby. Nechtěl nijak spěchat s vyhlášením nouzového stavu, takže ministerstvo zdravotnictví muselo například zpočátku nakupovat složitým způsobem přes vyhlášená výběrová řízení.

"Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak můžeme nařídit výrobcům, aby prioritně zásobovali integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče," přimlouval se za nouzový stav 2. března Hamáček po jednání krizového štábu ministerstva vnitra.

Zároveň argumentoval, že by mohli mít zdravotníci pod větší kontrolou například lyžaře, kteří se vraceli z Itálie, zasažené velmi vážně koronavirem. "Výjimečný stav by mnohé ulehčil," naléhal na Babiše. "Nemůžeme tady paralyzovat celou krajinu a není na to nejmenší důvod," odvětil Babiš. "Vyhlašování nouzového stavu není vůbec namístě," přidal se k nesouhlasu Vojtěch.

Premiér Babiš změnil názor až o deset dní později, ve čtvrtek 12. března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav s omezeným pohybem lidí na veřejných místech.

Podobně neviděl původně důvod k tomu, aby zřizoval Ústřední krizový štáb, přestože po tom volala nejen opozice od začátku března. Když ho přece jen zřídil, tak postavil do čela 16. března náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymulu - opět ho mnozí upozorňovali, že je logické, aby štáb vedl ministr vnitra.

Kromě premiéra Babiše nepřipouští větší pochybení ani místopředsedkyně vlády a ministryně financí za ANO Alena Schillerová, která celý systém nákupu a distribuce hájí. "Perfektně to všechno logisticky funguje, přesvědčte se na vlastní oči. Zajeďte se tam podívat a nedejte na zprostředkované informace," sdělila Aktuálně.cz. A podobně mluví také ministr Vojtěch, který připouští, že "vše nebylo možná ideální" v prvních březnových dnech, kdy se celý systém zaváděl.

"Za nás jsme už objednali a dodali zhruba 13 milionů různých pomůcek, které se postupně distribuují. Tento týden doletí další čtyři letadla, takže teď už to běží. Byť v médiích přetrvávají zprávy, že nejsou ochranné pomůcky, tak jsme na tom výrazně lépe než jiné státy. Deset miliard korun, které se do toho investovaly, hovoří za vše. Prostě už neplatí teze, že v České republice nemáme ochranné pomůcky," prohlásil po pondělním zasedání vlády.

Ministr Hamáček teď považuje předcházející dění za uzavřené a nechce ho komentovat. "Už se k tomu nechci vracet," odvětil ve středu na dotazy Aktuálně.cz tento muž, který má teď v rukou všechny důležité "řídicí páky" a slibuje, že by vše mělo jít co nejlépe. Příští týdny ukážou, jak si povede.