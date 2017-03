AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Lídrem královéhradecké kandidátky ČSSD pro říjnové sněmovní volby by měl být poslanec, starosta Náchoda a místopředseda ČSSD Jan Birke. Na druhém místě by měl být poslanec Robin Böhnisch. Na třetím místě by měla kandidovat starostka Kopidlna Hana Masáková, čtyřkou by měl být živnostník Pavel Folk a z pátého místa by měl kandidovat lékař Lubomír Hejzlar. Návrh lídrů kandidátní listiny v pondělí schválil krajský výkonný výbor ČSSD. Sdělil to Jan Birke, který je i celostátním volebním manažerem ČSSD. O kompletním návrhu kandidátní listiny a její definitivní podobě budou hlasovat všichni členové strany v Královéhradeckém kraji 12. a 13. května.

autor: ČTK