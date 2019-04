Hnilička narazil se sportem v Senátu. Je to nebezpečné, protestuje ODS

Senátoři se v úterý dopoledne začali zabývat novelou zákona o podpoře sportu, která by přinesla vznik nového a nedůležitějšího úřadu pro sport v zemi - Národní sportovní agentury, do jejíhož čela by premiér Andrej Babiš patrně jmenoval poslance hnutí ANO a vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Už první hodiny debat v Senátu ale ukázaly, že senátoři mají k návrhu řadu výhrad a bývalý hokejový brankář Hnilička bude muset vyvinout hodně úsilí, aby novelu zákona a tím i vznik agentury "zachránil".

Plán premiéra Andrej Babiš a poslance jeho hnutí ANO Milana Hniličky na vznik národní sportovní agentury, která by měla mimo jiné na starosti rozdělování miliardových dotací ve sportu, narazil u senátorů. Hnilička musí počítat s vrácením návrhu zákona zpět do sněmovny, a to s pozměňovacími návrhy, které budou vznikat do začátku května, kdy bude o návrhu rozhodovat celý Senát.

"Je úplně v pořádku, že páni senátoři mají na to svůj názor, znovu to potvrzuje, jak je sport obrovským fenoménem, jsem v podstatě rád, že se o to takto zajímají," snažil se o smířlivý komentář Hnilička, když odcházel z horní parlamentní komory. Během jednání ale bylo vidět, že je mu občas horko, zejména senátoři Miloš Vystrčil z ODS a Jan Horník ze STAN dávali hlasitě a emotivně najevo, že mají k návrhu na vznik národní sportovní agentury celou řadu připomínek. Pro Hniličku a další příznivce agentury není dobrou zprávou, že zmiňovaní senátoři vedou nejsilnější senátní kluby a mají sílu prosadit vrácení návrhu do sněmovny.

Tam sice návrh zákona o podpoře sportu, díky kterému má vzniknout zmiňovaná agentury, většinou hlasů v polovině března prošel, ale jistotu, že by sněmovna návrh ve stejné podobě schválila po vrácení Senátem, neexistuje. Podle hlasovacího protokolu novelu podpořilo ze 174 poslanců 111, proti bylo 38. V této chvíli je pravděpodobnější, že Hnilička se pokusí se senátory o kompromisní úpravy, které by prošly jak Senátem, tak následně sněmovnou.

Co senátoři návrhu především vyčítají? Některým senátorům se nelíbí už samotná podstata, tedy to, že šéfa agentury bude jmenovat předseda vlády na návrh vlády, a že to bude s největší pravděpodobností právě Hnilička, který zároveň zůstane poslancem ANO. Hnilička je už dnes hlavní vládní personou přes sport.

"Mám to chápat tak, že předsedu agentury jmenuje premiér a tento předseda je navíc neodvolatelný? Přijde mi to velmi zvláštní a velmi nebezpečné! A to i kdyby byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš," stěžoval si důrazně Vystrčil.

Hniličku podpořil Jansta i poslanci Juránek s Valachovou

Tomu se výrazně nelíbilo ani to, že předseda agentury, tedy zřejmě Hnilička by měl velké pravomoci, včetně toho jmenovat své dva zástupce a také několika členný poradní orgán. "Je neuvěřitelné, jakou kumulaci funkcí by měl předseda mít!" protestoval Vystrčil, kterého zajímalo i to, kdo by vlastně byli Hniličkovi zástupce a členové poradního orgánu, jaké by museli mít například předpoklady pro svou funkci. "Byli by to skutečně odborníci? Já bych vůbec nebyl proti tomu, aby byl v takovém orgánu například olympijský vítěz Jan Železný, ale budou tak takové osobnosti? Nebo bude stačit, aby se někdo s nějakým kamarádem domluvil a už by byl poradcem předsedy," ptal se šéf klubu ODS.

Senátor Horník k tomu přidal obavy z toho, jestli nová sportovní agentura zajistí skutečně spravedlivé a transparentní rozdělování peněz poté, co český sport zažil několik afér ohledně dotací. "Bojím se, že se to nepodaří. Jsem pro to, aby bylo vyvinuto co největší úsilí o transparentnost rozdělování dotací a vše nadále zůstalo pod ministerstvem školství," řekl Horník, kterému se nelíbilo ani to, že agentura by měla kolem osmdesáti zaměstnanců, z nichž padesát by bylo nových a kolem třiceti by přešlo z ministerstva školství, které zatím sport spravuje.

Milan Hnilička se snažil senátory přesvědčit, že nová sportovní agentura má obrovskou podporu sportovců, protože bude znamenat pro rozvoj sportu v České republice výrazný krok dopředu. Počet zaměstnanců vysvětloval tím, že počet zaměstnanců, kteří se věnují sportu na školství je zcela nedostatečný a osmdesátka zaměstnanců agentury zajistí, aby se sportování v Česku mohlo víc rozvíjet, sportovní dotace byly rozdělované rychleji a včasněji a zároveň byly také efektivně kontrolované.

Hniličku a vznik "jeho" agentury, která by byla pod vládou, přišli podpořit i někteří sportovní funkcionáři a poslanci. Jednoznačně pro se vyslovil například předseda České unie sportu Miroslav Jansta či poslanec KDU-ČSL Stanislav Juránek a poslankyně i bývalá ministryně školství ČSSD Kateřina Valachová. "Novela zákona o podpoře sportu a vznik agentury jsou rozhodně k užitku sportu, ve sněmovně jsme se snažili, aby byl tento návrh co nejlepší. Pojďme se o celé věci pobavit, věřím, že se nakonec shodneme," vybízel senátory Juránek. Obdobně mluvila také Valachová.