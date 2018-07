Hayato Okamura zůstane senátorským kandidátem lidovců. Vedení strany své rozhodnutí nezměnilo

Předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf před několika dny přišel s návrhem, že by strana mohla podpořit kandidáta TOP 09 Pavla Dungla.

Praha - Hayato Okamura zůstane lidoveckým kandidátem na senátora v Praze 7. Celostátní výbor strany tak nepodpořil záměr předsedy pražské KDU-ČSL Jana Wolfa, který chtěl raději podpořit kandidáta TOP 09 a STAN, lékaře Pavla Dungla. Zdůvodňoval to snahou netříštit síly demokratických stran.

"Rád bych rozptýlil určité spekulace, která panovaly ohledně kandidatury Hayata Okamury. Celostátní výbor žádným způsobem nezpochybnil to, co už bylo jednou odsouhlaseno," řekl na tiskové konferenci předseda strany Pavel Bělobrádek.

Bratr předsedy SPD Tomia Okamury byl schválen jako senátorský kandidát v Praze 7 již na konci května. Wolf navrhoval, aby strana podpořila Dungla a navázala tak na spolupráci v pražských komunálních volbách. Tam se lidovci o magistrát ucházejí spolu s TOP 09 a STAN. Zároveň Okamurovi nabídl, aby kandidoval v Praze 2 a 3, kde KDU-ČSL kandidáta nemá.

Se svým nápadem však neuspěl. Celostátní výbor podle Wolfa o stažení podpory Okamury nakonec vůbec nedebatoval. "Celostátní výbor řekl, že jednou rozhodl a v tuto chvíli není důvod cokoliv měnit," řekl Aktuálně.cz Wolf.

Okamura rozhodnutí výboru uvítal. "Jdu do toho opravdu naplno. Je to důležitý zápas v současné situaci, kdy vznikla vláda s podporou komunistů. Udělám všechno pro to, aby demokracie, mír, blahobyt a bezpečí zůstaly pro naše občany zachovány," řekl odhodlaně.