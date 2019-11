Hamáček: S prací Benešové jsem spokojen. O majetkových poměrech Babiše voliči věděli

Vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček nevidí důvod k odchodu Marie Benešové (ANO) z křesla ministryně spravedlnosti. O majetkových poměrech premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše voliči věděli, řekl Hamáček k požadavkům dnešní demonstrace na Letné.

Organizátoři akce uvedli, že pokud Benešová do konce roku neodstoupí a Babiš se nezbaví vazeb na holding Agrofert, měl by premiér složit funkci. Jinak bude Milion chvilek v protestech pokračovat.

"Požadavky nejsou nijak nové, ty stejné zaznívaly na předchozích demonstracích. Já nevidím důvod, aby odcházela Marie Benešová, protože jsem přesvědčen, že svou práci dělá dobře, a pokud máme na některé věci jiný názor, tak jsme připraveni o nich jednat a jednáme," uvedl.

"Co se týká pana premiéra, tam se nic nového nestalo a o jeho majetkových poměrech věděli voliči, když šli k volebním urnám," doplnil.

Policie podle něj odhadla počet účastníků na 250 tisíc, což odpovídá minulým demonstracím. "Znamená to, že je tady část veřejnosti, která je nespokojená s aktuálním politickým vývojem a dává to najevo svojí účastí na demonstracích. Já jsem rád, že máme takováto práva. Demonstrovat je to, za co bojovali lidé v roce 1989," řekl.

Babiš zopakoval, že na současnou situaci bude reagovat v nedělním projevu k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu.

"Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můžeme svobodně zvolit své zástupce," připomenul, že jeho hnutí ANO má podle průzkumů podporu třetiny voličů.