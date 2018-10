Hamáček i Zimola žádají ČSSD o důvěru. Řekli to hned v úvodu jednání strany

Předseda Jan Hamáček chce, aby mu kolegové z ČSSD po prohraných komunálních volbách vyslovili důvěru. Po páteční debatě se tak rozhodli i místopředseda Jiří Zimola, jehož kolegové ostře kritizují.

Hradec Králové - Po pátečním poměrně dramatickém jednání předsednictva ČSSD přicházeli sociální demokraté na svou klíčovou sobotní schůzí v Hradci Králové s předsevzetím nedělat unáhlená rozhodnutí. Hned v úvodu jednání však předseda Jan Hamáček i první místopředseda Jiří Zimola řekli, že širší vedení strany požádají o vyslovení důvěry.

Na předcházející páteční schůzi užšího vedení strany to byl především první místopředseda Jiří Zimola, který čelil ostré kritice svých kolegů. Ještě během týdne uvnitř strany část lidí spekulovala nad tím, že v sobotu na debatě ústředního výkonného výboru ČSSD vyzve Zimolu k rezignaci. Část členů si také přeje odchod z vlády a nebo výměnu některých ministrů.

“Tak platforma. Nevím, co to vlastně je,” řekl na adresu projektu prvního místopředsedy @jirizimola a exhejtmana Michala Haška další místopředseda strany @NetolickyMartin.@CSSD jedná o své budoucnosti. pic.twitter.com/gHFGS60Nhh — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) October 20, 2018

"Dramat v rámci sociální demokracie bylo za poslední rok poměrně hodně, takže na dnešním zasedání žádné drama nečekám. Co se týče návrhů na rezignace, nemyslím, že by k něčemu takovému došlo," řekl v sobotu před zahájením schůze místopředseda Roman Onderka.

Stejně tak bude Onderka odmítat případné výzvy k odchodu z vlády. To straně před pár dny navrhl bývalý ministr vnitra Milan Chovanec či exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. "Sociální demokracie v této vládě vydrží a dodrží svůj slib, který dala formou koaliční smlouvy. A řekl bych to jednoduše: do první zrady," poznamenal místopředseda a bývalý primátor Brna.

O důvěru však pravděpodobně požádá předseda strany Jan Hamáček. Rozhodl se tak sám během uplynulého týdne. Jak poslanci i nejužší vedení strany ho podpoří. "Předpokládám, že Jan Hamáček představí programové cíle strany pro nejbližší období a dostane důvěru," řekla při příchodu na jednání v Kulturním domě Střelnice v Hradci Králové poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Vláda by podle slov Valachové nyní žádnou rekonstrukcí procházet neměla. Stejný názor mají i ostatní poslanci ČSSD, kteří svůj postoj zveřejnili v pátek večer. Jsem mimořádně spokojená s Janou Maláčovou a myslím, že mohu mluvit za celý poslanecký klub. Z hlediska sociální politiky dělá maximum a nevidím důvod, proč bychom měli naše ministry oslabovat teď před finalizací rozpočtu," dodala Valachová.