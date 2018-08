GIBS povede Dragoun, jmenování šéfa lounských žalobců schválila vláda

Radim Dragoun oznámil, že premiér Andrej Babiš (ANO) by ho měl pravděpodobně jmenovat s účinností od 1. září.

Praha - Vláda na svém středečním jednání podpořila jmenování státního zástupce Radima Dragouna do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Dragoun řekl novinářům, že premiér Andrej Babiš (ANO) by ho měl pravděpodobně jmenovat s účinností od 1. září.

Nahradí Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května rezignoval po sporech s Babišem. Před týdnem nominaci Dragouna do funkce ředitele projednal sněmovní bezpečnostní výbor, což je podmínka pro jmenování.

Dragoun novinářům řekl, že chce, aby inspekce působila důvěryhodně vůči státním zástupcům i veřejnosti. "Aby i ty vztahy uvnitř byly korektní, aby si důvěřovali příslušníci GIBS navzájem a věřili svému vedení, aby i vedení věřilo svým příslušníkům a nedocházelo k únikům informací," uvedl Dragoun.

Šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna vybrala komise ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 12 lidí. "Nejsem člověk nikoho, nejsem vyslanec justice nebo pana premiéra, jsem tam sám za sebe. Výběrové řízení proběhlo naprosto korektně, pokud bych měl pocit, že se bude nějak manipulovat, tak bych se ho neúčastnil," řekl novinářům Dragoun.

Na Murína podle inspekce Babiš opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle prohlášení GIBS řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Murína kritizovali vedle Babiše také někteří státní zástupci. "Ty výtky, jak jsou adresovány, mi připadají jako přiléhavé, protože je potřeba mít na paměti, že státní zástupce je pánem přípravného řízení," uvedl Dragoun. Nevidí však žádnou souvislost v tom, že státní zástupci měli výhrady proti Murínovi a právě žalobce se stává jeho nástupcem.

Poslancům Dragoun před týdnem řekl, že v brzké době chce požádat o vyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Nyní disponuje prověrkou na stupeň důvěrné. Počátkem září by měl vystoupit na jednání sněmovní komise pro kontrolu GIBS.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. Po jeho odchodu inspekci dočasně vede Lenka Haderková. GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce.

Ředitele GIBS podle zákona o inspekci jmenuje a odvolává předseda vlády, kterému je šéf inspekce z výkonu své funkce odpovědný. Jmenovat ředitele může premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru sněmovny.

