Bývalý předseda ČSSD a někdejší premiér Jiří Paroubek by mohl v Ostravě letos na podzim kandidovat za ČSSD do Senátu. Má nominaci čtyř stranických buněk z Ostravska. Dnes to uvedl server iDnes. O schválení kandidatury podle něj už požádal předsednictvo strany bývalý poslanec Adam Rykala. "Je předčasné se k tomu vyjadřovat. Bude ještě tolik rozhodovacích úrovní, bude to tak na 14 dní. Zatím jsem pochopil, že to chtějí členové a snad i okresní výbor v Ostravě," řekl serveru Jiří Paroubek. Paroubek by mohl kandidovat se volebním obvodě 71 Ostrava-město. Jeho nominaci potvrdil ostravský okresní výkonný výbor a městské organizace Výškovice II, Zábřeh I a Starý Zábřeh.

autor: ČTK | před 1 hodinou