Beru to jako osobní urážku, řekl Zeman ruskému velvyslanci k zákonu o veteránech

Prezident Miloš Zeman se na Hradě setkal s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským. Upozornil ho, že přijetí zákona, který by uznal účastníky sovětské okupace Československa v roce 1968 za válečné veterány, by mohlo mít dlouhodobé výrazně negativní dopady na vzájemné vztahy obou zemí. Přestože se ruský velvyslanec před novináři od takového návrhu distancoval, náměstek českého ministra zahraničí Martin Povejšil již dříve upozornil, že se podobné návrhy mohou časem znovu objevit.

"Prezident označil připravovaný zákon o veteránech z roku 1968 za drzou provokaci Česka i jeho osobně. Důrazně sdělil velvyslanci Ruské federace, že v případě přijetí tohoto zákona lze očekávat dlouhodobé výrazně negativní dopady na vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou," uvedl po setkání mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Dodal, že prezident bere navržený ruský zákon o veteránech i jako věc osobní urážky, protože okupace z roku 1968 měla dopad na jeho profesní kariéru.

Velvyslanec Zmejevský po setkání s prezidentem ujistil, že Rusko i nadále zachovává postoj, který je součástí dohody z roku 1993, kterou obě země společně podepsaly. Podle něj nehodlá Moskva na svém postoji cokoliv měnit.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 1968 se stala předmětem diskuze poté, co poslanci ruské komunistické strany navrhli, aby vojáci okupující tehdejší Československo měli stejná privilegia jako vojáci z ostatních zahraničních misí či druhé světové války. Díky tomu by dosáhli na sociální výhody a více peněz k důchodu.

Tento návrh se nezalíbil českým politikům. Odsoudilo ho ministerstvo zahraničí, Poslanecká sněmovna, Senát i prezident.

Nešlo jen o nápad komunistů

Věcí se ve čtvrtek zabýval také český bezpečnostní výbor sněmovny. Náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil během jeho jednání připomněl, že to není poprvé, co se v Rusku o podobném nápadu uvažuje. Upozornil, že jde sice o nápad ruských komunistických poslanců, ale že se na něm v rámci neformálního kulatého stolu shodli zástupci i dalších frakcí včetně strany Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina.

"Plyne z toho nezbytnost stálé a velmi pozorné obezřetnosti, protože přestože to byla iniciativa komunistické strany, participují na ní i příslušníci dalších frakcí, tak je tady riziko a potenciál, že se takové případy budou v budoucnu opakovat," řekl Povejšil.

Uvítal ale, že ze strany ruské diplomacie bylo ministerstvo zahraničí rychle ubezpečeno, že se pozice Ruska v této otázce nemění. To nakonec minulý týden sdělil slovenskému ministrovi zahraničí i ruský protějšek Sergej Lavrov. "Potvrdil, že oficiální pozice Ruské federace tak, jak byla zformulována ve Smlouvě mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, je nadále platná. Lavrov ujistil Lajčáka, že Ruská federace nemá v úmyslu tyto své pozice měnit," uvedlo slovenské ministerstvo zahraničí. Podobnou smlouvu má s Ruskem také Česko.

Náměstek Povejšil ve sněmovně řekl, že se Česko nechce Rusku vměšovat do sociální politiky nebo benefitů pro bývalé příslušníky jeho ozbrojených sborů. "Problematická pro nás je v zásadě jedna jediná věc. A to je odůvodnění tohoto kroku v tom smyslu, že operace Dunaj měla za cíl zabránit kontrarevoluci a tím pádem by měla získat legitimující statut," řekl náměstek.