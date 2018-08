Dolejš: Nejde o Rusy, v SSSR rozhodovalo vedení strany. Filip výroky k roku 1968 s KSČM neprojednal

před 1 hodinou

Bývalý místopředseda a poslanec KSČM Jiří Dolejš kritizuje svého stranického šéfa Vojtěcha Filipa, který ze sovětské invaze do Československa v roce 1968 viní Ukrajinu. "Pokud do toho chce vnášet ten nacionální rozměr, tak to nemá projednané ve stranických orgánech. A mohlo by to doznat nějakého stranického vývoje," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Dolejš.

Aktuálně.cz: Na sociální síti jste se postavil názoru předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, podle nějž za srpnovou okupaci v roce 1968 nemohli Rusové, ale Ukrajinci. Jiří Dolejš: Protože jsem v naprostém souladu s dlouholetým stanoviskem KSČM. Strana vznikala na základě vyřčené omluvy za zneužívání moci minulým režimem. Omluvili jsme se lidem, kteří byli ve stranických čistkách vyloučeni ze strany, a zrušila se tehdy normalizační poučení z krizového vývoje. Jsem s tím v souladu, a vždy když na tohle přišla řeč, odkazovali jsme se na toto stanovisko, které ty události přesně pojmenovává. Invazi hodnotí jako protiprávní, škodlivou, která poškodila naši zemi a ideál socialismu. Mluvil jste s panem předsedou? Proč říká tyto věci, které navíc vyvolávají spor s Ukrajinou? Pan předseda se rozpovídal s tím novinářem… Ale je pravda, že rok 1968 se opakovaně stává předmětem různých dezinterpretací. Trochu mě mrzí, že v Rusku se zapomíná na omluvy vyřčené prezidentem Michailem Gorbačovem a později už jenom naznačené ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mrzí mě, že tam stále existuje konzervativní křídlo, které invazi opakovaně hodnotí pouze jako pomoc. Někteří stále útočí na suverenitu tehdejšího Československa. V naší straně také existují někteří jedinci, kteří se neztotožňují s oficiálním stranickým stanoviskem a kteří jsou schopní mluvit o roce 1968 jako o pomoci, nikoliv jako o invazi. A mě to mrzí, ale pro mě je důležité to schválené stanovisko. Pan předseda Filip přímo říká: "Historie byla ze sta procent zfalšována. Nikdo nenapíše, že celá idea je postavena na pozici proti Rusku. Tehdy byl v politbyru Sovětského svazu pouze jeden čistokrevný Rus a ten hlasoval proti invazi. Brežněv byl z Ukrajiny. Většina invazních armád byla ukrajinská…" Brežněv i většina vojáků z roku 1968 byli z Ukrajiny, řekl Filip. Kyjev: Je to advokát zločinů Ruska číst článek No jo, tohle vybočuje mimo jakékoliv dosavadní debaty. Vnášet do toho nyní nacionální rozměr… Já nevím. Sovětský svaz byl stát vícenárodnostní, kde rozhodovalo vedení strany. Nebylo klíčové, kdo byl jaké národnosti. Moc fungovala na jiných principech. Rok 1968 je používán ke kritice Ruska. Ale nešlo o Rusy, šlo o rozhodnutí tehdejšího systému. Budete to s panem Filipem probírat, když s jeho prohlášením takto nesouhlasíte? Nechcete ho upozornit na ta schválená stanoviska? Pan Filip to stanovisko velmi dobře zná. A moc dobře ví, že to normalizační poučení bylo zrušeno. A pokud do toho chce vnášet ten nacionální rozměr, tak to nemá projednané ve stranických orgánech. A mohlo by to doznat nějakého stranického vývoje. Já se ptám, jestli to s ním budete řešit. Nevím, kdy pana předsedu uvidím. Jestli ho uvidím do 21. srpna… A nevím, jestli nebudeme poté řešit čerstvější problémy. Proč to tedy pan předseda říká, když je to proti stanovisku stranických orgánů? Dedukovat cizí duševní pochody není komfortní. Dovedu si představit, že výročí roku 1968 bude použito jako nástroj kritiky současného Ruska a že na to chtěl reagovat. Pravdou také je, že současné Rusko by mělo jednodušší vztahy s Prahou, kdyby si Moskva připomněla ty omluvy, které veřejně vyřkl Gorbačov před lety. A kdyby hlas ruských konzervativců nebyl tak akcentován.