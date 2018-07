Do zamčených dveří se vlamovat nebudu, bojovat o post jedničky v Praze nemá smysl, říká Nacher

Poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera vybrali pražští členové ANO jako kandidáta na primátora, ale podle stanov hnutí může do podoby kandidátek zasáhnout vedení v čele s předsedou Andrejem Babišem. A vše nasvědčuje právě tomu, že se tak stane a lídrem bude v pondělí odpoledne zvolený manažer Petr Stuchlík. Ten Aktuálně.cz potvrdil, že jej Babiš s nabídkou na post lídra oslovil.

Aktuálně.cz: Podle řady informací v pondělí odpoledne schválí vedení ANO jako lídra pražské kandidátky manažera Petra Stuchlíka, přestože jste vyhrál pražské primárky. Jak to tedy bude s vámi? Budete vůbec na kandidátce?

Patrik Nacher: Už od chvíle, kdy jsem se rozhodl ucházet u členů pražského ANO o post lídra, jsem říkal, že lídr může mít šanci uspět v podzimních komunálních volbách jen při splnění tří předpokladů: musí mít podporu členské základny - proto jsem chtěl, aby lídra vybírali všichni členové ANO v Praze - musí kooperovat se současnou primátorkou Adrianou Krnáčovou, aby nedocházelo k dvojkolejnosti a musí mít bezvýhradnou podporu vedení.

Což vy evidentně nemáte.

Symbolicky řečeno, potřeboval bych cítit v zádech vítr, což teď necítím. Já potřebuji dělat věci naplno, jenže když bylo v minulých dnech zpochybňováno mé postavení lídra, nemělo smysl jít do boje o post jedničky. Jestliže člověk necítí podporu, tak je narušený jeden z pilířů nutných pro úspěch ve volbách. Nejsem člověk, který by se vlamoval do zamčených dveří.

Takže se smiřujete s tím, že předseda ANO Andrej Babiš se rozhodl pro jiného lídra?

Akceptuji to, protože Andrej Babiš a další členové vedení mají ze

stanov možnost určit lídra či jakkoliv změnit kandidátku. Proto budu patrně na kandidátce číslo dvě.

Ale vy přece můžete říci, že se vám tento post nelíbí, nebo že odmítáte být vůbec na kandidátce.

To je sice pravda, ale já mám pro tento postup určité pochopení, sám jsem byl jako nestraník loni doplněný vedením na kandidátku pro parlamentní volby. Proto nebudu kritizovat něco, čím jsem se já sám do hnutí dostal. Navíc nejsem člověkem, který se začne mstít, nebo kopat kolem sebe, když mu něco nevyjde. Takový já nejsem. Přestože by se to nabízelo, protože spousta lidí mi píše, že není fér, co se mi stalo.

A vám osobně vadí, že předseda Babiš vás nepovažuje za nejvhodnějšího člověka pro vedení kandidátky?

Neřekl bych, že to tak cítí Andrej Babiš.

Kdo tedy?

Řekl bych, že to bylo na doporučení lidí kolem něj.

Já myslel, že hlavní slovo má v hnutí on. Koho tím myslíte?

Nechci nikoho jmenovat. konkretizovat.Odpovědnost za tohle rozhodnutí neleží jen na Andreji Babišovi.

A proč by v tomto ovlivnili Andreje Babiše?

Z informací, které mám, vyplývá, že lidé kolem pana předsedy zpracovali analýzu, podle které může ve volbách uspět lídr, který není spojený se

současným vedením magistrátu.

Mluvil jste o tom s Andrejem Babišem? Co vám řekl?

Mluvil. Ale my jsme se vlastně nikdy nedostali k tomu, proč se tak rozhodl.

Proč? Když bych si sedl proti němu, první bych se zeptal na to, proč chce místo mě někoho jiného.

Jenže já se takhle lidí neptám právě proto, že to rozhodnutí akceptuji, jakkoliv si o tom mohu myslet své. Aby to nevypadalo, že za sebe nějakým způsobem příliš bojuji. Byl jsem zvolený pražskými členy lídrem, každý to věděl, kdokoliv mohl už několik měsíců říci: pojďme zvolit jinou strategii, najděme jiného lídra než je Patrik Nacher. Nikdo to neřekl.

Měl jsem pocit, že už chystáte kampaň jako jednička.

Mám hotový program, vizi, všechno. Pracoval jsem na kampani, vymyslel jsem si tour, kterou bych jel v srpnu a v září spojenou s nějakými svými věcmi, který jsou pro mě typické z civilního života.

Jak budete postupovat nyní?

Ono to může vypadat, že jsem pasivní. Ale já jsem spíš teď v pozici, že čekám, co ti, kteří přišli s touhle alternativou, vymyslí. Čekám na to, s čím potenciální nový lídr přijde, s jakým programem přijde, jakou bude mít vizi.

Bude lídrem manažer Petr Stuchlík?

Jediné jméno, které jsem zachytil, je toto.

A mluvil jste s ním? Co jste si řekli?

Ano, mluvil jsem s ním, ale zatím jsme se moc podrobně nebavili.

Jak moc je podle vás demokratické hnutí ANO, jestliže jeho předseda takto dosadí za lídra, byť mu to po schválení vedením stanovy umožňují?

Detailní hodnocení ANO nechám na jiných. Už od března jsem ale vždy upozorňoval, že stanovy umožňují takovou výměnu lídra. Samozřejmě jsem nepočítal s tím, a to přiznávám, že ke změně dojde takhle těsně před koncem

odevzdávání kandidátek.

Vy jste byl členem Unie svobody i ODS. Nyní máte hodně blízko k ANO. Jak se z toho pohledu díváte na předsedu Babiše a vnitřní život ANO?

Z toho, co jsem poznal, tak stranický život funguje zespoda úplně stejně v ANO, Unii svobody nebo ODS.

Ale v unii i ODS je například možné vyměnit předsedu, v ANO si to nedovedu představit. A jestliže je předseda fakticky neodvolatelný a má obrovskou moc, tak se to nepochybně projevuje v chování celého hnutí.

Zespoda ale členská základna funguje úplně stejně, stejně se dělají členské schůze, stejně se dělají nábory členů, někde se děje takzvané velrybaření, kde organizace rychle přijímá nové členy, někde je naopak zapouzdřená. Je to úplně to samé, co jsem zažil v jiných stranách.

Nevadí vám, že jste poslancem za hnutí, kde fakticky není možné předsedu vyměnit?

Mně to v zásadě nevadí, protože postavení předsedy je transparentní, každý venku i vevnitř ví, jak velký vliv má. Podle toho má také odpovědnost. Mně vadí, když mají zásadní vliv lidi, kteří kůži na trh nenesou. někdo kolem, kdo není vidět a kdo nenese odpovědnost.

Podle vás právě oni upozorňují na to, v Praze může uspět lídr, který není spojený se současnou primátorkou za ANO ani se současnou politikou magistrátu. Souhlasíte?

Je pravda, že tento argument v ANO často slýchávám, stejně jako to, že lídrem by měl být manažer, protože lidé chtějí manažera, nebaví je to permanentní žvanění politiků. V tom souhlasím. Ale já nežvaním, dělám spoustu konkrétních, užitečných věcí, snažím se mnohé prosadit pro hendikepované i další skupiny občanů.

Rozumím i tomu, že nechtějí člověka spojeného s magistrátem, což já jako řadový zastupitel za ANO jsem. V zásadě si ale myslím, že nám jako hnutí neprospěje, pokud budeme těsně před vrcholem odřezávat kandidáty, kteří jsou zezdola. Určitě to bude i pro mnoho mých kolegů demotivující.

Související video: Nejsem člověk, který by na první dobrou se vším souhlasil, nejsem ale ani za každou cenu potížista, tvrdí poslanec Patrik Nacher.