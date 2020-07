Manželka rozhlasového moderátora Jiřina Rosáková kandiduje do Senátu

Zuzana Zavadilová

Společnou kandidátkou Strany zelených a hnutí Senátor 21 v podzimních volbách na Příbramsku bude Jiřina Rosáková, manželka známého rozhlasového moderátora Jana Rosáka. Jako priority si vytyčila ochranu veřejnoprávních médií a tvorbu zákonů, které budou předcházet výkyvům klimatu.

"Dlouho jsem zvažovala svou kandidaturu, protože vystoupit z anonymity je pro mě velmi těžké. Úspěšně se totiž schovávám za Honzou," uvedla Rosáková.

V tom jí však manžel oponoval. "Mí kamarádi se často obracejí na ni. Ve věcech politiky je totiž mnohem obratnější a fundovanější než já," míní Jan Rosák, který je v současnosti moderátorem Českého rozhlasu Dvojka a dříve proslul v televizi v pořadu Riskuj! či Videostop.

Rosáková se nakonec rozhodla nabídku spolupředsedkyně Strany zelených Magdaleny Davies přijmout. "Uvědomila jsem si, že věci, které kritizuji s přáteli a na sociálních sítích, nezmizí jen tak," prohlásila.

Díky svým zkušenostem z rozhlasu se jako bývalá moderátorka a stávající dramaturgyně hodlá soustředit především na ochranu veřejnoprávních médií, která podle ní nemají dostatečnou podporu. "Záleží mi na tom, aby u nás byla média svobodná. Chci změnit systém volby do mediálních rad. Dnes je to trochu komedie," řekla Rosáková Aktuálně.cz.

Zaměřit se chystá také na podporu nové reformy společné zemědělské politiky Evropské unie. "Podporu mají dostávat malí zemědělci, ne velké koncerny. Dotace mají pomáhat, nikoli někomu zajišťovat podnikání," míní Rosáková. Podporu v podobě dotací by spíše vítala v sociální péči či kultuře, která to podle ní má nyní těžké.

Jiřina Rosáková působila dlouhou dobu v Českém rozhlase jako moderátorka. Pracovala také jako ředitelka odboru styku s veřejností na pražském magistrátě. Nyní pomáhá svému muži s přípravou jeho pořadu Šťastnou cestu jako dramaturgyně.

Proti Rosákové bude ve volebním obvodu na Příbramsku na podzim kandidovat Jiří Burian (ODS), který svůj mandát obhajuje. V souboji o senátní křeslo se Rosáková utká také například s příbramským zastupitelem a někdejším místostarostou Václavem Švendou (TOP 09).

Rosáková kandiduje jako jedna ze tří žen na společné kandidátce Strany zelených a hnutí Senátor 21. Dalšími jsou Svatava Štěrbová v Chebu a také bývalá ombudsmanka Anna Šabatová v Brně.

Zelení nejsou v čele pelotonu, i outsider ale může překvapit

V kandidatuře Rosákovou podpořila i místopředsedkyně Senátu Miluše Horská. "Pár let se spolu známe a naše myšlení jde stejným směrem. Člověk, který za sebou nemá silnou stranu, a přesto do toho jde, spoléhá na to, že do toho chce dát, co umí," uvedla Horská. "Zelení ani já sice nejsme v čele pelotonu, myslím si však, že i outsider může překvapit," dodala Rosáková.

Za Rosákovou se postavil i herec Divadla Radka Brzobohatého Milan Enčev. "Ženská energie je úplně jiná, mají větší sociální cítění. Jiřinu sleduju na Facebooku už dlouho a vždy souhlasím s tím, co tam píše," míní Enčev.

Roli žen v politice zmínil i místopředseda Strany zelených Petr Globočník. "Naše strana se dlouhodobě snaží zvýšit procento žen v politice," uvedl.

Senátor Václav Láska (Senátor 21) zas u Rosákové vyzvedl vztah k seniorům. Podle něj přístup ke starší generaci málokdo akcentuje tak, že je potřeba si jich víc všímat a dát jim prostor, aby mohli společnosti pomáhat. "Demografická křivka se vyvíjí. Je tu velká část seniorů, kteří jsou zdraví, silní a chtějí být užiteční," uvedl Láska.

Podle Jiřiny Rosákové by měl být v Senátu člověk, který svůj mandát neodsedí, ale bude hovořit s lidmi, iniciovat debaty a inspirovat. Jako příklad uvádí svůj projekt seniorského divadla.

"Oslovila jsem známé z Dobřichovické divadelní společnosti a řekla jim, že uděláme kurz. A těch sedm úžasných účastníků mělo za dva měsíce premiéru, kde tančili, zpívali i hráli," vypráví Rosáková.

Dodává, že je ale potřeba někoho, kdo podobné akce táhne. "Aby si pak nějaký důchodce mohl říct, že nebude sedět doma, ale půjde si ještě zablbnout nebo se třeba dál vzdělávat," uvedla pro Aktuálně.cz Rosáková.

Vysvětlila, že pro seniory je důležitá nejen rodina a kamarádi, ale také vlastní život. "Jenže na to spousta z nich rezignuje a jen sedí doma u televize. Já mám ale vizi toho, že naděje umírá poslední," míní Rosáková.