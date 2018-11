Diplomati kritizují Zemana. Jeho omluvě za Petříčka se budou Maďaři smát, říká expert

Odborníci i bývalí diplomaté kritizují záměr prezidenta Miloše Zemana omluvit se maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi za rozhodnutí ministra zahraničí Tomáše Petříčka, že Česko nově nebude mít kvůli finančním úsporám v Budapešti ambasádu takzvané nejvyšší politické důležitosti. Ministerstvo zahraničí v pátek zdůraznilo, že jde pouze o administrativní změnu, která jen snižuje platové třídy tamních diplomatů.

Ministra zahraničí Tomáše Petříčka podpořil poslanec TOP 09 a jeho předchůdce Karel Schwarzenberg. "Co má dělat? Já jsem svého času také musel velice nerad zavírat některá velvyslanectví. Prospěšnější by bylo, kdyby pan prezident svému kámoši Babišovi řekl, ať přidělí víc peněz na ministerstvo zahraničních věcí, a pak by to nemusel udělat. Když člověk nemá prachy, tak musí šetřit. Někde se to muselo škrtnout," řekl Aktuálně.cz Schwarzenberg.

Zemanovo chování pak odsoudil i bývalý velvyslanec ve Spojených státech nebo Rusku Petr Kolář. "Pan prezident by neměl podrážet svého vlastního ministra. Pokud s ním má nějaký problém, tak by si to s ním měl vyříkat za zavřenými dveřmi. Pokud shazuje vlastního ministra, tak je to výpověď o něm samotném," řekl Aktuálně.cz Kolář.

Ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál upozorňuje, že není obvyklé, aby se prezident omlouval za ministra zahraničí své země. Zemanovo gesto je podle něj určeno spíše domácímu publiku než cizím zemím. "Samotní Maďaři se spíše budou takové omluvě smát, než aby ji brali vážně," podotkl Dostál.

Za nevhodnou považuje omluvu i senátor a bývalý diplomat Pavel Fischer. "Je to hrubá politická chyba Miloše Zemana. Nejde zdaleka jen o politiku. Klasifikaci svých kanceláří po světě dělá každá profesionální firma," uvedl Fischer na Twitteru.

Maďarsko zůstává prioritou české diplomacie

Petříček se rozhodl z ekonomických důvodů snížit počet ambasád takzvané nejvyšší politické důležitosti na třináct, vedle ambasády v Budapešti v nich vyškrtl i Kyjev, Řím a Ankaru. Ministerstvo zahraničí však zdůraznilo, že tyto země nadále zůstávají pro Česko prioritními.

"Označení 'země s nejvyšší politickou důležitostí' není termín, který by označoval skutečné politické priority, jde jen o administrativně - technickou kategorii, která zjednodušeně řečeno v zemích mimo toto označení jen snižuje platové třídy vedoucích diplomatů našich zastupitelských úřadů," vysvětlila mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Schwarzenberg i Dostál jsou přesvědčení, že toto Petříčkovo rozhodnutí nelze brát jako politické gesto. "Název k tomu nabádá. Ale pokud jde pouze o změnu v příplatku diplomatů, tak to přece nemá významný politický obsah," řekl Dostál.

Kvůli zavádějícímu označení ministerstvo zahraničí nyní uvažuje, že tuto kategorii přejmenuje nebo ji zcela zruší.

Zeman upravení seznamu ambasád kritizoval ve čtvrtek v televizi Barrandov, Petříčkům postup označil za neprofesionální a řekl, že ministr zahraničí dělá hrubou chybu, když nezná význam Itálie v Evropské unii a Maďarska ve visegrádské čtyřce. "Budu mít tady zítra (v pátek) v Lánech na návštěvě Viktora Orbána, kterého bude mimo jiné doprovázet ministr zahraničních věcí. Já se jim omluvím za toto rozhodnutí," řekl ve čtvrtek Zeman.