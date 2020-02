"Třicet procent pro Efka." Detektivové podezřívají Faltýnkova syna z braní úplatků

Policisté prověřují systém ovlivňování tendrů v brněnských městských firmách v době, kdy městu vládlo hnutí ANO. Podezřelý je i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslanců ANO. Část skupiny, z nichž některé už stíhají kvůli zakázkám pro Brno-střed, přivedl dle pátrání HN a Aktuálně.cz do ANO Faltýnek starší. Odposlechy zachytily, jak muži řeší odvádění desátků z veřejných zakázek právě Faltýnkům.

Loni v březnu se do Brna v přísném utajení sjeli detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu z celého Česka. Desítky lidí vyslýchali nebo jim dělali domovní prohlídky. Ve vazbě skončilo pět lidí. Propojený svět brněnského byznysu a politiky byl v šoku. Zatímco v brněnských elitních policejních útvarech totiž dle vyšetřovatelů mělo zdejší podsvětí dlouhé roky své lidi, kteří vynášeli informace, se zásahem zvenčí nikdo nepočítal.

Policie tak mimo jiné obvinila politika ANO Jiřího Švachulu z manipulace stamilionových zakázek v městské části Brno-střed. Někdejší místostarosta sedí ve vazbě dodnes. Vyšetřovatelé se ovšem dle zjištění redakce pokoušejí obnažit mnohem širší systém korupce, který podle nich za vlády hnutí ANO, tedy mezi roky 2014 a 2018, fungoval i ve veřejných firmách druhého největšího města v republice. Ty hospodaří s deseti miliardami ročně.

Ve vážném podezření elitních detektivů je přitom i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Ten za Babišovo hnutí, které se chlubilo, že v Brně bude bojovat proti korupci, seděl mimo jiné ve vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," zapsali policisté do spisu, s jehož obsahem se deník Aktuálně.cz seznámil.

Už v minulosti MF Dnes napsala, že rok potom, co v teplárnách Jiří Faltýnek zasedl, koupil za dobrou cenu dům od podnikatele Ivana Trunečky. Trunečka zároveň dostával zakázky za stamiliony od tepláren. V současnosti je stíhaný v kauze manipulace zakázek v Brně-středu. Nyní se ukazuje, že policisté Faltýnka podezřívají z toho, že ze zakázek vypsaných městskou firmou dostával provize.

Faltýnek je i dlouholetý kamarád ústřední postavy kauzy - stíhaného Švachuly. A úzké kontakty s ním má dle detektivů i jeho otec. "Jiří Švachula je v kontaktu s Jaroslavem Faltýnkem, o kterém se účastníci zločinecké organizované skupiny rovněž zmiňují ve vztahu k páchané trestné činnosti, přičemž právě Jiří Švachula zde má plnit roli určité spojky," uvádějí policisté.

Druhý nejmocnější muž ANO se k němu ale nezná: "Se Švachulou nemám žádný vztah," tvrdí Faltýnek. Jeho verzi ale vyvrací přímo jeho syn. "To si nemyslím," reagoval Jiří na distanc svého otce od stíhaného expolitika. "S otcem byli kamarádi takových deset, dvanáct let," řekl Jiří s tím, že on sám Švachulu považuje rovněž za kamaráda. Oba dva byli navíc Švachulovými hosty na oslavě jeho padesátin, kde se setkali i s klíčovým svědkem kauzy - majitelem bezpečnostní agentury Samanem El-Talabanim.

Dle detektivů sloužil právě Švachula jako prostředník, který domlouval schůzky mezi lidmi z antimonopolního úřadu a Jaroslavem Faltýnkem. Faltýnek je spolu s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem podezřelý z pokusu zmanipulovat miliardový tendr na mýto.

Bývalí členové brněnského vedení ANO navíc upozorňují, že za přijetím Švachuly do ANO stál právě Faltýnek starší. Zcela při tom obešel obvyklý systém přijímání nových členů do hnutí. Švachula se následně stal místostarostou největší brněnské městské části a podle policie tam vytvořil masivní korupční systém.

Napíchlá schůzka v kavárně

Policejní odposlechy roky před loňským zásahem monitorovaly schůzky, na kterých se členové v hledáčku detektivů scházeli. Dnes stíhaní muži, kteří tehdy neměli tušení, že jejich setkání policie slovo od slova nahrává, opakovaně řešili provize, které musejí Faltýnkům z veřejných zakázek odvádět. Záznamy rozhovorů má Aktuálně.cz k dispozici.

Takto v říjnu 2016 zachytily prostorové mikrofony například hádku majitele bezpečnostní agentury Samana El-Talabaniho, který je dnes v kauze klíčovým spolupracujícím obviněným, s Jiřím Švachulou, blízkým kamarádem Faltýnka ml. Oba se sešli v kavárně v brněnském nákupním centru IBC. Talabani byl dle policie zlostí bez sebe. Švachula se ho totiž dle spisu pokoušel z rozběhlého systému manipulace zakázek, na kterém se tehdy podílel, dostat pryč.

"Dívej, proč mám já poslouchat rok tvoje lži a nějakýho mladýho 'efka'. Mám jít k němu já?," vyčítal Talabani Švachulovi. Za onoho "efka" policisté označují právě Faltýnka.

A zároveň Talabani místostarostovi za ANO Švachulovi spílal, že se spojil přímo s podnikatelem Trunečkou a ten ho začal obcházet. "Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládat Trunečka o tobě, aby se ochránil," zní doslovný přepis Talabaniho.

"Sám říkáš, že říkají lidi o mně, že jsem někomu já něco stopil. Já jsem nikomu nic nestopil. Ani efkovi starýmu, ani efkovi mladýmu," brání se Švachula.

V jiné části rozhovoru si Talabani stěžuje, že jej Faltýnci nejspíš "utli" - neboli dle detektivů, že jej odstavili od nějaké veřejné zakázky. "Z čehož vyplývá, že Faltýnci mají přímý vliv na rozhodování o veřejných zakázkách. Případně o tom, se kterými lidmi bude při ovlivňování veřejných zakázek spolupracováno," odvozují z odposlechů policisté, přičemž zmiňují i debatu dvojice kolem brněnské odpadové společnosti SAKO.

"Talabani zde pravděpodobně zmiňuje osobu ze společnosti SAKO, která nikomu ze spřízněných společností nepřidělila veřejnou zakázku, což byl důvod, proč se Jiří a Jaroslav Faltýnek naštvali. Talabani zmiňuje částku ve výši patnácti milionů, kdy není jasné, jestli měla být určena Faltýnkovi nebo jiné osobě. "Protože i mně ses ptal - ty vole, tak pro koho to je - ta patnáctka - a nebo pro Faltýnka? Vždyť vám tam neseděl nikdo," přepsali detektivové z odposlechu a dodávají: "Z kontextu vyplývá, že se mohlo jednat o úplatek - provizi z ovlivněných veřejných zakázek," pokračují kriminalisté.

Krov se proměnil ve Stoku

Debata mezi Švachulou a Talabanim se postupem času řádně vyhrotila. "Se Švachulou se dohadují nad tím, kolik Švachula Talabanimu ještě dluží za Teplárny - Talabani má podklady, že v době, kdy ještě 'byl' v teplárnách, se vybralo určité množství peněz a část chce po Švachulovi; Talabani vyhrožuje, že zveřejní 'kompro' kolem tepláren," interpretovali jejich schůzku policisté.

Detektivové byli tehdy před čtyřmi lety výměnou názorů zaskočení. Talabaniho totiž sledovali nikoliv kvůli podezření, že se podílí na manipulaci veřejných zakázek. Při akci nazvané Krov se snažili dopadnout původce úniků z tajných policejních spisů brněnských poboček elitních útvarů, které dlouhé roky torpédovaly vyšetřování miliardových kauz. Problém byl tak vážný, že vyšetřování dostala na starost Národní protidrogová centrála. Jedině její příslušníci totiž nebyli v podezření, že od nich unikají informace z těch nejzávažnějších případů.

Získané nesouvisející odposlechy ovšem kriminalisté nezahodili. "V doposud přesně nezjištěné době byla založena organizovaná zločinecká skupina, které se účastní minimálně osoby Talabani, Švachula, Trunečka, Faltýnek (…), které mají doposud přesně nepopsaným způsobem mezi sebou rozděleny jednotlivé úkoly, a to s cílem systematického ovlivňování veřejných zakázek realizovaných především městskou části Brno-střed, dále pak FN Brno, Teplárnami Brno, Lesy města Brna a dalšími," předali policisté z protidrogové centrály poznatek kolegům z NCOZ.

Vycházeli přitom i z dalších schůzek, na kterých se podle nich "napíchlí" podnikatelé bavili právě o provizích z veřejných zakázek třeba nad syrovými rybami v jedné z brněnských restaurací.

Když Talabaniho za půl roku při masivním zátahu na vynašeče poslali do vazby, za přísného utajení ho potom na dlouhé hodiny chodili vyslýchat žalobci z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Krov stvořil další akci pojmenovanou Stoka. A Talabani, který byl důkazy zatlačený do rohu, se stal spolupracujícím obviněným. Začal vypovídat.

Rozhodne se do konce března

To, co policistům řekl, nicméně musejí ještě dokázat. Zatím je výsledkem 13 obviněných (z toho 2 společnosti) za manipulace tendrů zadaných radnicí Brna-střed.

Dozorující žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Mezlík ale připouští, že po zbytku policisté ještě půjdou. "Ty větve, které jsou spojené s primárním podezřením týkajícím se Brna-střed, jsou záležitosti, na kterých pracujeme. Pakliže nějaká větev nebude ukončena do března, musí být vyčleněna," potvrdil. Právě do března chce Mezlík rozhodnout, zdali na Švachulu a další stíhané, kteří dle policie manipulovali na radnici veřejné zakázky, podá obžalobu.

Talabani ve své výpovědi také popsal, jak se ke skupině připojil Trunečka, který podle něj nebyl jen obyčejným podnikatelem ve stavebnictví, ale spíš výběrčím v městských firmách.

"Švachula mě požádal, jestli by bylo možné vybrat v městských firmách peníze, a konkretizoval firmy Sako, Technické sítě, Teplárny, Vodárny. (…) Následně za několik dnů jsem se setkal s Petrem Kaláškem, který je můj známý a tomuto jsem uvedené sdělil a on mi za několik dnů odpověděl, že by jsme to mohli probrat a potkat se na Plzeňském dvoře na ulici Šumavská. Zde jsme se také setkali a projednali uvedené a on mi odpověděl, že má osobu Ivan Trunečka z firmy Motec a MTc Stav, který snad provedené provádí a s tím by to šlo domluvit," popsal Talabani při výslechu, jehož záznam má Aktuálně.cz k dispozici. Kalášek je dnes další stíhaný podnikatel.

Zeptat se na to Švachuly nelze. Pořád sedí ve vazbě, kde vypovídat odmítá. A jeho advokátka Světlana Žabenská s redakcí nekomunikuje.

Trunečka to kategoricky odmítá. "Celé je to nesmysl. Je to útok na firmy mého tatínka. Ty lidi neznám. Nestýkám se s nimi," uvedl Trunečka. Ten pouze přiznává, že zná Jiřího Faltýnka. "Je to můj soused z Vranova. Tykáme si. Žádnou korupci spolu rozhodně neděláme," dodal Trunečka.

Jiří Švachula alias Básník Podnikatel a expolitik ANO Jiří Švachula (53) ovládal brněnskou vinotéku Garage Wine a Galerii Aspekt.

Právě tam detektivové nalezli za rámem jednoho z obrazů schovaný jeden milion korun. Další peníze Švachula dle kriminalistů ukrýval v Turecku či na účtu své matky. Tam před třemi roky přistála částka 20 milionů, kterou Švachula získal za prodej energetické firmy Rouchovanská sluneční.

Jak upozornila MF Dnes, na účet matky chodily rovněž platby od podnikatelů blízkých prezidentu Miloši Zemanovi.

Kromě peněz policisté Švachulovi zabavili i dvanáctero luxusních hodinek (troje v hodnotě přes milion) nebo veterán Mercedes Benz.

Policisté Švachulu krom korupce na Brno-střed dle předchozího zjištění Aktuálně.cz a HN podezřívají, že do značné míry ovládal antimonopolní úřad a měl blízké vazby s jeho šéfem Petrem Rafajem.

Dle detektivů posloužil i jako prostředník, který domluvil schůzky mezi Rafajem a šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba jsou podezřelý z pokusu manipulovat miliardový tendr na mýto.

Blízko ale měl třeba i s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem. Komunikace ukazuje, jak spolu dvojice přes šifrovanou aplikaci řešila například rozbitý rám Benešova obrazu, či se domlouvala na schůzky v Praze. Beneš Švachulu oslovoval "kamaráde".

Právě nadace ČEZ věnovala v roce 2013 půl milionu Švachulově nadaci Aspekt na výstavu soch. O rok později expolitikově nadaci poslala 400 tisíc korun záložna Creditas (dnes banka) českého miliardáře Pavla Hubáčka. V bytě jeho zaměstnance, jak upozornil deník Právo, bydlí druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Tomu Švachula zprostředkovával na ÚOHS schůzky.

Na odposleších je Švachula zmiňován jako "básník". V minulosti se věnoval výtvarné činnosti pod uměleckým jménem "George". Toto jméno používal i v šifrované komunikaci.

V souvislosti s korupční kauzou Brno - střed sedí od března minulého roku ve vazbě, přičemž stále odmítá vypovídat.

Brněnský exprimátor Petr Vokřál (ANO), kterého před komunálními volbami v roce 2014 udělal Jaroslav Faltýnek jedničkou kandidátky, kategoricky odmítá, že by o korupci věděl. "O teplárnách jsem slyšel hodně, ale v principu ne ve spojení se Švachulou. Jiří Faltýnek byl v orgánech společnosti, ale stejně jako Petra Rusňáková. Více to neumím komentovat," uvedl k tomu Vokřál.

Chceš do tepláren? Dej deset procent

Talabani policistům také vypověděl, že v Brně za jeho vlády pod hlavičkou ANO existoval i jakýsi ceník - firmy, které chtěly pracovat pro Technické sítě nebo odpadní firmu Sako, musely dát provizi pět procent z ceny zakázky. V teplárnách to bylo 8 až 10 procent a ve vodárnách tři procenta. "Myslím si, že bylo vybráno asi třikrát, a to v roce 2015 a někdy začátkem 2016, ale i tak šlo o částky v milionech, což je částka celkem za všechny firmy," přiznal policistům svou účast na korupci Talabani.

Pak se ovšem dle něj Švachula s Trunečkou spojili přímo a jeho z byznysu vystrnadili. Proto policisté nahráli předmětnou hádku v kavárně.

Talabani ovšem policistům předal i písemnosti. V seznamu zakázek a firem jsou zaznamenané částky, které se podle něj vyváděly z tepláren, respektive je skupina dostávala od firem, které pak o ně zvyšovaly ceny za provedené práce. "Firmy, které jsou přeškrtnuty nebo je u nich uvedeno minus, tak to bylo označeno, že tato firma třeba nedávala provize, protože ne u všech firem uměl pan Trunečka peníze vybrat," tvrdil vyšetřovatelům Talabani.

V jeho zabaveném mobilu ale kriminalisté našli i zadávací dokumentaci k zakázkám v teplárnách. Podklady k tendru na opravu sociálních zařízení v budově tepláren v ulici Špitálka získal majitel bezpečností agentury Talabani podstatně dříve, než městská společnost vůbec tendr vypsala. Jakmile se to stalo, vyhrála ho Trunečkova společnost MTc-stav.

"Je dáno důvodné podezření, že se jedná o zmanipulovanou veřejnou zakázku. Talabani měl krycí listy tři čtvrtě roku předtím, než MTc-stav podepsal s teplárnami smlouvu v únoru 2017," odvodili policisté. Talabani jim to zdůvodnil. "Dopředu dostával dané krycí listy zakázky, aby přesně věděli, jakou cenu má předem vybraná společnost nabídnout, aby veřejnou zakázku vyhrála," shrnuli jeho vysvětlení detektivové.

Trunečka ovšem jakékoliv takové obchody policistům popřel. Přiznal ovšem, že ve své galerii zaměstnává Švachulovu dceru. Navíc byl v zajímavé pozici - na jedné straně získával u tepláren zakázky, na straně druhé ho stejná firma angažovala jako konzultanta.

"Nikdy obviněný nebudu"

Faltýnek junior, který v teplárnách působil jako místopředseda představenstva a následně člen dozorčí rady, ale tvrdí, že o žádném podobném kontraktu nic neví. Vlastní podezření v korupční kauze označuje za "nesmysl".

"Nikdy obviněný nebudu, protože jsem nikdy nic podobného neudělal. V teplárnách jsem navíc spolu s ostatními hlasoval pro návrh, který zvyšoval počet oslovovaných firem u tendrů. Proč bych si to takto ztěžoval - kdybych byl členem ‘gangu’?," brání se Faltýnek mladší.

Podle oslovených podnikatelů, kteří se v teplárnách pokoušeli o nějakou veřejnou zakázku soutěžit, se ale i tak k tendrům nedalo dostat. "Všichni vědí, že je tam kartel firem, které na střídačku pořád vyhrávají skoro všechny zakázky. Nedá se tam dostat," řekl HN jeden z neúspěšných podnikatelů. Podobný názor vyslovilo šest dalších, kteří si nepřáli být jmenováni z obavy z pomsty, redakce ale jejich jméno zná.

"Čekal jsem, že se tam bude hlásit víc firem, ale nehlásí. Je to škoda," podotkl Faltýnek mladší.

Zakázka za 5,6 milionu na opravu sociálních zařízení v budově tepláren, kterou u Talabaniho v mobilu našli, je jen zlomek úspěchů MTc-Stav a Motec v teplárnách. Firmy získaly dle registru smluv zakázky za stamiliony.

Redakce Aktuálně.cz oslovila také šéfa brněnských tepláren Petra Fajmona, zda si je nějakých manipulací se zakázkami vědom. "Teplárny Brno při výběrových řízeních postupovaly vždy standardně podle daných pravidel, právě pro to, aby se předešlo případnému ovlivňování. Nejsem si vědom žádné manipulace ani ovlivňování," uvedl Fajmon.

Faltýnci: Mluví o nás hodně lidí, je to nesmysl

Sám předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se ovšem tvrdě ohrazuje, že by o jakékoliv korupci v Brně věděl, nebo ji dokonce se svým synem organizoval. "Víte, kolik o mně mluví lidí? Celá republika. Nemůžu ovlivnit, kdo o mně mluví. Nevím o tom, že by o mně někdo takový mluvil. Takových nesmyslů já už jsem slyšel mraky. Brno mě vůbec nezajímá," ohrazoval se Jaroslav Faltýnek.

A podobně mluví jeho syn Jiří. "Spousta lidí se chlubí známostí s mým otcem, přitom se třeba nikdy neviděli. Prostě využívají vyšší karty," argumentoval Faltýnek mladší.

Nutné je ale připomenout, že sám Faltýnek junior připustil, že měli ke Švachulovi blízko. Přesto Faltýnek starší jakýkoliv bližší kontakt se Švachulou popírá. "Nemám žádný vztah s panem Švachulou. Talabaniho vůbec neznám. Možná jsem ho viděl na oslavě narozenin Švachuly," uvedl Faltýnek.

Švachulu a spol. přijal Faltýnek, tvrdí bývalí členové ANO

Pátrání Hospodářských novin a Aktuálně.cz přitom ukazuje, že Jaroslav Faltýnek se dle tvrzení nyní už bývalých členů brněnského vedení ANO zásadně zasadil o to, aby Švachulu a další jeho blízké do hnutí přijali. Navzdory tomu, že s tím místní buňka hnutí nesouhlasila. Švachula díky tomu získal post místostarosty a o pět let později ho policie začala stíhat za manipulace stamilionových zakázek na "jeho" radnici Brno-střed.

Před komunálními volbami budovali brněnské ANO převážně nadšenci. Po úspěchu ANO v parlamentních volbách navíc bylo jasné, že v Babišově straně se i novopečení členové mohou rychle dostat k vlivným politickým postům. V Brně tak mezi zakládajícími členy hnutí panovala obava, aby se zdejší buňku nepokusili "ukrást" lobbisté či političtí konkurenti. Nové lidi přijímali jen pomalu - po důkladném prověření a půlroční čekací lhůtě.

Pak ale Faltýnek přivedl pozdějšího primátora Petra Vokřála a Richarda Mrázka, který se po volbách stal jeho náměstkem. Mrázek je dobrým Švachulovým přítelem. A to nebyl konec. Ve stejné skupině byly další desítky lidí. Aktuálně.cz má jejich seznam k dispozici.

"My jsme se na kraji dozvěděli, že 40 až 50 lidí bylo předsednictvem pražským přijato napřímo, bez toho, že by prošlo sítem těch krajských a oblastních organizací," uvedl někdejší krajský předseda ANO a poslanec Bohuslav Chalupa s tím, že tehdejší stanovy to ale umožňovaly.

"Faltýnkovi lidi" ze Švachulova domu

Skupině se podle něj začalo říkat Faltýnkovi lidi, protože je přímo v Praze předkládal k přijetí místopředseda hnutí Faltýnek. "Mě zaskočilo, když jsem se dozvěděl, že Švachula je členem. V Brně neměl dobrou pověst. Při normálním procesu by u nás mohl narazit. Připomínalo mi to velrybářské praktiky. Pokud vám najednou přijmou padesát lidí, o kterých nic nevíte, může to hýbat hlasovacím mechanismem, pokud je řídí jedna skupina," dodal Chalupa.

Ještě blíže to popisuje Marie Škárková, která zakládala organizaci ANO v Brně-střed a stala se její první předsedkyní. Buňka s desítkou členů podle ní tehdy byla zaskočená, když přijel Jaroslav Faltýnek se svým přítelem, poslancem a pozdějším olomouckým hejtmanem Ladislavem Oklešťkem.

"Dali nám na Brno-střed pakl jmen - k nám na Střed to bylo sedm nebo osm. Nikdo je neznal, ale bylo nařízeno, že je musíme vzít," uvedla Škárková. Podle ní to nebyl jen Švachula, ale také jeho matka, na jejímž účtu policisté loni zajistili na 14 milionů korun, a jeho další známí z jeho domu na Údolní ulici, kde bydlí, a z okolí. Všechny přihlášky, které má redakce k dispozici, byly navíc podepsány v jeden den - 16. března 2014.

Podle někdejší předsedkyně členové buňky protestovali a vyžadovali, ať se kandidáti alespoň přijdou představit. Faltýnek řekl, že se tedy přijímat hned nebudou, že se jenom zadají do systému, ať pro to zvedneme ruku, a pak že projdou půlročním schvalovacím kolečkem. Asi za tři dny jsem šla na naši centrálu a oni nám je ale všechny přijali - Faltýnek nás obelhal," tvrdí dnes Škárková. Její slova dokládají přihlášky, na kterých chybí podpisy předsedy krajské i místní organizace.

"To byla skupina, která měla Střed ovládnout - všichni z Údolní. A nakonec se jim to podařilo," podotýká Škárková.

Faltýnek má však jinou verzi příběhu. "Nikoho jsem do hnutí neprotlačil. Jediný, koho jsem aktivně oslovil a získal pro hnutí v Brně, byl Petr Vokřál," řekl poslanec. Podle jeho syna navíc nejsou bývalí členové ANO důvěryhodní: "Ztratili vliv, jsou zhrzení, závistiví," okomentoval jejich slova Jiří.

Nestandardní přijímání členů popírá i Okleštěk. "Je to nesmysl, nic takového," uvedl.

Faktem ale je, že Jaroslav Faltýnek posouval termín oblastního sněmu, na kterém se volil předseda této organizace, až do doby, kdy se do jednotlivých buněk nedostali lidé, které dle bývalých členů hnutí ANO protlačoval právě Faltýnek. "Moc prosím, oblastní sněm Brna udělejme až v druhé polovině března, ať stihneme všechny věci, na kterých jsme se dohodli," psal v mailu z 12. února 2014 Faltýnek. Právě v druhé polovině března byli do hnutí přijati Švachula a lidé na něj napojení.

Blízcí Faltýnků na vyšetřované radnici

Za vlády místostarosty Švachuly v Brně-střed se pak další blízcí Faltýnků ocitli i na radnici. Za blízkého přítele rodiny Faltýnků Aleše Kvíčalu (ANO) se v roce 2016 Švachula přimlouval, aby z něj udělali kontrolora radnice. "Ze strany pana Švachuly byly snahy dosadit jej na vnitřní audit. Když máte člověka v auditu, tak víte, že vám nikdo nešlápne na paty. Ale ta situace nemusela směřovat k ničemu špatnému, možná opravdu jen hledal místo," potvrdil tajemník dané městské části Petr Štika.

Kvíčalu nakonec po třech měsících vyhodili. Faltýnek mladší tvrdí, že po Švachulovi rozhodně nechtěl, aby mu místo sehnal.

Další člověk blízký Faltýnkovi se ovšem stal rovnou vedoucím investičního odboru. Petr Liškutin byl zároveň místostarostou v brněnských Ivanovicích a člen tamního ANO, které vede Jiří Faltýnek. Dnes je společně se Švachulou stíhaný za manipulace veřejných zakázek na radnici.

Policisté Švachulu podezřívají i z toho, že ovlivňoval i ÚOHS, který dohlíží na veřejné zakázky i miliardové fúze firem. Detektivové kvůli tomu nyní prověřují několik osob z vedení úřadu.