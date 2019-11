Tolik lidí jsme na Letné nečekali. Při Modlitbě pro Martu mi tekly slzy, říká Minář

Foto: Libor Fojtík

Až 300 tisíc lidí dorazilo podle pořadatelů na demonstraci na pražské Letné. Spolek Milion chvilek vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vyřešil svůj střet zájmů a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo aby sám odstoupil. Apeloval také na veřejnost, aby se zapojila do politiky anebo podpořila občanská sdružení.

Babiš má podle pořadatelů protestu do konce roku odstoupit, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, který vložil do svěřenského fondu. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci Minář. Do protestu se podle spolku zapojili i krajané v cizině, a to v 63 městech ve 30 zemích.

Na Letné poslouchalo Mináře 250 až 300 tisíc lidí, tedy podobně jako na demonstraci letos v létě. "Na základě anonymizovaných lokalizačních dat z naší sítě přepočtených na celou populaci se na akci sešlo zhruba 257 tisíc lidí," oznámila mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Spolek Milion chvilek pro demokracii vyzval veřejnost, aby se více zajímala o politiku. jejich vzkaz uvítali zástupci opozičních stran.

"Je třeba otevřenost stran novým lidem i změna volebního systému, aby měly hlasy všech voličů stejnou váhu. Podporuji i snahu pokusit se o vytvoření předvolební koalice demokratických stran," řekl Jiří Pospíšil z TOP 09.

Vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček po demonstracích řekl, že nevidí důvod k odchodu Marie Benešové (ANO) z křesla ministryně spravedlnosti. O majetkových poměrech premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše voliči věděli, řekl Hamáček k požadavkům dnešní demonstrace na Letné.

Babiš se k demonstracím vyjádří v neděli dopoledně. Zatím jen vzkázal, že v Česku jsou svobodné volby. Místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll na to reagoval tím, že protest nesměřuje proti výsledkům voleb, ale proti zneužívání moci politiky, kteří vyhráli volby.

Nádhera, tekly mi slzy

"Myslím, že demonstrace dopadla nad očekávání dobře. Byl jsem strašně mile překvapený tou obrovskou účastí, která byla asi na podobných číslech jako minule. Neočekávali jsme to," řekl mluvčí iniciativy Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář novinářům. Dodal, že organizátory to obrovsky potěšilo a jsou také rádi, že se nikomu nic nestalo. "Že jsme to i celé stihli krásně ukončit tak, jak jsme si to naplánovali. Byla tam celá řada nesmírně silných momentů, a úžasných vystoupení - nakonec třeba při té Modlitbě pro Martu mně samotnému tekly slzy," řekl.

Sám do politiky jít nehodlá, podle něj je jeho role v silné občanské společnosti. Novináři se ho také optali na reakci k účtu premiéra Andreje Babiše (ANO), kde se odpoledne objevila fotografie předsedy vlády s nasazenými boxerskými rukavicemi. "Je otázka, jestli to znamená, že místo veřejné debaty by se chtěl utkat v nějakém ringu," řekl Minář. Podle něj mimo jiné to, že Babiš s iniciativou nekomunikuje a tiskové oddělení ANO odmítlo v pátek poslat zástupce v do diskuse v České televizi, může občany štvát.

Doprava v okolí Letné při minulé demonstraci Milionu chvilek kolabovala. Podle zpravodajů nápor metro tentokrát zvládalo, ve špičce jezdily vlakové soupravy jednou za 90 vteřin. Ani podle policie nebyly větší problémy v dopravě.

Video: Podívejte se na sestřih nejlepších momentů z demonstrace na Letné