Kde je Babiš? ptali se poslanci. Sedí u televize, slaví narozeniny, řekla Schillerová

Řadoví poslanci bez přednostního řečnického práva se totiž k vystoupení dostali až po více než 13,5 hodinách od čtvrtečního zahájení jednání. Předtím mluvila vedle opozičních lídrů i část ministrů. Hovořili o svých dosavadních krocích i plánech do budoucna.

Opoziční projevy se týkají zejména energetické krize, zdražování nebo afér kolem koaličního hnutí STAN. Jeden z nejkratších příspěvků zazněl z úst Milana Brázdila (ANO). "Vy ministři, kteří jdete proti lidem této vlasti, vy vlastizrádná vládo, moji důvěru jste nedostali a nedostanete," prohlásil.

Bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) soudí, že za vyvolání hlasování o nedůvěře si mohou představitelé koalice sami. Poukazoval na to, že vládní tábor neumožnil konání mimořádných schůzí ke kauzám STAN a k řešení vysokých cen energií. "Umíte jenom válcovat," vzkázal koalici. Taky si stěžoval, že je v sále překřikován.

Další poslanec ANO Marek Novák charakterizoval politiku Fialova kabinetu jako mlhavé proklamace, nekonečné analyzování a vysílání signálů. "Kauzy ohrožující bezpečnost státu naprosto ignorujete," řekl v souvislosti s aférou kolem kontaktů již bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka s Michalem Redlem stíhaným v pražském korupčním případu Dozimetr. Novák také uvedl, že arogance zaslepila vládu natolik, že není schopná obyčejné obyvatele ani vnímat.

Poslanec ODS Petr Bendl se poslanců ANO ptal, zda berou nynější sněmovní jednání vážně, když v opozičních řadách chybí předseda ANO Babiš. "Šéf to tady oddiskutoval hodinu a půl a pak se sebral a odjel," konstatoval. Předsedkyně klubu Alena Schillerová ale Bendla ujišťovala, že Babiš je v budově sněmovny. "Je u televize, slaví svoje dnešní narozeniny," informovala.

Radek Koten z SPD prohlásil, že vláda jen pomlouvá ty země, které energetickou krizi úspěšně vyřešily. Sama je podle něj neúspěšná a bez naděje na úspěch, protože evropské řešení vysokých cen energií neexistuje. "Vy jste právě ti, kteří generujete Ruské federaci enormní zisky z prodeje plynu a vlastně je podporujete, enormním způsobem, a tvrdíte pravý opak," dodal.

Poslankyně SPD Marie Pošarová se opřela do kabinetu mimo jiné kvůli podle ní nedostatečné pomoci obyvatelům s vysokými platbami za elektřinu a plyn. "Jste ve všem neuvěřitelně pasivní a bojácní," vyčetla vládě. "Tato vláda namísto toho, aby dělala pronárodní politiku, tak se lísá ke svým mocnějším spojencům hájícím globalizaci, rozšíření a federalizaci Evropské unie pod vedením Německa, což akceleruje likvidaci naší státnosti," prohlásil další z poslanců SPD Vladimír Zlínský.

V předchozí debatě, po vystoupení ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL), se poslanci dostali do rozepře kvůli plánovanému vzniku Národního parku Křivoklátsko. Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) označil odpor místních samospráv proti jeho vyhlášení za chybu bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který si to podle něj neodpracoval.

Brabec to označil za nesmysl. Poukazoval například na to, že se měnila podpora Středočeského kraje a ministerstvo podle něj navíc ohlásilo, že nebude nutit národní park proti vůli kraje. Varoval, že pokud bude ministerstvo tlačit park takzvaně na sílu, reakce místních nebude dobrá.

Brabec navíc poznamenal, že už také dlouho neslyšel o výběru národního ptáka, což je jeden z bodů vládního programu. Vzhledem k počínání kabinetu, který označil za hrobaře průmyslu, se domnívá, že by to mohl být havran.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že kabinet důvěru dolní komory neztratí. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů.

Jsme kolegové v práci. Kdybychom se po každé hádce a neshodě rozcházeli, to by to ošklivě vypadlo, říká poslankyně Pirátů k důvěře v hnutí STAN. | Video: Martin Veselovský