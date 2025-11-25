"Č*rák, idiot, ty vole," vzkázal Hřibovi zastupitel z ANO. Nadávky zachytil mikrofon

Předmětem sporu bylo zvolení zastupitelky a místopředsedkyně pražské ANO Lenky Vedralové do postu předsedkyně Výboru pro strategický a hospodářský rozvoj a podporu podnikání a inovací.
Podle informací redakce Aktuálně.cz ovšem má ze strany policie a se souhlasem státního zastupitelství zajištěnou nemovitost ve společném vlastnictví - její manžel Martin Vedral totiž stojí před soudem v rámci obří kauzy Octavian. O té jsme okrajově psali v tomto článku.
Skutečnost, kterou lze vyčíst i z katastru nemovitostí, připomněl na půdě magistrátu aktivista Tony Trnka, který vede s hnutím ANO spory. Hřib tak žádal Vedralovou o vysvětlení, proč má zaplombovaný majetek a nakolik s ní zmíněná kauza souvisí.
"Jakou roli v kauze manžela paní Vedralová hraje, bohužel nevíme, protože ona ani klub ANO k tomu žádné vyjádření předem neposkytly. Proto jsme se jí na to chtěli zeptat v rámci diskuse na zastupitelstvu, kde ovšem také nic neřekla," zdůvodnil svůj záměr Hřib ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz.
"Považujeme to zcela standardní postup, když klub ANO nominuje paní zastupitelku Lenku Vedralovou do významné funkce předsedkyně výboru, tak se daného nominanta ptáme na jeho předpoklady pro danou funkci. Grilován jsem při své volbě byl i já a kolegové a kolegyně z rady," dodal nynější šéf Pirátů a čerstvý poslanec.
Nacherův mikrofon zachytil vulgarismy
Bezprostředně po jeho opakovaném vystoupení s apelem o vyjádření ze strany Vedralové přišla ostrá hádka. "To, co tady Zdeněk Hřib předvedl, je za všechny čáry, které tu kdy byly," prohlásil Nacher a zdůraznil, že se kauza Octavian týká Martina Vedrala, nikoliv místopředsedkyně Vedralové.
"Č*rák. Idiot, ty vole," poznamenal ostře na konto Hřiba zastupitel ANO Radomír Nepil k viditelnému pobavení Ondřeje Prokopa a Barbory Rázgy z hnutí. Na videozáznamu, který si redakce Aktuálně.cz pořídila z části čtvrtečního živého přenosu jednání zastupitelů a který můžete zhlédnout v úvodu tohoto článku, zazní vulgarismy v čase 00:59.
Nejspíše si nikdo z přítomných politiků hnutí ANO ovšem neuvědomil, že vulgarismy zachytil mikrofon hned vedle sedícího Nachera, který si zrovna postěžoval, že Hřibovo jednání nemá úroveň. Šéf Pirátů nechal Nepilova slova bez komentáře.
Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hoffmana bude celý videozáznam z jednání zastupitelů dostupný pro veřejnost v horizontu týdnů.
"Uveřejnění trvá zhruba dva až tři týdny, a to s ohledem na délku jednání a nutnost celé video projít kvůli kontrole GDPR. Primárně se proto na webu nejprve objevují jednotlivá schválená usnesení, písemné zápisy a až nakonec videozáznam," řekl Aktuálně.cz.
"Bylo to v rámci duševní hygieny"
Redakce kontaktovala zastupitele Nepila, aby se k vulgarismům vyjádřil. Ten uznal, že možná přestřelil, na vině ale podle něj byla atmosféra na magistrátu.
"Inkvizice, kterou pozdě v noci rozpoutal pan Hřib vůči naší zastupitelce Vedralové kvůli jejímu manželovi, byla absolutně bezprecedentní. Chování řeznického psa, které si vůči ženě - navíc kolegyni ze zastupitelstva - dovolil, už nemělo s politikou nic společného," řekl Aktuálně.cz.
"Každý, kdo mě zná, ví, že je mi takový slovník na míle vzdálený. Tohle ale byla situace, která mě lidsky znechutila jako máloco. Moje slova v tu chvíli nebyla určena na mikrofon. Bohužel zrovna mluvil kolega Nacher a technika to zachytila," pokračoval zastupitel a místostarosta Prahy 8.
"Pokud někoho ty výroky pohoršily, mrzí mě to. V rámci duševní hygieny jsem použil výrazy, které nejsou mým standardem. Ale všichni jsme jen lidi - a v tu chvíli už to bylo přes čáru i na mě. A kdo pana Hřiba zná, ten mě pravděpodobně pochopí," uzavřel svou obhajobu Nepil.
Výrok nebyl určen veřejnosti, vzkázal Nacher
K obhajobě vulgarismů se pak připojil také Patrik Nacher. Ten uvedl, že Radek Nepil "patří mezi nejklidnější lidi, co v politice zná". Podle šéfa klubu a též znovuzvoleného poslance se ale jeho kolegovi nelíbilo, jakým způsobem Hřib útočil na Vedralovou ve svém projevu.
"Dlouhodobě vnáší nejen do pražské politiky agresi, zlobu a jednání, které má od elementární slušnosti kilometry daleko. Jeho styl otravuje prostředí, ve kterém pracujeme, a pravidelně útočí na lidi, kteří si to nezaslouží. A právě tohle jeho chování - tohle zlo, které svým přístupem páchá na nevinných - občas způsobí, že i těm nejmírnějším z nás rupnou nervy," sdělil Aktuálně.cz.
Je také toho názoru, že pirátský náměstek neřešil primárně Vedralovou, ale jejího manžela, který figuruje v kauze krácení daní.
"Je také důležité dodat, že Nepilův výrok nebyl určen veřejnosti. Šlo o soukromé zhodnocení chování Zdeňka Hřiba, které zachytil zapnutý mikrofon," řekl na obranu svého kolegy Nacher s poznámkou, že Vedralová nakonec byla zvolena předsedkyní výboru i díky jednomu pirátskému hlasu.
Prokopovi vadí "kádrování příbuzných"
Do finále se na stranu Nepila postavil též zastupitel a šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop. "Kolegyně Vedralová nemá obstavený majetek ani nefiguruje v žádné kauze. Nikdy proti ní nepadlo podezření z korupce či jiného trestného jednání, jak naznačuje Zdeněk Hřib," napsal redakci.
Výroky pirátského náměstka budou podle něj mít soudní dohru, "kádrování" příbuzných odsoudil. Sám předpokládá, že bude muset své urážky odstranit a omluvit se Vedralové.
Na konto zajištěného majetku místopředsedkyně pražské buňky ANO uvedl, že se má jednat pouze o "ideální podíl jejího manžela". "Ona nic zajištěného nemá a klidně svůj podíl může prodat, kdyby chtěla, nebo s ním jakkoliv nakládat," doplnil.
Zajištěná nemovitost? Stále záhada
Redakce Aktuálně.cz požádala o vyjádření přímo Vedralovou - nejdříve přes SMS, pak e-mailem. Ta nebyla ovšem příliš sdílná. "Vyjádřit se mohu jen jednou větou, a to, že jsem se nikdy aktivně nepodílela na jakékoli trestné činnosti a nikdy jsem nebyla součástí vyšetřování," uvedla stručně.
Podle místopředsedkyně pražské ANO se aktivista Trnka mstí za to, že nebyl v minulosti přijat do hnutí, útoky vůči její osobě řeší přes právníka. Na opakovaný dotaz redaktora, jak to ale je se zajištěnou nemovitostí ve společném vlastnictví a jejím podílem, už Vedralová neodpověděla.
Mimochodem, není to poprvé, co mikrofony občas zachytí slova, která by u řečnického pultíku nejspíše nikdy nepadla. Tři roky nazpět takhle vulgarismy "ujely" i předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS), který po několikahodinovém jednání o vyslovení nedůvěře vlády podotkl, "že už ho to taky s**e".