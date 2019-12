Čižinský verbuje 3000 statečných do nového politického projektu. "Nebudeme Antibabiš"

Pražský zastupitel a poslanec Jan Čižinský zakládá nový politický projekt. Chce získat na svou stranu tři tisíce dobrovolníků a s jejich pomocí přesvědčit lidi zklamané z české politiky, že má cenu jít k volbám. Věří, že tím dodá nové hlasy demokratickým stranám. "Je to dodání nové politické energie a naděje těm, kdo naději ztrácejí," popsal svůj nový projekt Hospodářským novinám.

Čižinský by chtěl navázat na své předchozí politické úspěchy z pražské komunální politiky. Od roku 2014 je starostou Prahy 7 a v loňských volbách do zastupitelstva hlavního města se mu podařilo v čele hnutí Praha sobě získat téměř 17 procent hlasů.

"Před osmi lety jsme se postavili na ulici s peticí dva, pak se přidalo dalších třicet a proměnili jsme městskou část Praha 7," uvedl Čižinský. "Jsem přesvědčen, že má smysl zkusit tentokrát sehnat 3000 lidí, kteří mají potenciál stejným způsobem umožnit změnu v celé zemi," vysvětlil.

Bývalý člen KDU-ČSL by chtěl do projektu zapojit dobrovolníky, kteří by hovořili s lidmi zklamanými z politického vývoje a přesvědčovali je o tom, že má cenu chodit k volbám. "Chceme získat těch několik procent lidí, kteří nevolí, nebo volí menší zlo, tím že jim nabídneme lepší variantu," řekl HN.

"Pokud se zapojí 3000 nadšených dobrovolníků, tak během roku stihnou kontaktovat milion lidí," věří Čižinský. Tímto stylem chce podle svých slov konkurovat drahým kampaním ostatních politických subjektů. "To, o co nám jde, je změna zezdola," uvedl.

Čižinský ale zároveň upozornil, že nezakládá politickou stranu. "Jedná se skutečně o to, abychom vytvořili politickou sílu, která nasbírá podporu pro program, který má potenciál oslovit zklamané, nebo ty, kteří nyní volí hnutí ANO jako nejmenší zlo," řekl.

Dodal, že rozhodně nechce dále oslabovat současné demokratické politické strany. Má v plánu s nimi spolupracovat a dodat jim nové hlasy. "Chceme oslovit lidi, které nyní standardní partaje oslovit nedokážou. Rozhodně nechceme demokratický tábor štěpit, jsme připraveni spolupracovat tak, aby nebyl oslaben a žádné hlasy nepropadly," řekl.

Už ale nevysvětlil, zda očekává, že se demokratické strany spojí kvůli programu, který on bude lidem nabízet, nebo jakým způsobem chce případný nahromaděný voličský potenciál využít.

Nebudeme antibabiš, slibuje Čižinský

Už nyní si je ale jistý, že chce lidi oslovit programem, nikoli vymezováním se vůči jiným politikům. "Určitě to nebude nějaký Antibabiš," říká o chystaném programu s tím, že obsah projektu bude pozitivní a premiéra Andreje Babiše nemá vůbec cenu zmiňovat. "Bude to podobné jako to, co řešíme v komunální politice. Tedy sociálně citlivý program, který bude zaměřen na ty, kdo jsou zklamáni z posledních 30 let, mají za to, že se na ně zapomnělo, a mnohdy mají pravdu," uvedl Čižinský.

Sponzory zatím nemá. "Po Novém roce otevřeme transparentní účet. Ale když projekt bude mít odezvu, peníze určitě přijdou," říká optimisticky.

Stejně tak zatím projekt nemá ani jméno, Čižinský už pro něj ale vymyslel přezdívku inspirovanou slavným filmem Sedm statečných. "Vesnici v něm proti banditům nakonec ubránili vesničané, které oněch sedm přesvědčilo, aby se začali bránit. Proto naší iniciativě říkáme 3000 statečných," řekl HN.

Čižinský nevyloučil ani spolupráci se spolkem Milion chvilek, který od minulého roku pořádá demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi. "Někteří lidé, kteří sbírali podporu pro Prahu sobě, jsou v Milionu chvilek aktivní, ale propojeni s nimi nijak nejsme. Jestli se příznivci Milionu chvilek v regionech k našemu projektu připojí, to bude jejich svobodné rozhodnutí. Možná se stanou některými ze 3000 statečných," naznačil Čižinský.