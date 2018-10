Chci udělat Senát akčnější a snížit zátěž pro podnikatele, slibuje Wagenknecht

Z dvanácti pirátských kandidátů na post senátora postupují do druhého kola tři, všichni v Praze. Mezi nimi i ekonom a někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, který na Praze 8 získal jako vítěz 18,15 procenta hlasů. V dalším kole se utká s přednostou ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce Pavlem Dugnlem (TOP 09 s podporou STAN).

Praha - Lukáš Wagenknecht platí za kritika současné vlády Andreje Babiše, přitom ho jakožto specialistu na audit Babiš na ministerstvo financí v únoru 2014 přivedl. A o rok a čtvrt později odvolal. Wagenknecht, který odmítl nabídku stát se politickým náměstkem, krátce předtím upozornil na smlouvu společnosti ČEZ s advokátní kanceláří tehdejší místopředsedkyně ANO Radmily Kleslové. V roce 2015 i kvůli tomu získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Nyní působí v poradenské společnosti Good Governance, jež se věnuje fungování veřejné správy. Ve volebním štábu pirátů poskytl Aktuálně.cz rozhovor. "Chci poděkovat voličům, je to úžasný pocit, že někdo ocení práci, kterou děláte dlouhá léta," radoval se.

Aktuálně.cz: Proč jste se vlastně rozhodl kandidovat za piráty?

Lukáš Wagenknecht: S tématy pirátů se hodně ztotožňuji, protože řeší transparentní veřejnou správu, což je moje téma, kterým se zabývám dlouhá léta.

Líbí se mi, že tak, jak jsou transparentní navenek, fungují úplně stejně i vevnitř. Líbilo se mi třeba, že když jsem byl v primárních volbách u pirátů, tam jsem navrhl svá řešení, oni je podpořili v interním hlasování, které bylo veřejné.

Co od vás mohou voliči očekávat, pokud se dostanete do senátu?

V první řadě bych chtěl, aby začal být senát malinko akčnější, chtěl bych být aktivním senátorem. Teď má senát nálepku té druhé komory, takové rady starších. Chci, tam přinést svěží vítr.

Co se týče témat, chtěl bych tlačit svá ta, která řeším dlouhá léta. To je transparentní veřejná správa, efektivní schvalování veřejných výdajů, zákaz střetu zájmů. Další věc je minimální byrokracie pro podnikatele.

Co byste pro ně chtěl udělat?

Nedávný průzkum říká, že oproti minulému roku se navýšil počet hodin ročně, které podnikatel stráví papírováním a vykazováním informací státu, z 200 na 233 hodin ročně (Index byrokracie od think-tanku Liberální institut, pozn. red.). To je špatně. Jakékoliv zákony, které to budou prosazovat, budu těžce kritizovat a budu proti nim.

A třetí téma, neméně podstatné, je členství v Evropské unii. Protože tady máme strany, i ve sněmovně, které jsou pro omezení našich práv a účasti v EU. To je nesmysl. Podle mě je potřeba, aby proti tomu něco dělali i europoslanci, aby bylo prosazování našich zájmů v Evropské unii vidět i u nás.

Jak chcete udělat senát akčnější? Jak si to máme představit?

Je to o aktivitě v předkládání návrhů zákonů nebo pozměňovacích návrhů. Myslím si, že senátor má i tu druhou roli, měl by být aktivní i ve svém senátním obvodě. Ne jen vyhrát tam volby a šest let nic nedělat. Jeho role je třeba v tom, že se má možnost účastnit zasedání zastupitelstva, pomáhat místním sdružením, občanským spolkům a obyvatelům.

Už v kampani jsem potkal minimálně čtyři občanská sdružení, která bojovala s radnicí na Praze 8. Byly to strašné věci a jako senátor jim můžete pomoct věci medializovat nebo jim přímo pomoct věcně.

Jste známý tím, že jste působil jako náměstek na ministerstvu financí ještě za ministra Andreje Babiše, pak jste přešel do pozice, kdy proti němu ostře vystupujete. Máme od vás očekávat tuto polohu i v senátu?

Abych to uvedl na pravou míru, nekritizuji přímo pana Babiše, ale kroky, které dělá současná vláda. To jsou třeba věci proti drobnému střednímu podnikání. Nebo se tady pořád mluví o tom, jak se tady maká, ale podívejte se třeba na to, že za minulý rok se postavilo 17 kilometrů dálnic. Deset let zpátky to bylo 60 kilometrů.

Státní dluh nám v reálných číslech narostl o 11 miliard v době ekonomické konjunktury. Máme 40miliardový schodkový rozpočet. Je podle mého nesmysl, aby v době ekonomického růstu, kdy se máme dobře, se stát zadlužil o to více a zároveň jsme nebyli schopni investovat.

To jsou spíš věcné komentáře, kritika, která je proti celé vládě a pan ji Babiš vede. Pokud tak bude vláda dál fungovat, tak ji budu kritizovat nadále. Je třeba mluvit nahlas o věcech, které jsou nelogické, špatné.

Když se dostaneme do detailu, prosazoval byste třeba zrušení EET?

Potřeboval bych vidět konkrétní návrhy toho, co se předloží do senátu. Mám velké pochybnosti o tom, jestli samotné náklady na EET pokryly přínos. Myslím, že to bylo i ve zprávě NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu, kde bylo popsáno, že máme zmatečná čísla. Nevíme, kolik nám EET přineslo. Jestli to bylo 4,5 miliardy, 5,5 nebo 3 miliardy. Padají různé komentáře, kterým moc věřit nemůžeme.

Druhá věc - vyčíslil někdo náklady na EET? Víme, kolik stály podnikatele výdaje na to, aby mohli zvýšit obrat, aby mohli koupit zařízení, připojení k internetu. Kolik stál sám systém? Stál také velké peníze, byl netransparentně vysoutěžený.

Pokud přínos nakonec bude pár set milionů korun, je otázka, jestli to má smysl. Tuto analýzu bych rád viděl a pak bych se rozhodoval. Není na stole. Pokud přínos bude, pojďme v tom pokračovat dál, pokud je to nula od nuly pojde a pouze je větší byrokracie, nemá to smysl.

Do druhého kola s vámi postoupil lékař Pavel Dungl (za TOP 09 s podporou STAN). Jak ho vnímáte jako soupeře?

Nechci hodnotit ostatní protikandidáty. Chci řídit sám sebe a svou kampaň, vysvětlovat lidem své návrhy a řešení. V druhém kole to bude čestný boj a lepší vyhraje, doufám.

Na co se před druhým kolem zaměříte?

Primárně to bude kontaktní kampaň, chceme být denně v ulicích, chci navštívit více lokací, abych osobně potkal co nejvíc občanů a řešil s nimi jejich problémy.