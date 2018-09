Bývalý ministr Langer dal ODS na volby 300 tisíc korun. Chce pomoci Olomouci, říká

Třikrát sto tisíc korun poslal ODS na kampaň bývalý ministr vnitra Ivan Langer. Peníze věnoval na propagaci občanských demokratů v Olomouci a dvěma kandidátům do Senátu.

Praha - Ivan Langer, někdejší ministr vnitra a jeden z nejvlivnějších občanských demokratů, před několika hodinami zasponzoroval ODS, když poslal straně na kampaň sto tisíc korun. Dalších dvě stě tisíc poslal v průběhu srpna. "Podpořil jsem tři kandidátky. Všem třem jsem dal po sto tisících korunách," uvedl Langer na otázky Aktuálně.cz.

"Peníze jsou pro kandidáty, kteří mě požádali a já jsem jim podporu velice rád poskytl v mezích možností, které mi mé daňové přiznání a můj příjem umožňuje. Myslím, že mám oddarováno do konce roku dost a dost," reagoval na dotazy Langer.

Pozornost někdejšího klíčového člena strany získali dva kandidáti do Senátu a pak také občanští demokraté v jeho rodné Olomouci. Každé kandidátce poslal stejnou částku sto tisíc korun. "Přispěl jsem na komunální volby v Olomouci, což považuji za přirozené, protože v Olomouci jsem se narodil, žiji a hodlám žít. Je to mé domovské město a záleží mi na tom, aby bylo dobře spravované za účasti ODS," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz Ivan Langer

Lídrem kandidátky ODS je bývalý primátor a právník Martin Major. Ten vedl radnici krátce před volbami v roce 2014. O rok později byl známý jako svědek v kauze Vidkun, v níž se objevilo i jméno exministra Langera. Do jeho kanceláře si tehdy policisté přišli pro dokumenty. Ani Langer v případě nefiguroval jako obviněný či obžalovaný. V rámci akce Vidkun vyšetřovatelé mapovali vazby mezi policisty, podnikateli a politiky, v jejich síti uvízl Langerův přítel a obchodní partner Ivan Kyselý.

Na otázku, zda člověk s ne vždy lichotivou pověstí, nemůže ODS svým sponzoringem spíše uškodit, Langer konkrétně neodpověděl. "Co se míní tou pověstí? To, že na vás vaši nepřátelé nakydají špínu a hnůj neznamená, že by vás vaši přátelé měli opustit. Zkuste k té pověstí říct něco konkrétního. Slovo má obrovskou moc a dokáže pošpinit," uvedl.

Po sto tisících bývalý člen nejužšího vedení ODS přispěl také dvěma uchazečům o Senát. "Podpořil jsem senátního kandidáta na Šumpersku Josefa Ťulpíka a potom senátního kandidáta na Benešovsku Jiřího Kozáka, což je ředitel CEVRO, který jsem před devatenácti lety zakládal," poznamenal Langer s tím, že Kozáka zná dlouhá léta a Ťulpíka si považuje jako "skvělého člověka, který toho v životě hodně dokázal". CEVRO Institut je vysoká škola v Praze, zaměřuje se na práva, ekonomii, politologii, mezinárodní vztahy a bezpečnost.

I s Ťulpíkem se Langer zná léta. V Olomouckém kraji v roce 2010 spolu byli na jedné kandidátce do Poslanecké sněmovny. Exministr byl tehdy lídrem a Ťulpík figuroval na sedmnácté pozici. Pozoruhodné je, že na druhé místo tehdy nejsilnější parlamentní strana na Olomoucku dala Radima Fialu. Ten z ODS později odešel. Dnes Fiala sedí ve sněmovně zvolený za radikální hnutí SPD, je prvním místopředsedou SPD, klíčovým vyjednavačem hnutí a pravou rukou Tomia Okamury.

Právě poslanecké volby roku 2010 byly pro Langera osudné, krátce po nich se z vysoké politiky stáhl. Voliči byli nespokojení s občanskými demokraty a některými představiteli strany a hromadně dávali preferenční hlasy lidem na konci kandidátky. Langera tak "vykroužkovali" ze sněmovny a poslankyní se stala Eva Pijáčková, která byla na kandidátce až předposlední. Sám Langer se tehdy označil za "smutného vítěze".

Občanští demokraté v roce 2010 volby vyhráli, kabinet vedl někdejší premiér Petr Nečas. "Odcházel jsem z ODS v roce 2010 po volební kampani, kterou jsem vedl a po níž ODS získala přes 22 procent hlasů voličů. I díky tomu mohla sestavovat vládu. Kéž bych žil v době, kdy ODS bude mít stejný volební výsledek a stejnou možnost. Pořád v to doufám," řekl v úterý odpoledne Langer.

