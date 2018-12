Bublina, rozčiluje se Bělobrádek nad slovy o svazku s ODS. Probírali prý jen varianty

Zejména mezi lidoveckými politiky se v posledních dnech nesou zvěsti o tom, že by jejich strana mohla více spolupracovat s ODS. Začali o tom mluvit v reakci na stížnosti vedení Starostů a nezávislých a TOP 09, že s nimi KDU-ČSL nechce jít společně do boje o křesla do Evropského parlamentu v příštím roce. Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka je ale vyloučeno, že by jeho strana uvažovala o užší spolupráci s ODS, natož o nějakém společném svazku.

Máloco jiného dokáže v současnosti vyprovokovat předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka k tak rychlé a emotivní reakci jako otázka, zda jeho lidovci nesní o svazku s ODS. "Bublina, nic jiného než jasná bublina. Absolutně o ničem takovém nesníme, jestli se to někde v posledních dnech objevilo, tak je to nesmysl," skládá Bělobrádek rozhořčeně jedno slovo za druhým a některá z nich ještě několikrát opakuje.

Když emoce ustoupí, sám uznává, že o úplný výmysl nejde. Vysvětluje, že o ODS přišla řeč v okamžiku, kdy špičky KDU-ČSL mluvily o evropských volbách. Právě nyní totiž vznikají kandidátky pro eurovolby, do kterých se rozhodli jít lidovci samostatně - navzdory nabídce STAN a TOP 09, aby šli do voleb společně.

"V této souvislosti jsme se bavili o tom, jaké jsou další možnosti vývoje na politické scéně. A já jsem hovořil o tom, že nejlepší možnou variantou je, abychom sami měli dobré průzkumy veřejného mínění a kandidovali samostatně. Pokud by se nám toto nedařilo, tak jsem zmínil různé další varianty, včetně možné spolupráce s ODS. Ale znovu opakuji, nešlo o žádné snění o svazku s ODS," nabírá opět na hlase předseda lidovců.

Zároveň tvrdí, že stejně tak jako o spolupráci s ODS se hypoteticky bavili o jiných variantách, například bloku několika stran proti hnutí ANO. "Nelze přece vyloučit možnost, že tady vznikne jeden blok, sestavený z ODS, STAN, TOP a KDU-ČSL, který by určitě přesáhl 20 procent. Ale upozorňuji, že jsme i toto probírali jako jednu z možností, které jsou teoreticky možné," říká Bělobrádek.

Neuznáváme bezohledný, neoliberální přístup ODS

Osobně prý preferuje zcela jednoznačně samostatnou KDU-ČSL a maximální úsilí o to, aby sama strana bojovala o co největší přízeň voličů. Všechny jiné varianty mají podle něj své plusy, ale také minusy.

"Když by vznikl vzpomínaný blok, tak část voličů by tento blok nevolila, protože by jim vadil Jiří Čunek, jiné části voličů zase Miroslav Kalousek a další zase někdo jiný. A to přesto, že by tito politici třeba ani nekandidovali," prohlašuje Bělobrádek.

A pokud jde o KDU-ČSL a ODS? "My rozhodně neuznáváme bezohledný, neoliberální přístup bez jakékoliv sociální citlivosti, my prosazujeme sociálně tržní ekonomiku. Na druhé straně je ODS konzervativní strana stejně jako my, byť je v ní i část liberálů. Ale když se podíváme na hlasování ve sněmovně, tak jsme si s ODS nejblíž," podotýká předseda KDU-ČSL.

Na pravici musí být silné uskupení, míní Kupka z ODS

Reakce politiků ODS na spekulace ohledně blízkosti s KDU-ČSL jsou vůči lidovcům vstřícné - což ale neznamená, že by ODS nějak usilovala o vytvoření dvojbloku s KDU-ČSL.

U občanských demokratů nyní především převládá sebevědomí z vlastní síly, podpořené poměrně slušným úspěchem v komunálních a senátních volbách. Za vedoucím hnutím ANO ale ODS pořád silně zaostává, takže vůbec není vyloučeno, že před volbami do sněmovny, které by měly být v roce 2021, bude ODS hledat spojence na pravici.

"V okamžiku, kdy máme v řadě témat velmi blízko ke KDU-ČSL, tak spolupráce s ní je namístě. To, jakou bude mít podobu, nechci předjímat, na to je opravdu brzy," reaguje místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka. Přitom mluví o levicovém bloku, který podle něj stále silnější tvoří ANO společně s ČSSD a KSČM. "Vzhledem k tomu musí vzniknout na pravé straně co nejsilnější uskupení, ale jakou bude mít podobu, je věcí budoucnosti," dodal Kupka.

Na otázku, o jaké "uskupení" by na pravici mělo jít, odpovídá, že nechce předjímat. "To je opravdu předčasné. Ale každopádně například ve sněmovně by mohlo jít o společná hlasování," míní.

Pro připomenutí: ODS má 25 poslanců a lidovci 10, což je stále nepoměr vůči ANO, které jich má 78. Pravici nemůžou příliš pomoci ani poslanci TOP 09, kterých je 7, a Starostů a nezávislých, ti drží šest křesel.

Chceme ve volbách do Evropského parlamentu kandidovat samostatně, budeme tak pro voliče víc čitelní, říká Bělobrádek