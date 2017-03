Bělobrádek: Chceme být druhá nebo první síla. Být až třetí mě nikdy nebavilo, já jsem chtěl vyhrát

před 38 minutami

Společná kandidatura KDU-ČSL se Starosty a nezávislými je na spadnutí. Záměr spojit v parlamentních volbách své síly posvětilo široké vedení obou stran. Zvrátit by ho mohly už jen celorepublikové sjezdy. Zdrženlivější k projektu dvojkoalice jsou lidovci. Hlavně moravské organizace pochybují o oboustranné výhodnosti takového spojení. Šéf strany Pavel Bělobrádek připouští, že na podrobnou vnitrostranickou diskusi nebyl čas. Desetiprocentní hranice, kterou by koalice potřebovala pro vstup do sněmovny, se neobává.

Praha - Hlasování celostátní konference KDU-ČSL o tom, jestli jít do voleb v koalici se Starosty, skončilo poměrně těsně. Pro bylo 39 delegátů, proti 31. Nečekal jste, že ten poměr bude více ve prospěch spojení?

Já jsem čekal, že bude ještě těsnější.

Takže jste se naopak obával, že delegáti koalici nakonec nepodpoří?

Ne, neobával. To je zcela legitimní, že i v předsednictvu bylo několik lidí, kteří toto spojenectví nepodporují, protože členská základna v některých krajích se s tím neztotožňuje. A v jiných krajích to naopak podporují, takže jsou na to různé názory.

Neměli jste tedy s kraji dopředu více probrat pro a proti takové spolupráce?

Pro stranu se základnou 25 tisíc členů to během tří měsíců není úplně snadné. Ale samozřejmě je to slabina celého projektu, že jsme neměli dost času tu věc pořádně prodiskutovat. V těch regionech, kam jsme přijeli a mohli dát na stůl negativa i pozitiva, tak tam byla ta situace jiná než v těch ostatních. Takže slabinou to logicky je, ale za to nemůžeme ani my, ani starostové. Prostě to je realita.

Definitivní verdikt koalici se Starosty dá až květnový celorepublikový sjezd lidovců. Budete se do té doby ještě snažit krajské buňky přesvědčit?

Sjezd už ale o tom rozhodovat nemusí. Celostátní konference má pravomoc tuto věc rozhodnout sama. Naší povinností je jezdit to vysvětlovat, říct argumenty, proč to má smysl. A rozptýlit obavy členů z některých kontroverzních kandidátů Starostů. Tam jsme dohodnutí, že ti kandidovat nebudou. To je potřeba s lidmi v regionech probrat.

Vaši straníci ale nemají obavy pouze z nevhodných kandidátů Starostů, ale také z desetiprocentní hranice, kterou jako koalice musíte pro vstup do parlamentu překonat…

Musíme dodat lidem odvahu. Protože podle propočtů je téměř vyloučené deseti procent nedosáhnout.

Přestože svolení sjezdu není nutné, respektovalo by vedení květnovou stopku od delegátů?

Pochopitelně.

Nemůžou tyto koaliční námluvy ohrozit i vaši pozici předsedy strany? Nemůže se v květnu objevit další uchazeč na předsedy právě z řad odpůrců spojení?

To jistě může, ale nevím proč. Já jsem zcela korektně nevystupoval ve prospěch ani neprospěch této varianty. Takže nevím, proč bych měl být označován za podporovatele tohoto projektu a být kvůli tomu z předsednického křesla sesazen. Poctivě jsem podal obě varianty a rozhodlo tajné hlasování.

Není to ale od vás alibismus? Neměl byste vy jako předseda naopak stát za jednou z těch variant?

Myslím, že férové je obě varianty jednoznačně popsat a to ostatní je otázkou tajné volby.

Stále nechcete říct, pro jakou z variant jste hlasoval?

Nechám si to pro sebe. Řeknu to jen, budu-li k tomu mít nějaký racionální důvod, který teď ale nevidím.

Zmínil jste právo veta, které by obě strany měly mít v otázce lidí na kandidátkách. Máte už teď v některém regionu problém s kandidátem Starostů a naopak oni problém s některým z vašich lidí?

Ano, a to vyřešíme. Určitě se domluvíme.

O kterých regionech je řeč?

Nechci o nich mluvit.

Vymínili jste si, že Starostové nebudou zpochybňovat tradiční lidovecká témata v oblasti rodiny a manželství. Byl velký boj tuto záruku od Starostů dostat?

Nebyl.

Jakou formální podobu tento závazek ze strany Starostů bude mít? Bude to jeden z odstavců koaliční smlouvy, kterou jejich zástupci stvrdí podpisem?

Starostové si zakládají na tom, že jejich slovo a podaná ruka platí. Takže ta formální stránka je druhořadá. Je možné, že to bude ošetřené v koaliční smlouvě. Když navrhujeme koaliční kandidáty do Senátu, tak je tato podmínka zcela běžná. My si věříme a slušní lidé, když si podají ruku, tak to platí.

Kdy má být koaliční dohoda definitivně podepsaná?

To není stanoveno, ještě se o tom poradíme.

Koalice Starostů a lidovců bývá označovaná jako třetí síla na politickém poli. Co chcete voličům nabídnout navíc oproti stávající politické situaci?

My chceme být první nebo druhá síla. Být až třetí mě nikdy nebavilo, já jsem vždycky chtěl vyhrát. Voliči Andreje Babiše byli určitě nespokojeni s tehdejšími stranami a dali jim to jasně najevo. Zároveň to byl protest proti tomu, jakým způsobem politika probíhala. Je dobře, že do toho voliči řízli. Ale je potřeba, aby ta destrukce nepokračovala.

Co chcete přinést místo destrukce?

My chceme nabídnout slušnou, férovou, prozápadní, proevropskou politiku, která bude vycházet ze středopravicového zaměření a tradičních hodnot.

Voliče kterých stran máte podle vás největší šanci přetáhnout na svou stranu?

My bychom chtěli získat všechny lidi dobré vůle. Kteří chtějí tady něco tradičního a standardního, co ale zároveň není prolezlé a splňuje znaky nové energie.

Koalice KDU - STAN znaky nové energie splňuje?

Já, Marian Jurečka, Petr Gazdík i Vít Rakušan jsme všichni v rozmezí pěti let kolem čtyřicítky. Jsme lidé, kteří chodili do práce. Kteří mají rodiny a nějakou kariéru, mají osobní zkušenost. Nejsou za námi skandály. A to je to, po čem spousta lidí touží. Není to dokonalé, ale dáváme jim určitou jistotu, že se naše země bude vyvíjet řádným směrem.

Jak hnutí ANO, tak ČSSD i lidovci se stále ostřeji navzájem vymezujete a kritizujete. Zároveň ale budete ještě půl roku společně u moci. Jak se vám do voleb bude společně vládnout a fungovat?

Tak, jak se vládne stranám před volbami. Naplno začala předvolební kampaň. Méně zákonů bude procházet vládou. To je zcela standardní všude v demokratickém světě a tady to nebude jiné. Budeme se snažit dokončit, co je třeba.

autor: Veronika Neprašová