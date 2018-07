Babišovo desatero. Premiér chystá pro vládu etický kodex, po ministrech chce bezúhonnost

Sám Babiš je přitom trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace.

Praha - Premiér Andrej Babiš vytvořil pro ministry ve své vládě etický kodex, podle něhož by se měli chovat. To, že podobný dokument vznikne, přislíbil na jednání Rady vlády pro koordinaci s korupcí, ve které jsou i zástupci neziskového sektoru. Cílem kodexu je podle premiéra zdůraznit zvýšenou politickou odpovědnost členů vlády.

"Má to být jakési desatero pravidel řádného chování členů vlády. Je to už napsané, akorát to ostatní ministři ještě neviděli," řekl Aktuálně.cz Babiš. Dokument ještě musí schválit vláda, hlasovat by se o něm mělo na konci srpna.

Babiš se při tvorbě kodexu inspiroval v zahraničí. Kromě zásad hájení veřejného zájmu v něm budou i body o respektu k právu veřejnosti na informace, nestrannosti státní služby nebo součinnosti s Poslaneckou sněmovnou. Vyžaduje ale také zásady bezúhonnosti a dodržování právního řádu.

Sám Babiš je přitom trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo kvůli podezření z neoprávněného čerpání padesátimilionové dotace. "Jde o to, co je to zásada bezúhonnosti. Možná má pan premiér na mysli presumpci neviny. Pod tím termínem si jde představit úplně cokoliv," říká právník Marek Zelenka z občanského sdružení Oživení.

Neziskové organizace vytvoření etického kodexu vítají. Mezi oblastmi, které Babiš Aktuálně.cz představil, jim však některé chybí. "V etických kodexech v zahraničí je pak hodně kladen důraz na důsledné praktické řešení střetu zájmů, což je téma velmi aktuální i u nás, a proto by bylo dobré se v tomto například novozélandským etickým kodexem inspirovat," říká vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Střet zájmů

Babiš s postřehem nevládních organizací, že by kodex měl myslet i na střet zájmů, souhlasí. "Neziskovky by měly také řešit svůj střet zájmů a zveřejňovat, jak se financují. Pokud mají být nezávislé, neměly by dostávat peníze od státu," dodává.

Právě na Babišův střet zájmů jeho odpůrci často upozorňují. Premiér prostřednictvím svěřenského fondu vlastní holding Agrofert, který mimo jiné získává miliony z evropských dotací a podniká v zemědělství či potravinářském a chemickém průmyslu. Spadá pod něj i vydavatelství MAFRA, které vydává deníky MF Dnes nebo Lidové noviny.

Pokud by dokument skutečně řešil i střet zájmů, dotýkal by se tak hlavně Babiše. "Z etického kodexu by pan premiér věděl, co má dělat, když na pořad jednání přijde něco, co může ohrozit nestrannost jeho rozhodování," vysvětluje Zelenka.

Obecně má podle něj člověk ve střetu zájmů v ideálním případě tuto skutečnost oznámit zbývajícím členům a z místnosti odejít. Kolektivní orgán pak v jeho nepřítomnosti rozhoduje, zdali mu umožní se účastnit projednávání takového bodu, případně jestli mu umožní i hlasovat.

Sám Zelenka však uznává, že takové řešení nemusí být vždy praktické. "Minimálně by ale v zápise o jednání mělo být zaznamenáno, že si daný člověk střet zájmů uvědomil, oznámil ho ostatním a nějak s tím naložil," dodává.

Související video: Premiér Babiš v čele Rady pro boj s korupcí? Sám musí zvážit vhodnost tohoto postupu, říká Zeman