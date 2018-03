Babiš zvažuje, že osloví ODS s vládní nabídkou. Musím se poradit s kolegy, nerozhoduji sám, dodal

před 1 hodinou

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že opět osloví ODS s nabídkou jednání o programu a účasti ve vládě. Chce se o tom ale ještě poradit s kolegy v ANO. Vyjednávání o budoucím kabinetu, které ANO vede s SPD a KSČM, se podle něj nyní zrychluje. O důvěru vládě chce sněmovnu požádat až s vyjednanou podporou. Babiš to v neděli řekl v České televizi.

"Přemýšlím o tom, musím se poradit s kolegy, já nejsem sám, který rozhoduje," řekl Babiš o možné nabídce pro ODS. "Měla by to být nabídka o programu a účasti ve vládě," uvedl také. ANO by mohlo mít ve sněmovně s ODS většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

Podle předsedy ODS Petra Fialy by si měl Babiš přestat dělat z voličů legraci. "Nevím, o čem Andrej Babiš přemýšlí, ale vidím, co opravdu dělá - ve všech důležitých hlasováních se jeho vláda opírá o SPD a KSČM a společně potápí naše návrhy na nižší daně, méně byrokracie atd.," reagoval předseda ODS na twitteru.

A.Babiš možná umí dělat titulky, ale zatím nepředvedl, že umí dělat vládu.

Jeho řečnické triky nestojí za komentář.Prozatím bych ocenil, kdyby alespoň mluvil pravdu. Nikdy jsem ho nepochválil za zahr.politiku. Jen jsem přivítal, že se ji začal věnovat. Ocením až reálné výsledky. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 11, 2018

Fiala následně také upozornil na nepřesnosti vyřčené Andrejem Babišem. Současně znovu zopakoval, že jej zajímají činy, nikoliv sliby. "A.Babiš možná umí dělat titulky, ale zatím nepředvedl, že umí dělat vládu. Jeho řečnické triky nestojí za komentář.Prozatím bych ocenil, kdyby alespoň mluvil pravdu. Nikdy jsem ho nepochválil za zahr.politiku. Jen jsem přivítal, že se ji začal věnovat. Ocením až reálné výsledky," stojí v jeho twitterovém příspěvku.

"My jsme k jednání vždy připraveni, ale slyšeli jsme to přes média tolikrát, že je těžké jeho slovům věřit," uvedla na twitteru také první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

Babiš v neděli zároveň řekl, že pokračují vyjednávání o podpoře pro vládu od SPD a KSČM. "Vyjednáváme a chceme to urychlit," podotkl. Připomněl, že také pracují expertní týmy ANO a ČSSD, které probírají 11 tematických okruhů předložených sociálními demokraty.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zmínil, že z pomalého posunu vyjednávání o vládě je nepatrně nervózní. Babiš zopakoval, že dohodu o kabinetu by chtěl mít určitě v červnu, o kterém hovořil Zeman. "Až budu mít jistotu, že to zvládneme," odpověděl Babiš na otázku, kdy předstoupí před sněmovnu se žádostí o důvěru.

ANO v polovině ledna neuspělo ve sněmovně se žádostí o důvěru pro svou menšinovou jednobarevnou vládu, kabinet podal demisi a Zeman následně Babiše pověřil novým jednáním o vládě. Prezident opakovaně prohlásil, že Babiše jmenuje premiérem i podruhé.