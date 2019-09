Babiš trvá na tom, že s Jourovou uspěl. Změnili jsme strategii, prohlásil

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne odešel z jednání sněmovny mezi novináře, aby všechny ujistil, že je velmi spokojený se zvolením Věry Jourové místopředsedkyní Evropské komise, která bude dohlížet na demokracii v EU. "My jsme dostali to nejdůležitější! Hlídání právního státu a demokracie! Co byste chtěli víc?" tvrdil Babiš novinářům.

Ani po opakovaných novinářských dotazech nezměnil premiér Andrej Babiš nic na svém názoru, že "umístění" Věry Jourové v Evropské komisi dopadlo pro Česko velmi dobře. "Usilovali jsme o post místopředsedkyně pro paní Jourovou, což bylo velmi obtížné z důvodu, že region V4 už měl a má místopředsedu Maroše Šefčoviče," tvrdil Babiš s tím, že původně měly mít země Visegrádu ve vedení komise právě pouze slovenského diplomata Šefčoviče. "O to větší mám radost, že z osmi viceprezidentů komise má náš region dvě pozice," dodal, než začal odpovídat na otázky novinářů.

Skutečně jste spokojený? Mnozí opoziční politici tvrdí, že čekali více…

Mně bylo jasné, že když získáme prestižní post místopředsedkyně, tak budeme kritizovaní. Kdybychom ale měli nějaké portfolio, tak bychom zase byli kritizovaní, že nemáme post místopředsedy. Také mě baví, že i v rámci stejných stran někteří přidělený post paní Jourové podporují a jiní kritizují (například europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer post pro Jourovou chválí, pozn. red.).

Je to hlavně vyznamenání pro Českou republiku. Je to velká důvěra, kterou dostala naše země. Naše snaha byla naplněna, my jsme usilovali o post místopředsedkyně. Nebylo možné usilovat o tento post a zároveň o nějaké ekonomické portfolio. To by zkrátka nefungovalo. Jsem velmi spokojený.

“My máme nějaké problémy s právním státem?” ptal se před chvílí ve sněmovně premiér Babiš. Trvá na tom, ze s Věrou Jourovou jednoznačně uspěl. “My jsme dostali to nejdůležitější - hlídání právního státu a demokracie,” tvrdí. pic.twitter.com/ULnIbNDL8p — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 10, 2019

Co říkáte na námitky, že se Česko může dostat do sporu se svými sousedními zeměmi, protože Věra Jourová se bude vyjadřovat k poměrům v Maďarsku či Polsku?

Někteří to můžou komentovat tak, že to bude klín do zemí V4, což není pravda. Já to můžu komentovat tak, že Věru Jourovou objevil Babiš a Morawiecki a Orbán (polský a maďarský premiér, pozn. red.) jsou moji kámoši. Je ale nesmysl, že by nám šla na ruku. Takové komentáře jsou zbytečné. Myslím, že hrajeme v Evropě významnou roli.

Nicméně opoziční poslanci považují portfolio pro paní Jourovou za slabé.

Tak ještě jednou. My jsme neusilovali o portfolio. My jsme usilovali o místopředsedu. Toho jsme dosáhli. Jestliže je 28 členských zemí a osm místopředsedů a jeden je z České republiky, tak je to velké uznání. A pokud nám Evropa věří, že česká komisařka bude hlídat dodržování demokratických principů a právní stát, tak je to vyznamenání. Já jsem přivedl paní Jourovou jako druhou do hnutí a historicky je spjata s mou osobou, a jestliže někteří kritici tvrdili, že ji to poškodí, tak opak je pravdou.

Co pro vás bylo důležitější? Mít místopředsedkyni, nebo výběr portfolia?

To se měnilo v čase. Nejdříve byla debata o portfoliu. Následně jsme změnili strategii, protože na Evropské radě vznikla dohoda o některých místech z jiných zemí. Naším cílem proto bylo získat post místopředsedkyně. Pokud bychom nezískali post místopředsedkyně, ale měli portfolio, tak mě budete zkoušet, proč nemáme místopředsedu.

Jak silná bude podle vás pozice paní Jourové?

Místopředsedové mají velký vliv, navíc jsou nejbližší spolupracovníci paní předsedkyně.

Nedoufal jste přece jen v koutku duše, že paní Jourová bude mít silnější portfolio?

My jsme dostali to nejdůležitější! Hlídání právního státu a demokracie! Co byste chtěli víc? Tady někdo křičí na náměstí, že je ohrožena demokracie. Ale Brusel nám řekl: Ne, Češi, vy dostanete to portfolio a budete hlídat demokracii a právní stát v celé Evropě. To je vyznamenání!

Nebude muset hlídat i Andreje Babiše a demokracii v Česku?

Tady hlídáme demokracii všichni. Milion chvilek pro demokracii, Bakala press. Máte pocit, že my máme nějaké problémy s právním státem? Nemáme žádné problémy. Máme? Myslím, že ne.