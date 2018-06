Babiš si mě vzal stranou, než oznámil jména ministrů. Tak jsme se dohodli, říká nový ministr obrany

Prezident druhou vládu Andreje Babiše jmenuje ve středu. Karlu Šlechtovou v čele resortu obrany nahradí Lubomír Metnar, dosavadní ministr vnitra. Ten by na postu chtěl především zlepšit systém armádních zakázek. "Musí být transparentní a efektivní," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy jste se dozvěděl, že máte být ministrem obrany?

V pátek chvíli před oznámením jmen si mě pan premiér vzal stranou. Sedli jsme si na Úřadu vlády a probrali jsme to. Řekl jsem panu premiérovi svůj názor a nakonec jsme se domluvili, že nominaci přijmu.

Co jste s panem premiérem probírali? Měl jste nějaké podmínky, abyste místo přijal?

Na schůzce jsme probírali veřejné zakázky na obraně, počet vojáků v armádě a jeho navyšování. A probrali jsme i plnění závazků k NATO. Řekl jsem panu premiérovi, že to není jednoduchý resort a že mám před ním velký respekt. Na druhou stranu je to výzva, kterou jsem se rozhodl přijmout.

Jak se díváte na zahraniční mise a závazky České republiky k NATO? Komunistická strana, která má vznik vlády podpořit, k nim má třeba značné výhrady, a to hlavně k vyslání vojáků do Pobaltí.

Co se týče problematiky misí, musíme plnit své závazky vůči NATO. A s otázkou smysluplnosti misí nejsem až tak detailně obeznámen, to nebyl můj resort. Samozřejmě jsem zastáncem členství v NATO a plnění závazků vůči němu.

Mluvil jste o navyšování počtu vojáků a o řešení armádních zakázek. Jak k těmto dvěma tématům budete přistupovat? Máte nějaký inovativní přístup?

Mou ambicí by bylo, aby bylo třicet tisíc vojáků z povolání. Podpora programu dobrovolného vojenského výcviku, která s tím úzce souvisí, a samozřejmě navyšování. Co se týče veřejných zakázek, ty musí být transparentní a efektivní. Hlavně se musí zrychlit, aby Česká republika byla schopná si ta zařízení pořídit a využívat je. Je to dlouhodobý problém, který tady přetrvává. Řešili ho předchůdci i stávající ministryně. Nevylučuji, že bych mohl jít cestou speciálního zákona. Momentálně je to ale z mé strany spekulace.

Paní ministryně Šlechtová se ke konci netajila tím, že měla napjatý vztah s generálem Berounem, šéfem Vojenského zpravodajství, které spadá pod ministerstvo obrany. Co s tímto budete dělat?

Pana Berouna znám ze zasedání Bezpečnostní rady státu a zatím nevím o tom, že by mezi námi mohly být nějaké animozity. Standardně jsem věkem schopen spolupracovat se všemi vedoucími pracovníky bezpečnostních složek, tak si myslím, že ani armáda nebude výjimkou.

Měl jste už nějaké schůzky ohledně ministerstva a toho, co se na něm bude dít?

Zatím jsem neměl tu možnost, jsou tady další věci, které dělám. Musím na předání připravit ministerstvo vnitra. Je to v poměrně rychlém čase, takže jsem ještě neměl příležitost nebo prostor si nějaké schůzky domlouvat.

Údajně si na ministerstvo obrany přivedete své lidi. Chystáte výměny některých náměstků?

Zatím bych v této oblasti nespekuloval, ale určitě bych si chtěl nejužší okruh lidí přivést. Tady bych chtěl nějakou dobu na vyhodnocení, abych viděl, jak ti lidé pracují, a podle toho bych se rozhodl.

Čeho by se případně týkal vámi zmíněný zákon o armádních zakázkách? Probíral jste ho už s někým?

Jde mi o to, aby do nich vnesl transparentní systém, který by měl kořeny v zákoně. Zatím jsem to s žádnými legislativci nekonzultoval. Krátce jsem se nad tím zamyslel, protože jsem si říkal, že jde o dlouhodobý problém. Je to ale z mé strany spekulace, možná nebude realizovatelná. Potřebuji na to více informací, delší dobu na vyhodnocení nebo možná najít jednodušší cestu než legislativu.

Paní ministryně Šlechtová v pátek v souvislosti se svým odchodem prohlásila, že "zbrojaři vyhráli". Máte pocit, že máte na ministerstvu obrany nějaké lobbistické skupiny?

Já nevím, kam tento výrok směřoval a z jakých informací paní ministryně čerpá. Doufám, že ne. Já žádné lobbistické vlivy nebo klientelismus v žádném případě trpět nebudu.