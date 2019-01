Babiš se ve sporu o Huawei postavil za BIS, od kybernetického úřadu chce důkazy

Bezpečnostní informační služba (BIS) podle premiéra Andreje Babiše nepochybila v postupu vůči čínské firmě Huawei. Babiš to řekl v reakci na výroky prezidenta Miloše Zemana, že Čína kvůli varováním českých úřadů chystá odvetná opatření, jež by mohla postihnout i velké české firmy.

"BIS se chovala v tomto směru standardně," prohlásil Babiš na tiskové konferenci po pátečním jednání vlády. Zopakoval však svoje výtky vůči Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který v prosinci varoval před používáním technologií Huawei ve veřejné správě.

Úřad podle něj nepředložil pro svá tvrzení žádné důkazy. "NÚKIB teď musí hrát aktivní roli, nejen vydat nějaké varování a říct, že už se ho to netýká," dodal premiér. Zdůraznil, že BIS a NÚKIB nepostupovaly společně.

Samotný NÚKIB se k výtkám prezidenta a premiéra odmítl vyjádřit. "Jako striktně apolitickému úřadu nám komentování politických výroků nepřísluší. Naším posláním je ochrana kybernetické bezpečnosti České republiky. S tím souvisí i naše povinnost včasného varování, máme-li relevantní informace, že je česká kybernetická bezpečnost ohrožena," uvedl ve svém prohlášení.

Zeman ve čtvrtečním rozhovoru na TV Barrandov řekl, že BIS a NÚKIB svým varováním před Huawei vážně ohrozily pozici a ekonomické zájmy Česka v Číně. Konkrétně jmenoval i mladoboleslavskou automobilku Škoda Auto.

"Plánujeme další dlouhodobý rozvoj na čínském trhu. Budeme i nadále pokračovat v investicích v Číně a čínským zákazníkům nabízet prvotřídní produkty a služby. Prosíme o pochopení, ale tuto záležitost nebudeme blíže komentovat," řekl Aktuálně.cz mluvčí podniku Tomáš Kotera. Zdůraznil, že automobilka v loňském roce dosáhla v Číně historicky nejlepšího výsledku, když tamním zákazníkům dodala téměř 350 tisíc vozů.

Zeman: Chybí důkazy

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, v dokumentu týkajícím se roku 2013 ale psala o potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl firem Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu.

Podle Zemana chybí proti Huawei důkazy a byly poškozeny zájmy českých firem v Číně i chystané investice do digitálních technologií v Česku. Prezident tvrdí, že mají takové informace i někteří členové vlády.

Babiš ale popřel, že by ministři o nějaké chystané čínské odvetě slyšeli. "Nemáme informaci, že by čínská strana chtěla přikročit k nějakým sankcím nebo odvetným opatřením," uvedl Babiš.

Někteří ministři však před jednáním vlády vyslovili názor, že odvetné kroky Číny nelze vyloučit. "Každé opatření, které se dotýká kterékoli firmy, nemusí to být čínská, může mít odvetná opatření. S tím se musí počítat. Je možné, že to tyto dopady bude mít," řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Richard Brabec (ANO) ekonomické dopady rovněž nevyloučil. "Kdyby to mělo nějakou soudní dohru a Česká republika by neuspěla třeba v nějaké mezinárodní arbitráži, tak by to nepochybně mělo nějaké dopady, takže nelze to vyloučit," řekl Brabec.

Prezident Miloš Zeman hovořil v TV Barrandov o kauze Huawei: