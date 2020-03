Babiš nazval poslankyni Kovářovou bestií, STAN po něm žádá omluvu

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan bude v úvodu úterní schůze sněmovny žádat premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se omluvil poslankyni STAN Věře Kovářové za to, že ji označil za bestii. Babišova slova zachytila kamera České televize, když se minulé pondělí kabinet společně přesouval autobusem na zámek do Lán na oběd s prezidentem Milošem Zemanem.

"Tady ta bestie, co mě tam odchytila, ty školy a školky, no a já nevím, kde to vzala," řekl Andrej Babiš (ANO) na záznamu ČT, kde mluví s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) | Foto: Václav Vašků

Kovářová před odjezdem kabinetu do Lán asi deset minut rozmlouvala s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Předala mu seznam obcí, které potřebují peníze na rozšíření kapacity mateřských a základních škol.

"Tady ta bestie, co mě tam odchytila, ty školy a školky, no a já nevím, kde to vzala," řekl Babiš poté na záznamu, kde mluví s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Ta jeho slova korigovala: "Ta hodná paní…"

Rakušan řekl, že s Babišem měl na středu domluvenou schůzku k souboru legislativních návrhů, které vypracovali Starostové v rámci svého balíčku pro jednoduchý stát. Kabinet na posledních dvou schůzích ke všem předlohám zaujal negativní stanovisko. "Ale nevím, jestli se schůzka uskuteční, premiéra vyzvu k omluvě," řekl.

"Domnívám se, že toto snad vadí i lidem, kteří Andreje Babiše podporují, že se chová jako hulvát, neslušně a nemá žádnou úctu k ženě a poslankyni parlamentu. Místo, aby ocenil, že odvedla velký kus práce za vládu, místo toho ji nazývá těmito slovy," uvedl Rakušan. Premiér by se podle něj neměl omluvit jen na plénu, ale za Kovářovou přijít také osobně.

Europoslancům se Babiš omluvil

Není to přitom v posledních dnech poprvé, co se Babiš ostrými slovy opřel do opozičních politiků. Europoslance Mikuláše Peksu (Piráti) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) označil za vlastizrádce, protože v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Podle premiéra tak oba postupují proti české vládě.

Za svá slova se ale v úterý omluvil. "Omlouvám se za to. Byla to nadsázka," napsal na Twitter. Hned v dalším příspěvku ale europoslance opět zkritizoval. "Tito lidi dělají v Bruselu jen Antibabiš politiku a organizují podobné akce a mise, jen aby se zviditelnili a poškodili mě, a to i přesto, že tím vlastně poškozují naši zemi. Ale říkat jsem to asi neměl," uvedl.

V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci @TomZdechovsky a @vonpecka vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2020

Zdechovský ani Peksa tak jeho omluvu příliš kladně nepřijali. "Měl byste se distancovat od lidi, co nám začali psát, že nás zabiji. Podle mě o jejich podporu demokratický politik nestojí," odpověděl Babišovi na Twitteru Zdechovský, který už předtím řekl, že se proti premiérovým slovům plánuje bránit právní cestou.

"Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné," uvedl Peksa.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová navíc v úterý Babiše vyzvala k omluvě předsedkyni rozpočtového výboru Evropského parlamentu Monice Hohlmeierové, kterou označil za pomatenou.