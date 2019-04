Prezident přijal Babiše na Hradě. Řeší, kdo nahradí končící ministry Ťoka a Novákovou

před 34 minutami

Video: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) přijel za prezidentem Milošem Zemanem na Pražský hrad. Řeší personální změny ve vládě. V souvislosti s odchodem Dana Ťoka z ministerstva dopravy se mluví o dvou mužích, kteří by ho mohli vystřídat - právník Vladimír Kremlík nebo stavař Tomáš Krones. Podle informací Aktuálně.cz však není pravděpodobné, že by do resortu nastoupil právě Krones. Odchod ve středu oznámila i ministryně průmyslu Marta Nováková, kterou by měl podle Hospodářských novin nahradit předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Jedním ze zmiňovaných adeptů na post ministra dopravy je ředitel stavební společnosti Colas CZ Tomáš Krones. Jeho účast ve vládě však není dle informací Aktuálně.cz pravděpodobná. "Nebudu to komentovat," reagoval ve středu dopoledne na dotazy redakce ohledně jeho možného nástupu do vedení resortu. Pravděpodobnějším náhradníkem Dana Ťoka se tak v současnosti jeví právník Vladimír Kremlík. "Je jednou z možností, docela vážnou možností," měl říct Lidovým novinám zdroj blízký vedení vlády. Kremlík zastává pozici náměstka pro Právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde zpracovává koncepci v oblasti právních služeb a hospodaření s majetkem státu. Jeho jméno by v případě nástupu na ministerstvo nebylo s politikou spojováno poprvé. Kremlík měl blízký vztah k sociálním demokratům. Setkal se například s Milošem Zemanem, když působil v sekretariátu ministra zdravotnictví Ivana Davida. Následně působil jako zástupce ředitele odboru poradců premiéra Vladimíra Špidly. Kremlík byl také členem Mladých sociálních demokratů. Zkušenosti už má i s ministerstvem dopravy. V roce 2007 vedl správní úsek resortu za tehdejšího ministra Aleše Řebíčka (ODS). Ten za svého ministrování podepsal jeden z kontroverzních dodatků ve smlouvě se společností Kapsch, jenž umožnil stavět mýtné brány na všech zpoplatněných komunikacích, které do konce roku 2017 obdržely stavební povolení. Od začátku tisíciletí se Kremlíkovo jméno objevuje v dozorčích nebo správních radách různých státních firem, mezi nimi jsou například České aerolinie, ČD Cargo nebo Letiště Praha. Náhrada za Novákovou: Karel Havlíček Ministerstvo dopravy není jediný resort, který projde personální obměnou. Odchod ohlásila ve středu ministryně Marta Nováková, kterou má podle informací Hospodářských novin vystřídat předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Ten to však prozatím odmítl komentovat. Ministryně průmyslu a obchodu Nováková končí, ve funkci nevydržela ani rok číst článek Havlíček je také místopředsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a děkanem Vysoké školy finanční a správní. V roce 2019 opustil manažerské a vlastnické posty ve společnosti SINDAT, kde dlouhodobě figuroval jako jednatel a generální ředitel.