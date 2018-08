Babiš cupoval neziskovky, argumentoval ale chybnými čísly. To je jedno, musí se stavět byty, hájí se

Premiér Andrej Babiš, silně nespokojený s počtem postavených bytů, se pustil emotivně do projektu, který pomáhá lidem se sociálním bydlením. | Foto: Ludvík Hradilek

Když premiér Andrej Babiš minulý týden ostře kritizoval na tiskové konferenci po zasedání vlády státní výdaje na některé neziskové organizace, uvedl jako příklad peníze, které byly vynaloženy na práci s lidmi v obtížné sociální situaci. Babiš tvrdil, že peníze jdou na zbytečně velké množství seminářů a zahraničních cest a jinak nemají žádný užitek. O počtu seminářů i cest do zahraničí ale informoval veřejnost nepravdivě. Pokud jde o použité peníze, podle odborníků pomáhají konkrétním lidem.

Praha - Premiér Andrej Babiš se v poslední době intenzivně věnuje tématu neziskovek. Z jeho slov je patrné, že se mu práce některých organizací nelíbí a peníze pro ně považuje za špatně využité. V tomto duchu hovořil také minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády, na které emotivně kritizoval výdaje na koncepci sociálního bydlení v podání ministerstva práce a sociálních věcí.

"Na tuto koncepci zrealizovali 42 zahraničních služebních cest a 265 seminářů. A víte, kolik nás to stálo? 400 milionů korun. Já se ptám, proč to děláme? Stále něco zkoumáme, ale byty nejsou," rozčiloval se Babiš s tím, že na samotné postavení bytů šlo jen 216 milionů korun. "Já nevím, jestli takovou koncepci potřebujeme. Toto je příklad, kdy se zajímáme o takzvané neziskovky," podotkl.

Když se redakce Aktuálně.cz zajímala o premiérem zmiňovaný projekt, narazila ale na jiná čísla i fakta "Neuskutečnilo se 265 seminářů, celkově jich prozatím bylo dvanáct. 265 bylo účastníků," sdělil Jan Nechvátal, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle něj není ani pravdivá informace premiéra o 42 zahraničních služebních cestách. I tady šlo o počet účastníků, což navíc nebyli zdaleka jen členové neziskových organizací, ale také zástupci obcí a státu, kteří jezdí sbírat nutné zkušenosti do zahraničí. Například do Holandska, kde mají s pomocí lidem v těžké sociální situaci velké zkušenosti.

"Díky systémovému projektu Podpora sociálního bydlení doposud využilo služeb více než 1966 osob a obce se zavázaly do pilotních systémů sociálního bydlení poskytnout a ubytovat lidi nejméně ve 467 bytech," upřesnil mluvčí Nechvátal.

Proti premiérovi se postavil také předseda ČSSD a zároveň ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček. "Není pravda, že se za 400 milionů udělaly semináře nebo že by někdo někde jezdil po světě. Drtivá většina peněz šla opravdu do terénu na podporu sociálních pracovníků, kteří řeší s lidmi v obtížné situaci důležitá životní témata, aby se nedostávali například do dluhových pastí," sdělil Hamáček.

Premiér po upozornění Aktuálně.cz, že uvedl nepravdivá čísla, připustil, že se mýlil. "To je ale jedno. Podstata je, že za 400 milionů nevypadl ani jeden byt, jenom cesty, semináře a nějaké projekty. Bez toho, aniž by se stavěly byty," uvedl.

Ať si to platí obce, stát musí stavět byty

Z rozhovoru s Babišem vyplývá, co jeho tiskové konferenci předcházelo. Než přišel před novináře, měl za sebou emotivní, hodinu a půl trvající debatu na vládě. Byl podle svých slov rozčilený kvůli tomu, že se státu příliš nedaří pomoci lidem k dostupnému bydlení. V ten moment mu "přišel do rány" zmiňovaný projekt na pomoc lidem v obtížné sociální situaci, který si vzal na následnou tiskovou konferenci.

"Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová mu přitom na jednání vlády vysvětlovala, na co byly peníze použity, a že byly využity efektivně," upozorňuje šéf ČSSD Hamáček.

Andrej Babiš je ale nadále přesvědčený, že celý systém pomoci lidem je špatný a měl by fungovat jinak. "Objel jsem řadu míst, vím přesně, kde je jaká situace. I kdyby sociální pomoc lidem měla smysl, tak nechápu, proč ji má platit stát a proč se na ní mají podílet neziskové organizace. Ať tuto práci dělá Správa sociálního zabezpečení, která na to má mraky zaměstnanců, a ať si neziskové organizace platí obce. My musíme hlavně stavět byty," sdělil Aktuálně.cz Babiš.

Náměstek brněnského primátora Matěj Hollan, který se na projektu podílí, mu ale oponuje. "Je vidět, že se v tématu sociálního bydlení absolutně neorientuje. Pokud chce pan Babiš stavět byty, ať je staví, ale je potřeba také pomoci lidem v nouzi, což se právě děje v rámci těchto projektů," říká Hollan. Brno patří k patnácti městům, kterých se Babišem kritizovaný projekt týká. "Samotné stavění bytů je hezká a nutná věc, ale bez sociální podpory nevede k výsledkům," podotkl.

Jeho slova potvrzuje i sociální pracovník z neziskové organizace IQ Roma servis Jan Milota, který se v moravské metropoli pohybuje přímo v terénu a je velmi často v kontaktu s lidmi v nelehké životní situaci. "Tento projekt ministerstva práce a sociálních věcí je hrozně důležitý. Pomáháme lidem se vším možným, od nabídky bydlení, přes nastěhování až třeba pro pomoc s jednáním s úřady," tvrdí Milota s tím, že takto zatím pomohli s bydlením 48 rodinám.

"Pokud lidem takto pomůžeme, bydlení má potom obrovský vliv například na schopnost lidí najít si zaměstnání nebo se věnovat vzdělávání dětí," dodal Milota.

