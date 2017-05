Babiš: Chovanec vyhrožoval našim ministrům. S novinářem jsem mluvil zdrženlivě, příkazy jsem nedával

před 1 hodinou

Podle Andreje Babiše jsou odposlechy prací ČSSD, která se ho snaží poškodit touto cílenou kampaní. "ČSSD vytváří atmosféru, že já ovlivňuji média. Já ale žádná neovlivňuji," řekl vicepremiér na setkání s novináři v Plzni. Šéf ANO přiznal, že se s redaktorem MF Dnes setkal, ale odmítl, že by ho nějak úkoloval. "Myslím, že kdo si to vyslechne, tak vidí, že z toho nic nevzniklo. Já jsem na to reagoval velice zdrženlivě, protože jsem z toho měl špatný pocit," argumentuje šéf hnutí ANO. Nahrávky údajně pořídila agentura z Plzně, která má vazby na ministra Chovance.

Aktuálně.cz: Co říkáte na to, že premiér požádal prezidenta, aby odvolal vás?

Andrej Babiš: Pan premiér mě překvapuje každý den. On mění své stanovisko snad počtvrté. Jeho důvody a argumenty na mé odvolání zásadně odmítám. Je to cílená kampaň. Je směšné mi vyčítat nějaké daňové úniky. Žádné nemám. Jsem jediný politik, který ukázal 20 let daňových přiznání. Vyzval jsem pana premiéra, aby on a pan Chovanec ukázali, odkud mají peníze na své nemovitosti. Je to organizovaná akce a stojí za tím ČSSD.

Vytváří atmosféru, že já ovlivňuji média. Já ale žádná neovlivňuji. Ta akce s tím odposlechem byla provokace toho novináře. Něco mi tam podsouval a já to kopal od sebe. Ten rozhovor mi byl nepříjemný.

Dneska už vím, že to byla provokace. Myslím, že kdo si to vyslechne, vidí, že z toho nic nevzniklo. Já jsem na to reagoval velice zdrženlivě, protože jsem z toho měl špatný pocit. Považuji to za skandální. Tyto metody, které se používaly za komunismu, jsou používány na mě.



Hrozí podle vás vypovězení koaliční smlouvy?

Koaliční smlouva skončila dávno, když pan Chovanec zlikvidoval útvar pana Šlachty, aby se nevyšetřovala korupce. ČSSD je zkorumpovaná strana, podívejte se, co se děje na ministerstvu školství. Přítel pana premiéra pan Březina řídí rozdělování peněz do sportu. Paní Valachová je tam jen loutka. Je skandální, že my sedíme ve vládě se stranou, která loupí.

Jaké budou další kroky hnutí ANO?

Další kroky jsou, že máme setkání s občany v Plzni a hnutí ANO počká, jestli pan premiér zase nezmění názor. Pokud podal moje odvolání, tak je na tahu pan prezident.

Z nahrávek vyplývá, že jste po redaktorovi Přibilovi posílal informace z politického prostředí do MF Dnes panu Nachtigallovi. Předával jste informace?

Já jsem nic nepředával. Je to politická provokace. Já jsem mluvil velice zdrženlivě. Nedával jsem žádné příkazy, aby někdo něco zveřejňoval. Nahrávky se dají různě kombinovat a stříhat.

Já jsem překvapen, že vám nevadí, že jsem sledován a odposloucháván. Můžou se čtenáři Mafry podívat, jak to tam funguje, co tam píšou a kolik negativních článků vyšlo o mně. U vás v Economii se například měnil rozhovor s panem Jančurou.



Tušíte, od koho pochází ty nahrávky?

Já na to nemám důkazy, ale údajně agentura z Plzně, která má nějakou spolupráci s ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace, pozn. red.), který je pod panem Chovancem. Je to řízeno panem Chovancem, který vyhrožoval naším ministrům, že nám ukážou, co vše bude následovat. Nepochybuji o tom, že zařídí nějaké moje trestní stíhání.