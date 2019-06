Audit řeší i Tomanův střet zájmů. Žádný rodinný byznys, věnuji se úřadu, hájí se

Do České republiky dorazil druhý předběžný audit Evropské komise, který se tentokrát týká zemědělských dotací. Zatímco v prvním auditu byl z členů vlády zmíněn jen premiér Babiš, tentokrát se v textu podle informací Hospodářských novin mluví také o ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a o jeho případném střetu zájmů. Toman sice dlouhodobě tvrdí, že v žádném střetu zájmů není, jeho rodina ale podniká v zemědělství a jedna z firem dosáhla na evropské dotace.

Když přicházel ministr zemědělství Miroslav Toman tento týden na jednání vlády a uslyšel dotaz na svůj možný střet zájmů kvůli evropským dotacím, jeho reakce byla velmi stručná a zcela suverénní. "Od začátku říkám, že žádný střet zájmů nemám a na tom trvám," prohlásil Toman a na další dotaz, zda tedy neovlivňoval přidělování dotací, jen třikrát zakroutil hlavou. "Absolutně ne, absolutně ne, absolutně ne," uvedl a odešel.

Druhá předběžná auditní zpráva Evropské komise, na kterou ve středu odpoledne upozornily Hospodářské noviny ale ukazuje, že skutečnost je přinejmenším složitější. Auditoři se totiž případnému Tomanovu střetu zájmů v dokumentu věnují. "Zprávu jsme obdrželi a tu stručně okomentujeme na krátkém brífinku," řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý, aniž by sdělil jakékoliv podrobnosti.

Agrotrade - otec majitel, bratr ředitel

Už loni v dubnu při úvahách o tom, že by se Toman mohl vrátit do křesla ministra, ve kterém seděl několik měsíců již v Rusnokově vládě na přelomu let 2013 a 2014, se ozývaly hlasy proti jeho nominaci. Mimo jiné s odkazem na to, že se může dostat do střetu zájmů vzhledem k rodinnému podnikání v zemědělství. Tomanův otec Miroslav je držitelem 80 procent akcií firmy Agrotrade. Ředitelem společnosti je navíc ministrův bratr Zděnek.

Když se redakce Aktuálně.cz před několika dny zeptala ministra Tomana na jejich rodinné podnikání, zdůraznil, že on se tímto podnikáním nijak nezabývá a nevěnuje mu ani jedinou minutu. "Nemám nic, žádný rodinný byznys, fakt ne. Věnuji se jen a jen práci na ministerstvu. Vstávám před pátou ráno a chodím domů v osm, v deset večer," tvrdil a odmítal, že by jakýmkoliv způsobem preferoval něco, co se týká podnikání jeho rodiny.

Podobně odmítal, že by se snažil zvýhodňovat velké firmy typu těch, které patří pod Agrofert. "Já se o tom nechci vůbec bavit. Ať si každý říká, co chce, mně je to jedno, protože to není pravda," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz, co říká hlasům, že zastupuje v zemědělství "velké hráče" na trhu. Podle svých slov se snaží vytvořit spravedlivé a férové podmínky pro každého. "Snažím se hrát rovinu. Vím, že ti malí to nemají jednoduché," podotkl.

Opozici by nepřekvapilo, kdyby Toman byl podle Bruselu ve střetu zájmů

Zatím není zřejmé, k jakému závěru auditoři Evropské komise došli. Z toho důvodu nechce zprávu příliš komentovat ani opozice. "Dokud nebudu mít audit k dispozici, nemůžu se k této věci vyjádřit. Obecně jsme na střet zájmů ministra Tomana upozorňovali už v minulosti. Jestli se to potvrdí, překvapená nebudu," řekla Aktuálně.cz poslankyně Veronika Vrecionová (ODS), která je místopředsedkyní zemědělského výboru.

Nepřekvapilo by to ani analytika pirátů Janusze Koniecznyho. Podle něj Toman už z podstaty své funkce ovlivňuje zemědělskou politiku, což se promítá i do podnikání jeho otce. "Ministerstvo zemědělství se navíc intenzivně snaží o to, aby některé finanční podpory, které doposud byly pouze pro malé a střední podniky, aby se nově otevřely pro velké podniky," řekl Konieczny.

Piráti zároveň upozornili na dotaci pro společnost Xaverov, která spadá pod Agrotrade. Státní zemědělský intervenční fond loni tuto smlouvu podepsal, ačkoliv již platilo finanční nařízení Evropské unie o střetu zájmů. Firma přesto obdržela dvoumilionovou dotaci v rámci programu na rozvoj venkova, což je podle pirátů v rozporu s novými pravidly.

Toman už v minulosti reagoval na stanovisko Evropské komise k možnému střetu zájmů a zaštiťoval se stanovisky českých úřadů. Loni v prosinci se objevila v zahraničním tisku analýza právníků komise, kteří poukazovali na možné problémy Babiše s udělováním zemědělských dotací.

"Andrej Babiš se z našeho pohledu ničeho nedopustil, máme na to právní analýzu Státního intervenčního fondu, což je certifikovaná instituce, kterou ani ministr nemá šanci nijak ovlivnit. Ani já nejsem ve střetu zájmu: firmu si řídí bratr a otec a já jdu svou cestou," řekl tehdy Toman.

Výborné vztahy se Zemanem i Babišem

Zmínka v předběžná auditní zpráva Evropské komise může pro Tomana být prvním vážným problémem za dobu, co sedí ve vládě premiéra Babiše. Na rozdíl od svého stranického kolegy, ministra kultury Antonína Staňka, má ale pozici velmi pevnou, a to hned ze tří důvodů.

Prvním důvodem je to, že v zemědělství se pohybuje celý život a s většinou důležitých aktérů má dobré vztahy. Druhým důvodem je jeho dlouholeté přátelství s prezidentem Milošem Zemanem, a třetím takřka bezproblémové vztahy s premiérem Babišem.

Sociální demokraté ho do vlády před rokem nominovali, i když pochybnosti o střetu zájmů Tomana provázely už tehdy. Potřebovali ale dát rychle na papír jména svých možných ministrů, protože v plánovaném vnitrostranickém referendu o vstupu do vlády s ANO měli straníci vědět, kdo by ve vládě za ČSSD seděl. V polovině května po jednání předsednictva předseda strany Jan Hamáček oznámil, že jejich kandidátem na ministra je právě Toman, byť ani nebyl členem strany. "Je ale připravený stát se členem ČSSD," avizoval Hamáček.

O měsíc později už přebíral jmenování členem vlády z rukou prezidenta Miloše Zemana, který se s Tomanem srdečně zdravil. A Toman dosud neudělal ani neřekl nic, čím by si Zemana pohněval, naopak. Když například sociální demokracie chtěla vyměnit svého ministra kultury Antonína Staňka a prezident to začal komplikovat, Toman se ho tehdy zastal. "Pan prezident má na takové chování právo," nechal se slyšet.