Petříček: Až ministerstvo seznámí se závěry auditu vládu, mělo by je dát i veřejnosti

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že pokud bude muset Česko vracet evropské peníze, měl by případné sankce uhradit Agrofert. Domnívá se také, že závěry auditu by měly být odtajněny i pro veřejnost. Týdeník Respekt v neděli informoval, že premiér Andrej Babiš je podle auditu ve střetu zájmů při čerpání dotací Agrofertu, ač ho převedl do svěřenských fondů.

Jak hodnotíte závěry auditu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který poslala Evropské komise v závěru týdne ministerstvu pro místní rozvoj?

My jsme ten audit ještě neviděli, ale já předpokládám, že ministerstvo pro místní rozvoj seznámí vládu a poté také veřejnost se závěry Evropské komise. Nyní máme dva měsíce na to, abychom na ně reagovali. Podle mých informací je ten audit teď v nějakém režimu, takže by ho musela zveřejnit Evropská komise.

Jak na to reaguje vaše domovská ČSSD?

My jsme zatím neměli možnost se sejít, čekáme na informace. Podle nich budeme dále postupovat.

Vy si myslíte, že by audit měl být zveřejněn?

Ano, já si myslím, že by veřejnost měla být seznámena s tím, co obsahuje ten audit. Nicméně ten audit zatím není veřejný. Podle mých informací celou zprávu může zveřejnit pouze Evropská komise.

Budete tlačit na ministerstvo pro místní rozvoj, aby alespoň základní informaci zveřejnilo?

Já předpokládám, že informuje členy vlády a bude informovat o dalším postupu.

Pokud by byla pravda, že komise opravdu došla k závěru, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, byla by to velká komplikace pro Česko?

Doufám, že to nebude komplikovat naše postavení v Evropské unii. Samozřejmě máme ještě nějaké možnosti, jak na ten audit reagovat. Je legitimní, že k němu můžeme dva měsíce připomínkovat. Může dojít také na konciliační řízení (postup vyšetřovacích a smírčích komisí působících na základě mezistátních smluv při řešení mezinárodních sporů - pozn. red.). Nicméně nejprve bych rád věděl, co je v tom auditu napsáno. Já jsem zaznamenal pouze informace přes média.

Pan premiér by se zřejmě musel rozhodnout mezi politikou a podnikáním. Nemohlo by to zřejmě zůstat ve stejném stavu, v jakém je to teď…

Další postup v tuto chvílí nejsem schopen říct a nechtěl bych ho předjímat. My se opravdu chceme nejprve seznámit s tím, co v tom auditu je, jaké jsou možnosti a jaké by to mohlo mít dopady na Českou republiku. Pokud nějaké dopady budou, tak by to nemělo být placeno z peněz daňových poplatníků.

Případné sankce by podle vás mě zaplatit Agrofert?

Ano, já jsem přesvědčen, že by to tak mělo být. Pokud se dojde k tomu, že by se něco mělo vracet, tak by se rozhodně mělo žádat příjemce dotace.