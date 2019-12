ANO by podle STEM získalo 35 procent. ODS dotáhla Piráty, Trikolóra propadla

Volby by i v listopadu vyhrálo hnutí ANO se značným náskokem před Piráty a ODS. V porovnání s říjnem mírně oslabili komunisté a ČSSD i hnutí Trikolóra. Vzrostla naopak podpora hnutí Starostové a nezávislí, které by se dostalo do sněmovny. Hranici pro vstup do dolní komory by překročilo podle volebního modelu agentury STEM osm uskupení.

