Aby stíhal Prahu i Brusel. Kvůli funkcím Pospíšila mění hlavní město termíny jednání

Na prosincovém jednání pražského zastupitelstva bylo nečekaně osiřelé místo v lavicích, které patří zastupitelům za Spojené síly pro Prahu. Jejich lídr a předseda zastupitelského klubu Jiří Pospíšil totiž právě v těch chvílích seděl víc než 600 kilometrů daleko - na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, který zrovna schvaloval rezoluci o střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.

I přes svoji funkci v pražském zastupitelstvu a fakt, že je současně předsedou TOP 09, si ale Jiří Pospíšil nepřipouští, že by výkon všech svých funkcí dostatečně nezvládal. Vše prý jde řádně skloubit a současný mandát europoslance, který vyprší v květnu, chce zkusit obhájit.

"Ke kolizím nebude docházet. Už jsem vše domluvil s panem primátorem," slibuje Pospíšil. Dohoda je následující: jednání rady i pražského zastupitelstva se přizpůsobí tak, aby nekolidovalo s jednáními Evropského parlamentu.

Praze Pospíšil vyčlenil pondělí a pátek, Bruselu a Štrasburku pak úterý až čtvrtek. Rada hlavního města přitom má pravidelné jednání každé úterý. Tedy vlastně měla. Od tohoto týdne se kvůli Pospíšilovi přesunula na pondělí.

Neprotestovala ani opozice

Sám primátor Zdeněk Hřib (piráti) v posunutí termínů žádný problém nevidí. "Na pondělních jednáních rady se shodla celá koalice. Je to dobré i pro harmonogram celého týdne, udělat jednání rady na jeho začátku. Nijak neprotestovala ani opozice, takže to zjevně vyhovuje všem," reagoval.

Ovšem neposouvá se jen termín jednání rady, ale také zastupitelstva, které bývá prakticky vždy poslední čtvrtek v měsíci. Jenže minimálně v lednu a březnu se posune o týden dřív na předposlední čtvrtek. 31. ledna a 24. března by totiž kolidovalo s plenárním zasedáním Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Do říjnových komunálních voleb šel přitom Pospíšil jako lídr kandidátky, a tedy i kandidát na primátora. Nakonec ale neusiloval ani o místo v radě a přenechal je bývalému řediteli Institutu plánování a rozvoje Prahy Petru Hlaváčkovi. Pospíšil se stáhl na pozici "pouhého" předsedy zastupitelského klubu společné kandidátky TOP 09 a STAN s podporou lidovců.

"Jsem opravdu rád, že jsem nedal na náměstka sebe jako kariérního politika, ale pana Hlaváčka, kterého respektuje nejen premiér Babiš, ale i ten poslední developer. Z hlediska územního plánu Prahy to byla dobrá volba," říká.

V Bruselu chce zůstat

Mandát europoslance sice Pospíšilovi vyprší koncem května, kdy budou volby na další pětileté období, ale sám připouští, že by si jej chtěl prodloužit. A bylo by prý i v zájmu hlavního města, aby post europoslance obhájil. "Je naopak dobře, když současný zastupitel Prahy je i europoslancem, může tedy hájit zájmy Prahy i v Bruselu. Myslím si, že to má pro Prahu velkou synergii a přínos," říká Pospíšil.

Je také nejpravděpodobnějším lídrem kandidátky v květnových volbách do europarlamentu, i když sám to zpochybňuje. "O tom, zda povedu kandidátku, nebo ne, o tom rozhodnou členové výkonného výboru," říká Pospíšil a připomíná, že jeho hlavní cíl je dohodnout se se STAN a udělat společný projekt pro Evropu. "Pokud se se STAN dohodneme, budeme se bavit, kdo tu kandidátku případně povede. Může to být i někdo ze STAN," reagoval.

"Ale pak se budu muset něčím živit. To znamená, že bych šel do privátu, do advokacie," reaguje na otázku, zda nezvažoval, že by post europoslance neobhajoval a začal se víc věnovat Praze. "Na rozdíl od jiných komunálních politiků - třeba primátora Plzně Martina Baxy (ODS), který je poslancem i primátorem, jsem si nedovolil nikdy kumulovat funkce a brát za to více platů," říká a opakovaně zdůrazňuje, že je neuvolněným zastupitelem, který za svou funkci v pražském zastupitelstvu nepobírá plat.

A to, že by se stal například placeným předsedou zastupitelského klubu, odmítá. "Předseda zastupitelského klubu v Praze byla vždy neuvolněná, a tedy neplacená funkce a jde v ní o to, že koordinujete kroky zastupitelstva. Nechat si to platit by bylo nevhodné," říká s tím, že nyní zastupuje hlavní město v Bruselu a spolupracuje s Pražským domem v Bruselu.

"Mám na starosti výbor pro evropské záležitosti, připravuji Prahu na předsednictví ČR v rámci EU, které bude v roce 2022. Naopak mi připadá, že je synergie mezi tím, co dělám v Praze, a tím, co dělám v Bruselu," uvedl.