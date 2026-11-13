Politický průvan na Národní třídě. Babiš nebude jediný, kdo nedorazí

Letošní připomínka sametové revoluce na Národní třídě bude mít poněkud jiné politické obsazení než obvykle. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž vymění pietní místo za cestu do Izraele a s ním odletí i několik jeho ministrů. V Praze ale nebudou chybět jen vládní politici. Národní třídu letos vynechají také někteří opoziční poslanci.
Premiér letos na Národní třídě kytici nepoloží. Od 16. do 18. listopadu ho čeká návštěva Izraele, kam ho pozval tamní premiér Benjamin Netanjahu. A nebude to malá výprava. Do letadla s ním nastoupí hned čtyři členové kabinetu.
Vedle Babiše zamíří na Blízký východ ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Výpravu doprovodí také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Na Národní tak bude chybět hned pět členů vlády.
Babiš uvedl, že ho neúčast na Národní třídě mrzí. Zároveň však prý doufá, že jeho nepřítomnost přispěje ke zklidnění situace. Opozice mu ale vyčítá, že se vyhýbá setkání s lidmi, kteří mu mohou dát najevo svůj nesouhlas. Premiér totiž v minulosti na Národní opakovaně čelil pískotu.
Dorazí Klempíř?
Zajímavé také bude sledovat, jestli dorazí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Ten měl ještě nedávno jasno. V říjnu ještě řekl, že na místě bude, a to i přesto, že jeho ministerstvo odmítlo podpořit akci Korzo Národní pořádanou spolkem Díky, že můžem.
Demonstrace proti zrušení poplatků pro ČT a ČRo 15. listopadu na Letné ale může ještě zamíchat kartami.
Aktuálně.cz Klempíře opakovaně kontaktovalo s dotazem, zda se na Národní třídu chystá. V jedné ze zpráv mu redakce připomněla, že se podle vyjádření pro ČTK ještě rozmýšlí, a ptala se, kdy by mohl mít jasno. Ministr však do vydání článku neodpověděl.
Turek váhá, Havlíček se Schillerovou přijdou
Motoristé už ale mají alespoň jednoho potvrzeného zástupce. Na Národní třídu má dorazit místopředseda sněmovny Jiří Barták, potvrdil mluvčí strany Lukáš Koutník.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek zatím jasno nemá. „Jestli se na Národní třídu vydám, ještě uvidím,“ řekl pro iDNES.cz. Dodal, že se necítí být povinen chybějící ministry zastupovat.
Turkova případná účast by přitom mohla přitáhnout pozornost. Loni se totiž na Národní dostal do ostré výměny s odpůrcem, který ho vyzval, aby zahajloval. „Abych ti nezahajloval do ksichtu,“ odpověděl Turek. Jeho slova tehdy kritizovali i představitelé ANO včetně Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.
Z šestnáctičlenného kabinetu zatím účast výslovně potvrdili pouze oni. Havlíček připomněl, že v listopadu 1989 studoval pražskou stavební fakultu. Schillerová uvedla, že stejně jako každý rok plánuje na Národní třídu přijít a uctít památku událostí roku 1989.
Prezident Petr Pavel naopak chybět nebude. Dopoledne položí kytici u památníku na Národní třídě, poté zamíří do Činoherního klubu. Večer ho čeká ještě předávání Cen Paměti národa v Národním divadle.
Ani opozice ale nebude v kompletním složení. Devítičlenná poslanecká delegace vedená šéfem poslanců ODS Markem Bendou totiž zamíří na Tchaj-wan. Vyrazí s ní také předseda Pirátů Zdeněk Hřib nebo lidovec Marian Jurečka.
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