Domácí

Politický manévr, nebo sichr? Turek posiluje pozici pro případ neúspěchu

Václav Radoš
před 2 hodinami
Sněmovna volí nová vedení výborů, ale pozornost poutá hlavně Filip Turek z Motoristů sobě. Kontroverzní poslanec, který dlouhodobě usiluje o post ministra zahraničí, nově usedl do vedení zahraničního výboru. Nabízí se otázka, zda si tím nepřipravuje alternativní pozici pro případ, že by jeho cesta do vlády zůstala uzavřená kvůli nesouhlasu prezidenta Pavla.
Filip Turek je od úterý místopředsedou zahraničního výboru
Filip Turek je od úterý místopředsedou zahraničního výboru | Foto: Honza Mudra

Filip Turek, jehož Motoristé navzdory kontroverzím stále prosazují jako budoucího ministra zahraničních věcí, byl v úterý ve sněmovně zvolen místopředsedou vlivného zahraničního výboru. Ačkoliv se jedná o standardní poslaneckou funkci, jeho hladké zvolení (obdržel 12 z 15 hlasů) vyvolává otázku, zda si touto pozicí neotvírá pomyslná zadní vrátka - vědom si toho, že by s ohledem na své dřívější skandální výroky a postoje patrně neprošel přes prezidenta Pavla do vládní funkce.

Cestu do čela české diplomacie Turkovi zkomplikovaly nejen jeho kontroverzní příspěvky na sociálních sítích, které vyvolaly pochybnosti o jeho vhodnosti pro reprezentaci státu v zahraničí, ale také hrozby vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády, obvinění ze znásilnění bývalé partnerky a incident s extrémní jízdou na "německé" dálnici.

Související

Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané

Spotlight - Iva Pazderková
29:36

Sám Turek podle ČTK trvá na tom, že jeho zvolení do vedení sněmovního výboru nevylučuje budoucí působení ve vládě. Svou ministerskou nominaci nadále označuje za "otevřenou možnost". Podle zákona však poslanci, kteří jsou současně členy vlády, nemohou být členy sněmovních výborů.

Nová pozice místopředsedy zahraničního výboru mu však poskytuje ideální platformu pro uplatňování vlivu v oblasti, kterou by rád jednou řídil z Černínského paláce. Turek mezi svými prioritami uvádí například posílení vztahů se Spojenými státy a důraz na efektivní ekonomickou diplomacii vůči Evropské unii.

Klíčové výbory obsazeny 

Zahraniční výbor povede Radek Vondráček (ANO), který v tajné volbě porazil protikandidátku Gabrielu Svárovskou (Piráti/Zelení). Vondráček deklaroval snahu o hledání konsenzu mezi rozdílnými politickými tábory, ačkoli už nyní je zřejmé, že výbor čekají ostré diskuse o zahraničněpolitickém směřování Česka - zejména s ohledem na postoje Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), který požaduje "návrat k českým národním zájmům".

Volby do čela výborů přinesly Motoristům i další významné úspěchy. Vlivný Ústavně-právní výbor povede Renata Vesecká (za Motoristy), bývalá nejvyšší státní zástupkyně, a do čela rozpočtového výboru byl zvolen ekonom Vladimír Pikora.

Podle dosavadního rozdělení připadne nominantům hnutí ANO vedení pěti výborů, ODS a SPD po třech, zatímco STAN, KDU-ČSL a Motoristé obsadí po dvou. Piráti naopak zatím neuspěli ani s jedním z kandidátů. Nově zvolení předsedové a místopředsedové se svých funkcí ujmou poté, co jejich volbu v pátek potvrdí plénum sněmovny.

 
Mohlo by vás zajímat

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Po úterním zásahu NCOZ na ŘSD je obviněno 12 lidí a pět firem, jsou na svobodě

Po úterním zásahu NCOZ na ŘSD je obviněno 12 lidí a pět firem, jsou na svobodě
domácí Aktuálně.cz Obsah Poslanecká sněmovna ministerstvo zahraničí Filip Turek Motoristé sobě politika vláda

Právě se děje

před 5 minutami
Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu," vzkázala policie.
před 33 minutami
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie
Přehled

Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Mrazivá rekonstrukce největší české vlakové katastrofy, plné chyb, záhad a komunistického mlčení. Před 65 lety zemřelo u Stéblové 118 lidí.
před 38 minutami
Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát do péče o ně zapojí příbuzné.
před 40 minutami
Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz.
před 50 minutami
Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Podívejte se na nový díl hokejového podcastu Bago.
před 53 minutami
EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

EU šetří Google, hrozí mu pokuta. Kvůli podezření z diskriminace médií

Zahájení řízení ještě neznamená, že se prokázalo porušení nařízení, zdůraznila komise. Vyšetřování chce mít uzavřené do dvanácti měsíců.
před 1 hodinou
Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Europoslanci smetli české výhrady, přijali nejpřísnější klimaplán

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky
Další zprávy