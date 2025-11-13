Politický manévr, nebo sichr? Turek posiluje pozici pro případ neúspěchu

Filip Turek, jehož Motoristé navzdory kontroverzím stále prosazují jako budoucího ministra zahraničních věcí, byl v úterý ve sněmovně zvolen místopředsedou vlivného zahraničního výboru. Ačkoliv se jedná o standardní poslaneckou funkci, jeho hladké zvolení (obdržel 12 z 15 hlasů) vyvolává otázku, zda si touto pozicí neotvírá pomyslná zadní vrátka - vědom si toho, že by s ohledem na své dřívější skandální výroky a postoje patrně neprošel přes prezidenta Pavla do vládní funkce.
Cestu do čela české diplomacie Turkovi zkomplikovaly nejen jeho kontroverzní příspěvky na sociálních sítích, které vyvolaly pochybnosti o jeho vhodnosti pro reprezentaci státu v zahraničí, ale také hrozby vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády, obvinění ze znásilnění bývalé partnerky a incident s extrémní jízdou na "německé" dálnici.
Sám Turek podle ČTK trvá na tom, že jeho zvolení do vedení sněmovního výboru nevylučuje budoucí působení ve vládě. Svou ministerskou nominaci nadále označuje za "otevřenou možnost". Podle zákona však poslanci, kteří jsou současně členy vlády, nemohou být členy sněmovních výborů.
Nová pozice místopředsedy zahraničního výboru mu však poskytuje ideální platformu pro uplatňování vlivu v oblasti, kterou by rád jednou řídil z Černínského paláce. Turek mezi svými prioritami uvádí například posílení vztahů se Spojenými státy a důraz na efektivní ekonomickou diplomacii vůči Evropské unii.
Klíčové výbory obsazeny
Zahraniční výbor povede Radek Vondráček (ANO), který v tajné volbě porazil protikandidátku Gabrielu Svárovskou (Piráti/Zelení). Vondráček deklaroval snahu o hledání konsenzu mezi rozdílnými politickými tábory, ačkoli už nyní je zřejmé, že výbor čekají ostré diskuse o zahraničněpolitickém směřování Česka - zejména s ohledem na postoje Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), který požaduje "návrat k českým národním zájmům".
Volby do čela výborů přinesly Motoristům i další významné úspěchy. Vlivný Ústavně-právní výbor povede Renata Vesecká (za Motoristy), bývalá nejvyšší státní zástupkyně, a do čela rozpočtového výboru byl zvolen ekonom Vladimír Pikora.
Podle dosavadního rozdělení připadne nominantům hnutí ANO vedení pěti výborů, ODS a SPD po třech, zatímco STAN, KDU-ČSL a Motoristé obsadí po dvou. Piráti naopak zatím neuspěli ani s jedním z kandidátů. Nově zvolení předsedové a místopředsedové se svých funkcí ujmou poté, co jejich volbu v pátek potvrdí plénum sněmovny.