Politická šikana: Speciál k 17. listopadu

Sledujte speciální živé vysílání Politické šikany na Aktuálně.cz a YouTube k listopadovým událostem. Nedělní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné a oslavy 17. listopadu. Co tyto události znamenají pro vládu Andreje Babiše? Uklidní se situace, nebo bude odpor části veřejnosti sílit? A jaké reakce můžeme čekat od vlády i lidí v ulicích?
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ŽIVĚ Rekordní počet ukrajinských dronů nad Ruskem. Moskva jich hlásí 1336 sestřelených
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje.
Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let
Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.
Šéf Unie sociálních služeb Kubát byl odvolán, skončil i celý výkonný výbor
Předseda Unie sociálních služeb Viktor Kubát byl minulý týden odvolán z funkce. Skončil i výkonný výbor unie, která je největším zástupcem sociálních služeb v Česku. Odhlasovala to většina z přítomných členských organizací.
Nejenom VW, také Mercedes-Benz přestal věřit německým továrnám. Ve hře je jejich konec
Mercedes-Benz zastavil veškeré nové investice do svých německých závodů a začal prověřovat možnost jejich uzavření. Vedení automobilky se nedokáže dohodnout s odbory na snížení nákladů na práci. Spor se točí mimo jiné kolem 35hodinového pracovního týdne a snížení nákladů na práci.
Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby
Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.