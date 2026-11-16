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Domácí

Politická šikana: Speciál k 17. listopadu

Pavel Štrunc
Pavel Štrunc
Pavel Štrunc
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Sledujte speciální živé vysílání Politické šikany na Aktuálně.cz a YouTube k listopadovým událostem. Nedělní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné a oslavy 17. listopadu. Co tyto události znamenají pro vládu Andreje Babiše? Uklidní se situace, nebo bude odpor části veřejnosti sílit? A jaké reakce můžeme čekat od vlády i lidí v ulicích?

Politická šikana online
Politická šikana onlineFoto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík
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Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let

Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.

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Dron společnosti Threod Systems, jejíž budovu se v sobotu útočníci pokusili zapálit.
Dron společnosti Threod Systems, jejíž budovu se v sobotu útočníci pokusili zapálit.
Dron společnosti Threod Systems, jejíž budovu se v sobotu útočníci pokusili zapálit.

Zůstali tu pohrobci SSSR. V Pobaltí se stalo to, před čím varovaly tajné služby

Estonsko v neděli oznámilo, že za sobotní pokus o zapálení budovy podniku Threod vyrábějícího drony může ruská tajná služba GRU. Potvrdily se tak obavy z posledních dob o narůstajícím množství sabotáží v Evropě a zároveň varování před využitím občanů EU a Ukrajiny k nim. Policie totiž zadržela hned osm lidí z Lotyšska. Estonci v reakci na kauzu oznámili, že uzavřou hranice s Ruskem.

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