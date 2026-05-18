Politická šikana: V čem Babiš škodí a jak se srocují kritici sudetských Němců

Jak dlouho bude Andrej Babiš v Česku vládnout? Premiér nejdřív řekl, že chce vyhrát volby v roce 2029, 2033 a 2037. Zpětně prohlásil, že si dělal legraci, aby následně ve svém posledním videu spekuloval, že by mohl vyhrát i v roce 2041.
Babišově poslední nahrávce se věnuje i aktuální díl podcastu Politická šikana. „Mě naprosto šokovalo to, že my tady máme téma, o kterém se i dneska budeme bavit – to znamená setkání sudetských Němců. A on ho v 25 minutách vůbec nevzpomněl,“ všímá si Radek Bartoníček.
„Ani to, jakým způsobem Rusko útočí pořád na Ukrajinu. On se své voliče snaží dostat do světa, kde nebyla žádná válka, kde nebyly žádné spory,“ dodal.
„Má svoji dramaturgii, má svoje témata, ví, ke komu mluví a jakým způsobem ke svým příznivcům mluvit. Ví, do koho se má strefovat. A ví také, která témata by mohla rozdělovat i tu jeho skupinku, ke které mluví – a k tomu prostě nevyjadřuje, to je klasická strategie,“ vysvětluje Vratislav Dostál.
Podcast se věnoval i blížícímu se sjezdu sudetských Němců, který se vůbec poprvé koná v Brně. Setkání nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a poválečného odsunu.
Nesmiřuje, mlčí
Jde přitom o další téma, které premiér ve svém posledním videovzkazu svým sledujícím a voličům nezmiňuje, přestože sjezd vyvolává i kontroverze a protesty.
„Neřekne něco smířlivého na tuto adresu, aby svým voličům třeba řekl: ‚Prosím vás, neblázněte, nejezděte do Brna‘ nebo ‚Neprožívejte to tak emotivně, protože jenom napomáháte zvyšování nenávistí ve společnosti‘. Nic z toho neříká, mlčí,“ upozorňuje Radek Bartoníček.
Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. „Určitě si na tom některá část politické scény bude chtít přihřát polívčičku, takže SPD bude svážet autobusy z celé Moravy a bude tam dělat svoje akce,“ uzavírá Vratislav Dostál.