Politická šikana: Turek má v hlavě prokremelský guláš, v Kyjevě ukázal až příliš

Michaela Nováčková,Radek Bartoníček,Vratislav Dostál

Cestu české delegace na Ukrajinu, vedenou ministrem zahraničí Petrem Macinkou, zastínil krátký rozhovor se sporným výrokem poslance Filipa Turka. Novinář Radek Bartoníček, který byl na místě a Turka sám vyzpovídal, popisuje, co se skutečně odehrávalo v Kyjevě i během dlouhých hodin ve vlaku.

Politická šikana, 12. ledna 2026.
Politická šikana, 12. ledna 2026.Foto: Aktuálně.cz
Radek Bartoníček se do válečné zóny dostal jako součást malé skupiny českých novinářů. Cesta vedla z Prahy letadlem do Polska a poté nočním vlakem na Ukrajinu. Delegace se krátce po příjezdu vydala k místu ruského raketového útoku v Kyjevě, kde zahynul lékař a další lidé byli zraněni při druhém úderu, mířeném na záchranáře.

Právě tam vzniklo několikaminutové video s poslancem Filipem Turkem, které se během několika hodin rozšířilo po sociálních sítích i do hlavních zpravodajských relací. Bartoníček vysvětluje, že šlo o improvizovaný rozhovor: „Požádal jsem ho, aby řekl pár slov. Upřímně jsem čekal, že vyjádří lítost nad oběťmi. Nečekal jsem, že začne mluvit o rozšiřování NATO jako o jedné z příčin války.“ Krátký záznam podle něj zastínil vše ostatní, co se na cestě řešilo.

Moderátorka podcastu Politická šikana Michaela Nováčková k tomu dodává, že právě tento argument patří k nejrozšířenějším dezinformacím ruské propagandy. A připomíná, že výroky amerického ministra zahraničí Jamese Bakera z roku 1990 se týkaly výhradně sjednocení Německa a pohybu jednotek na jeho území, nikoli budoucího rozšiřování NATO o státy střední a východní Evropy.

Rozšiřování NATO jako důvod k válce?

„NATO navíc není americká firma, ale aliance států, kde o přijetí nových členů rozhodují všichni jednomyslně. To, co dnes Moskva vydává za porušený slib, je vytržené z kontextu,“ vysvětluje Nováčková. Podle ní si Turek „poskládal vlastní příběh z polopravd a převzatých prokremelských narativů“.

Podle Bartoníčka přitom byla nejpodstatnější jiná část programu – jednání českého ministra s ukrajinskými představiteli a návštěvy míst, kde je vidět rozsah válečného úsilí. Novinář popisuje například prohlídku výroby dronů i debaty o tzv. muniční iniciativě, díky níž Česko zprostředkovává dodávky dělostřelecké munice. „Macinku silně zasáhlo, kolik munice Ukrajina denně spotřebuje. Teprve tam člověku dojde měřítko té války,“ říká.

Podle Bartoníčka ukrajinští partneři opakovaně zdůrazňovali vděčnost za českou pomoc. „Děkovali při každém jednání – na začátku, uprostřed i na konci,“ popisuje novinář. V kontrastu s tím působí domácí politické spory, které cestu rámovaly: část české politické scény vystupuje navenek zdrženlivě či kriticky, zatímco praktická spolupráce pokračuje. „Mediální obraz je často úplně jiný než realita na místě,“ shrnuje Bartoníček.

Celý příběh cesty na Ukrajinu, zákulisí vzniku virálního videa i širší politické souvislosti rozebírá podcast Politická šikana, který moderuje Michaela Nováčková společně s Vratislavem Dostálem a Radkem Bartoníčkem. Epizodu si můžete poslechnout ve všech běžných podcastových aplikacích.

Poslanec Filip Turek v rozhovoru pro Aktuálně.cz. | Video: Radek Bartoníček
