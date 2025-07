Politická šikana s Prokopem: Cukrování dotacemi, daňový chaos a střední třída v pasti

Výzkumná agentura PAQ Research vzbudila poměrně emotivní reakci poté, co přišla s návrhem reformy daní. Zvlášť třaskavá se ukázala pasáž návrhu, která počítá s vyšším zdaněním osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Nejen o tom jsme v nové epizodě podcastu Politická šikana mluvili s Danielem Prokopem, zakladatelem PAQ Research, sociologem a členem poradního orgánu vlády.

"Všechny dobrý kritiky vítám," říká Prokop k debatě o daňovém mixu v Česku. Zdůrazňuje, že míra zdanění OSVČ je jen jednou její výsečí - byť možná kontroverzní.

Říká také, že zbytečně hodně v Česku daníme zaměstnaneckou práci a relativně dost i zisky. A co je hlavní? "Obojí brzdí ekonomický růst," zdůrazňuje sociolog. Nejen proto navrhuje, aby stát méně danil nízkopříjmovou práci. Zároveň ale podotýká, že prosadit něco podobného je u nás politický problém.

Několikrát během celé debaty zopakuje, že doplácíme na malou odvahu prakticky kompletní politické reprezentace. Což je podle něj problém. "Politicky nejjednodušší strategie je úplně nejhorší pro celkový daňový mix," líčí sociolog.

Zároveň se ohrazuje vůči námitkám, že PAQ Research navrhuje levicová opatření. "Vydali jsme materiál, ve kterém jsme ukázali, skrze co může stát ušetřit i více než sto miliard. Reálně jsme jako jediní navrhli reformu snížení daní zaměstnanců a jako jediní jsme představili reálný úsporný plán na sto miliard. Jako jediní jsme navrhli tyto pravicové reformy," upozorňuje Prokop.

Jeden z velkých problému Česka je podle něj také odlišná kondice jednotlivých regionů. Příčin to má několik, mezi ty palčivé patří rozdílná kvalita škol, říká sociolog, dle nějž svízel spočívá zejména v tom, že je tuzemské školství je extrémně decentralizované, podle některých expertů takřka neřiditelné. "Český stát nemá ani kontrolní, ani podpůrné nástroje. Tady nefungují úplně základní věci," míní Prokop.

Chyby a sliby vládní koalice

V podcastu Politická šikana probíráme také politickou dynamiku ve vztahu k blížícím se sněmovním volbám. "Od vládních stran se odklánějí jejich někdejší voliči, kteří v posledních letech zchudli," míní Prokop s tím, že co se týče propadu preferencí koalice Spolu, roli podle něj hraje také to, že se vládě Petra Fialy (ODS) nepodařilo dosáhnout vyrovnaných rozpočtů a přijít s reformami, které by mohly omezit státní výdaje.

"Pro voliče ze střední třídy potřebujete taky nějakou vizi. Jenže my ji máme příliš obecnou - něco v tom smyslu, že budeme na úrovni Německa. Když ale nejsme schopni ani navýšit kapacity gymnázií, tudíž tomu neodpovídají střednědobé kroky, tak tomu volič prostě nevěří," říká Prokop s tím, že české politice už nějaký čas chybějí "velké příběhy".